ପଡ଼ିଆରେ କଣ ହେଲା, କାହିଁକି ରାଗିଗଲେ ୧୫ ବର୍ଷର ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ? ଜାଣନ୍ତୁ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ବିବାଦୀୟ ଝଗଡ଼ାର ପୂରା କାହାଣୀ

ଇଣ୍ଡିଆ 'ଏ' ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା 'ଏ' ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ ଶେଷ ହେବା ପରେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ। ଜାଣନ୍ତୁ ଶେଷରେ ପଡ଼ିଆରେ କଣ କଣ ସବୁ ଘଟିଥିଲା।

By Priyanka Das

Vaibhav Sooryavanshi Fight Controversy : ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ଟ୍ରାଇ-ସିରିଜ୍‌ର ଚତୁର୍ଥ ମ୍ୟାଚ ବିବାଦ ଘେରକୁ ଚାଲିଆସିଛି। ଏହି ମୁକାବିଲାରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ‘ଏ’, ତିଲକ ବର୍ମାଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଖେଳୁଥିବା ଇଣ୍ଡିଆ ‘ଏ’ କୁ ସୁପର ଓଭରରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ବ୍ୟାଟ୍‌ରେ କୌଣସି କମାଲ କରିପାରିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବା କାରଣରୁ ସେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛନ୍ତି।

ସୁପର ଓଭରରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ୧୬ ରନ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ଜବାବରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ମାତ୍ର ୯ ରନ୍ ହିଁ କରିପାରିଥିଲା। ସୁପର ଓଭର ଶେଷ ହେବା ପରେ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା ଯେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଖେଳାଳି ବୈଭବଙ୍କୁ କିଛି କହିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଏହି ୧୫ ବର୍ଷର ଖେଳାଳି ଜଣକ ରାଗିଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ବିବାଦର ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟତା କଣ, ଆସନ୍ତୁ ସବିଶେଷ ଭାବେ ବୁଝିବା।

ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ବିବାଦ ସେତିକି ବେଳୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ସୁପର ଓଭର ସମୟରେ କମ୍ ଆଲୋକ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଦ୍ରୁତ ବୋଲରମାନଙ୍କୁ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଥିଲା। କମ ଆଲୋକ ଯୋଗୁଁ ଖେଳ ବହୁ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଏବେ ବିନା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପ୍ରେସକ୍ରିପ୍ସନରେ…

ଡିଜେଲ ଏବଂ ବିମାନ ଇନ୍ଧନ ଉପରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ…

କାହିଁକି ହେଲା ବିବାଦ?

ଖବର ଅନୁସାରେ, ସୁପର ଓଭର ଶେଷ ହେବା ପରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଅଲରାଉଣ୍ଡର ବିଶେନ ହଲମ୍ବାଗେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, “ମ୍ୟାଚ୍ ସରିଗଲା, ଏବେ ଘରକୁ ଯାଅ।” ଏହି କଥାରେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ରାଗରେ ନାଲିପଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହ ଭିଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ପରିସ୍ଥିତି ଏତେ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଯେ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହାତାହାତି ପରି ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଥିଲା।

ପ୍ରଥମେ ସୂର୍ଯ୍ୟାଂଶ ସେଡଗେ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଖେଳାଳିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଥା କଟାକଟି ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ପାଖକୁ ଆସିଲେ, ସେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଜଣେ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଧକ୍କା ମାରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଦଳର ଅନ୍ୟ ଖେଳାଳିମାନେ ଏଥିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଅଲଗା କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ବୈଭବ ଯେତେବେଳେ ଡଗ୍‌ଆଉଟ୍ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ହାତରେ ଇସାରା କରି କିଛି କହୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା।

You might also like More from author
More Stories

ଏବେ ବିନା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପ୍ରେସକ୍ରିପ୍ସନରେ…

ଡିଜେଲ ଏବଂ ବିମାନ ଇନ୍ଧନ ଉପରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ…

ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଦାବି ଉପରେ ଇରାନର ଚମକାଇଲା ଭଳି…

ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଯିବା ମାତ୍ରେ ଭୁଲରେ…

1 of 28,395