ଦାଉଦ୍ ଇବ୍ରାହିମ ଏବଂ ଆବୁ ସାଲେମଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟରେ କାହିଁକି ଥିଲେ ଗୁଲଶନ କୁମାର?
୧୯୯୦ ଦଶକର ସେହି କଳା ଅଧ୍ୟାୟ, ଯେଉଁଠି ସଲମାନ ଖାନ, ଶାହରୁଖ ଖାନ ଏବଂ ହ୍ରିତିକ ରୋଶନଙ୍କ ଭଳି ବଡ଼ ତାରକାମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଣ୍ଡରୱାର୍ଲ୍ଡର ଧମକ ଏବଂ ବିପଦ ଘେରରେ ଥିଲେ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ :୧୯୯୦ ଦଶକ କେବଳ ହିନ୍ଦୀ ସିନେମାରେ ଚାର୍ଟବଷ୍ଟର ଗୀତ, ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ଡେବ୍ୟୁ କିମ୍ବା ବଡ଼ ତାରକାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ନଥିଲା। ଏହି ଚମକ ପଛରେ ଏକ ଭୟାନକ ସମାନ୍ତରାଳ କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲା—ଯାହା କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କିମ୍ବା ପ୍ରଯୋଜକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, ବରଂ ଭୟ, ଧମକ ଏବଂ ସଂଗଠିତ ଅପରାଧ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିଲା। ଏହା ଏପରି ଏକ ଦଶକ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସିନେମା ଏବଂ ଅଣ୍ଡରୱାର୍ଲ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସୀମାରେଖା ଏତେ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଯାହା ଏବେ ପ୍ରାୟ ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ମନେହୁଏ।
‘ସତ୍ୟା’ ଏବଂ ‘କମ୍ପାନୀ’ ଭଳି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ମୁମ୍ବାଇର ଅପରାଧ ଜଗତର କଳା କାହାଣୀକୁ ପରଦାରେ ଦେଖାଇଥିବା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା ରାମ ଗୋପାଳ ବର୍ମା, ନିକଟରେ ଅପରାଧିକ କାହାଣୀ ଲେଖକ ହୁସେନ୍ ଜୈଦିଙ୍କ ସହ ଏହି ଅନ୍ଧକାର ଅଧ୍ୟାୟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଆଲୋଚନାରୁ ଯାହା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ତାହା କେବଳ ଗୁଜବ କିମ୍ବା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ନୁହେଁ, ବରଂ କ୍ଷମତା, ଅହଂକାର ଏବଂ ଅର୍ଥ କିଭଳି ବଲିଉଡର ପରିବେଶକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲା ଏବଂ କାହିଁକି ବଡ଼ ବଡ଼ ସେଲିବ୍ରେଟିମାନେ ଏହାର ଟାର୍ଗେଟରେ ଥିଲେ, ତାହାର ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିବ୍ରତକର ତଥ୍ୟ।
ବର୍ମାଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ୧୯୯୦ ଦଶକରେ ଅଣ୍ଡରୱାର୍ଲ୍ଡ କୌଣସି ଯୋଜନା ବିନା ଆକ୍ରମଣ କରୁନଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ବଡ଼ ବଡ଼ ନାମ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ‘ସିମ୍ବଲିକ୍ ଟ୍ରଫି’ ସଦୃଶ ଥିଲା।
ସଲମାନ ଖାନ ଏବଂ ଶାହରୁଖ ଖାନଙ୍କ ଭଳି ଅଭିନେତାଙ୍କ ସହ ରାକେଶ ରୋଶନଙ୍କ ଭଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକମାନେ କେବଳ ସେଲିବ୍ରେଟି ନଥିଲେ; ସେମାନେ କ୍ଷମତା, ପ୍ରତିପତ୍ତି ଏବଂ ଅର୍ଥର ପ୍ରତୀକ ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବା ପଛରେ ଏକ ବଡ଼ ଚାଲ୍ ଥିଲା।
ଏହା ପଛରେ ଏକ ସରଳ ଚିନ୍ତାଧାରା କାମ କରୁଥିଲା: ଉପର ସ୍ତରର ବଡ଼ ବଡ଼ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରି ସମଗ୍ର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବା। ବଡ଼ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ତାହା ଚାରିଆଡ଼େ ଚର୍ଚ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା ଏବଂ ଏହାର ଏକ ଗଭୀର ମାନସିକ ପ୍ରଭାବ ରହୁଥିଲା। ବଡ଼ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ତାହା ଚାରିଆଡ଼େ ଚର୍ଚ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା ଏବଂ ଏହାର ଏକ ଗଭୀର ମାନସିକ ପ୍ରଭାବ ରହୁଥିଲା।
ବର୍ମା ବୁଝାଇଥିଲେ ଯେ, ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟରମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ନିଜକୁ ନିଜ କାହାଣୀର ମୁଖ୍ୟ ନାୟକ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ। ନିଜକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ସମାଜରେ ବଡ଼ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଭାବେ ପରିଚିତ ଥିଲେ। ଯଦିଓ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଧମକାଇବା (extortion) ଏହି ସମୀକରଣର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହା ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଥିଲା। ଅଣ୍ଡରୱାର୍ଲ୍ଡର ଆଶା କେବଳ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ନଥିଲା।
ବର୍ମା କହିଥିଲେ ଯେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ କିଏ ଅଭିନୟ କରିବ, କେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଚାଲିବ ଏବଂ କେଉଁ ଅଭିନେତା କେବେ ସମୟ ଦେବେ—ଏହି ସବୁ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜର ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଇବାର ଏକ ମାଧ୍ୟମ ଥିଲା। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ସେହି ସମୟର ଉଦୀୟମାନ ତାରକା ହ୍ରିତିକ ରୋଶନଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଟିଂ ପାଇଁ ତାରିଖ (dates) ହାସଲ କରିବା କେବଳ ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ନଥିଲା, ବରଂ ନିଜର କ୍ଷମତା ଜାହିର କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଚାଲ୍ ଥିଲା।
ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଏହା ପଛର ମାନସିକତା ପ୍ରାୟତଃ ନାଟକୀୟ ଥିଲା। ନିଜ କାହାଣୀରେ ‘ହିରୋ’ ହେବା ପାଇଁ, ଏହି ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ ପରଦାର ପ୍ରକୃତ ହିରୋମାନଙ୍କୁ ଦବାଇ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବୁଝାସୁଝା ବିଫଳ ହେଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଧମକ ଓ ଭୟ ପ୍ରଦର୍ଶନର ପନ୍ଥା ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିଲା।
ବର୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସବୁଠାରୁ ବିବ୍ରତକର ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଅଣ୍ଡରୱାର୍ଲ୍ଡର ସେହି ରଣନୀତି—ଯେଉଁଠି ହିଂସାକୁ ଏକ ‘ବାର୍ତ୍ତା’ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। ଏହି ଅପରାଧୀ ଚକ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯେ, ଜଣେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ, ତାହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସହଜରେ ବଶ୍ୟତା ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବ। ସେମାନଙ୍କ କଥାକୁ ମନା କରିବା କେବଳ ଅବାଧ୍ୟ ହେବା ନଥିଲା, ବରଂ ଏହାକୁ ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷମତା ପ୍ରତି ଏକ ଆହ୍ୱାନ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଥିଲା।
ଭୟର ଏହି ପରିବେଶ ଏପରି ଥିଲା ଯେ, ସେହି ସମୟରେ କେବଳ ଗୁଜବ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଥିଲା। ଧମକ ପଛରେ କାହାର ହାତ ଅଛି ଦାଉଦ୍ ଇବ୍ରାହିମର ନେଟୱାର୍କ କିମ୍ବା ଛୋଟା ଶକିଲ୍ର ଲୋକ ସେହି ଅନିଶ୍ଚିତତା ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ମଧ୍ୟରେ ଉଦ୍ବେଗ ଓ ମାନସିକ ଚାପକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇ ଦେଉଥିଲା।
୨୦୦୦ ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା ରାକେଶ ରୋଶନଙ୍କ ଉପରକୁ ହୋଇଥିବା ଗୁଳିମାଡ଼, ‘କହୋ ନା… ପ୍ୟାର ହୈ’ର ବିରାଟ ସଫଳତା ପରେ ପରେ ଘଟିଥିଲା, ଯାହା ହ୍ରିତିକ ରୋଶନଙ୍କୁ ରାତାରାତି ଜଣେ ସୁପରଷ୍ଟାରରେ ପରିଣତ କରିଥିଲା। ବର୍ମା ଏହି ଆକ୍ରମଣକୁ ହ୍ରିତିକଙ୍କ ଶୁଟିଂ ତାରିଖ (dates) ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ଦାବି ସହିତ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ, ଅଣ୍ଡରୱାର୍ଲ୍ଡ ସହାୟତାରେ ପରିଚାଳିତ ଏକ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ଅଭିନେତାଙ୍କୁ ସାମିଲ କରି ପରଦା ପଛରୁ ସବୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଯୋଜନା କରାଯାଇଥିଲା।
ତେବେ, ରାକେଶ ରୋଶନ ଏହି କଥା ମାନିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ।
ସେ ପୂର୍ବରୁ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବଦଳରେ ଅଣ୍ଡରୱାର୍ଲ୍ଡର ଫିଲ୍ମକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବାକୁ ମନା କରିଥିଲେ।
ନିଜ ପୁଅର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ (schedule) କୁ ଅନ୍ୟ କାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ପରିଚାଳିତ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଥିବା ଚାପକୁ ସେ ପ୍ରତିରୋଧ କରିଥିଲେ।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ରାକେଶ ରୋଶନ ସେହି ସମୟକୁ ନିରନ୍ତର ଭୟର ସମୟ ଭାବେ ମନେ ପକାଇଥିଲେ। ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ, ବାରମ୍ବାର ଚାପ ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ କେବେ ବି ଏଭଳି ଅଯୌକ୍ତିକ ଦାବି ଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ।
ନିଜ ଅଫିସ୍ ବାହାରେ ଗୁଳିମାଡ଼ର ଶିକାର ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ରାକେଶ ରୋଶନ ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚିଯାଇଥିଲେ ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପରେ ପୁଣି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣକୁ ଫେରିଥିଲେ—ଯାହାକୁ ଅନେକେ ଏକ ଶାନ୍ତ ଅଥଚ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିରୋଧ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ, ଅଗଷ୍ଟ ୧୯୯୭ରେ ଟି-ସିରିଜ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଗୁଲଶନ କୁମାରଙ୍କ ହତ୍ୟା ବଲିଉଡର ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ହୋଇ ରହିଛି। ବର୍ମାଙ୍କ ମତରେ ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପଛର କାରଣ ବହୁତ ଜଟିଳ ଓ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ତରର ଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଗୁଲଶନ କୁମାର ନିଜ ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷରେ ଥିଲେ। ସେ ଟି-ସିରିଜ୍କୁ ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତର ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସଂସ୍ଥାରେ ପରିଣତ କରିଥିଲେ, ନୂଆ ପ୍ରତିଭାମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଶିଳ୍ପର ପାରମ୍ପରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟତଃ ଅତ୍ୟଧିକ ସଫଳତା ସମାଜରେ ଈର୍ଷା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ।
ବର୍ମା ମନେ ପକାଇଥିଲେ ଯେ, ସେହି ପରିବେଶରେ ଗୁଲଶନ କୁମାର ସବୁବେଳେ ସନ୍ଦେହ ଓ ଦୋଷାରୋପର ସହଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲେ। ଯଦି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ କିଛି ବି ଭୁଲ୍ ହେଉଥିଲା, ଲୋକେ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖାଉଥିଲେ—ତାହା ଠିକ୍ ହେଉ ବା ଭୁଲ୍। ଏପରି ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା ଯେ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଶତ୍ରୁତା ରଖିଥିବା କିଛି ଲୋକ ଗୁଲଶନ କୁମାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମିଛ କାହାଣୀ ଶୁଣାଇ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ଆବୁ ସାଲେମକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲେ। ଏପରି ଏକ ବିପଜ୍ଜନକ ପରିସ୍ଥିତିରେ, ବାସ୍ତବତା ଅପେକ୍ଷା ଲୋକଙ୍କ ଧାରଣା (perception) ଅଧିକ ଭୟଙ୍କର ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିଲା।
ବର୍ମା ଆଉ ଏକ ଦିଗ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଥିଲା ଆବୁ ସାଲେମର ନିଜସ୍ୱ ମହତ୍ତ୍ୱାକାଂକ୍ଷା। ତାଙ୍କ ମତରେ, ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ କେବଳ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଧମକ କିମ୍ବା ପ୍ରତିଶୋଧ ନଥିଲା—ବରଂ ଏହା ନିଜର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଚାଲ୍ ଥିଲା। ଗୁଲଶନ କୁମାର ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାବିଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା ଥିଲେ। ବର୍ମା ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ଯିଏ କେବଳ ଧମକରେ ଭୟଭୀତ ହେବା ଭଳି ଲୋକ ନଥିଲେ।
ସେହି ସମୟରେ, ଗୁଲଶନ କୁମାରଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ସମଗ୍ର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଏକ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଆବୁ ସାଲେମର କୁଖ୍ୟାତିକୁ ଏତେ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଥିଲା ଯେ, ସେ ଦାଉଦ୍ ଇବ୍ରାହିମର ଛାୟାରୁ ବାହାରି ନିଜର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନାମ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଥିଲା। ଗୁଲଶନ କୁମାରଙ୍କୁ ମୁମ୍ବାଇର ଏକ ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା ଏହି ଘଟଣାଟି ସେହି ସମୟରେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମର୍ମାହତ କରିଥିଲା।
ଗୁଲଶନ କୁମାରଙ୍କ ହତ୍ୟା ଦିନର ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁଭୂତି ମଧ୍ୟ ବର୍ମା ବାଣ୍ଟିଥିଲେ। ସେ ମନେ ପକାଇଥିଲେ ଯେ, ଯେତେବେଳେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ଖବର ଆସିଲା, ସେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଯୋଜକ ଝାମୁ ସୁଗନ୍ଧଙ୍କ ଘରେ ଥିଲେ। ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତେ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲେ—କାହାରିକୁ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନଥିଲା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଏକ ଅସହାୟତାର ଭାବ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଯଦି ଗୁଲଶନ କୁମାରଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ଜଣାଶୁଣା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦିନ ଦ୍ୱିପ୍ରହରରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇପାରେ, ତେବେ କେହି ବି ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ମଣୁନଥିଲେ।
ବର୍ଷ ବର୍ଷ ପରେ, ବର୍ମା ଏହି ସବୁ ବାସ୍ତବ ଘଟଣାକୁ ଆଧାର କରି ‘ସତ୍ୟା’, ‘କମ୍ପାନୀ’ ଏବଂ ‘ଡି’ (D) ଭଳି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଏଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଅପରାଧିକ କାହାଣୀ ନଥିଲା; ବରଂ ଏହା ସେହି ସମୟର ଏକ ପ୍ରତିଫଳନ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ମୁମ୍ବାଇର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପଜ୍ଜନକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଦେଇ ଗତି କରୁଥିଲା। ଏହି କାହାଣୀଗୁଡ଼ିକ ଆଜି ବି ମନରେ ଏଥିପାଇଁ ରହିଯାଇଛି କାରଣ ଏହା କେବଳ କ୍ରୁର ନଥିଲା, ବରଂ ବାସ୍ତବତାର ଅତି ନିକଟତର ଥିଲା। ୧୯୯୦ ଦଶକର ସେହି ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ କୌଣସି କାଳ୍ପନିକ ଗପ ନଥିଲା ତାହା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ କଠୋର ଅନୁଭୂତି ଥିଲା।
ଆଜିର ସମୟରେ ବଲିଉଡ୍ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ପରିବେଶରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ଯେଉଁଠାରେ କଡ଼ା ନିୟମାବଳୀ ରହିଛି ଏବଂ ଅଣ୍ଡରୱାର୍ଲ୍ଡର ପ୍ରଭାବ ପ୍ରାୟତଃ ନାହିଁ। ତଥାପି, ୧୯୯୦ ଦଶକର ସେହି ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ମୃତି ହୋଇ ରହିଛି, ଯାହା ଦର୍ଶାଏ ଯେ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଶିଳ୍ପ ମଧ୍ୟ କେତେବେଳେ ଅସହାୟ ହୋଇପାରେ। ବର୍ମା ଯେଉଁ କାହାଣୀଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି, ତାହା କେବଳ ଅପରାଧ ବିଷୟରେ ନୁହେଁ—ତାହା କ୍ଷମତା, ଲୋକଙ୍କ ଧାରଣା ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ଦୁର୍ବଳତା ବିଷୟରେ।
ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଏହା ଦେଖାଏ ଯେ ଭୟକୁ ଯଦି ଏକ ଅସ୍ତ୍ର ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ତେବେ ତାହା କିଭଳି ସମଗ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରେ। ଆଜିର ପାଠକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଇତିହାସ ସହିତ ଏକ ସତର୍କବାଣୀ ମଧ୍ୟ—ଏହା ସେହି ସମୟର ଏକ ଝଲକ, ଯେତେବେଳେ ସିନେମା ଜଗତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଲଢ଼େଇ ପରଦା ଠାରୁ ବହୁ ଦୂରରେ ଲଢ଼ାଯାଉଥିଲା।