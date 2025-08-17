ଖତମ୍ ହୋଇଗଲା ବାବର ଆଜମ୍ ଙ୍କ T20I କ୍ୟାରିୟର, ଏସିଆ କପ୍ ପାଇଁ ଟିମରେ ମିଳିଲାନି ଜାଗା
ପାକିସ୍ତାନ ଟିମ୍ ହେଡ୍ କହିଲେ ବଡ଼ କାରଣ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନୀ ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛି। ସଲମାନ ଅଲି ଆଗାଙ୍କୁ ଅଧିନାୟକ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଦଳରେ ମୋଟ ୧୭ ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି।
ହେଲେ ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି ପାକିସ୍ତାନର ବରିଷ୍ଠ ଖେଳାଳି ବାବର ଆଜମ ଏବଂ ମହମ୍ମଦ ରିଜୱାନଙ୍କୁ ଏହି ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ରେ ସୁଯୋଗ ମିଳିନାହିଁ।
ଯଦି ଦେଖିବା ସଲମାନ ଅଲି ଆଗାଙ୍କୁ ଏସିଆ କପ୍ ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନୀ ଦଳର ଅଧିନାୟକ କରାଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ କି ଶାହିନ ଆଫ୍ରିଦି, ମହମ୍ମଦ ୱାସିମ ଏବଂ ଫଖର ଜମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିଛି।
ହେଲେ ସେହି ସମୟରେ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ବାବର ଆଜମ ଏବଂ ରିଜୱାନଙ୍କୁ ଚୟନ ନକରିବାର କାରଣ ନିଜେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଦଳର ବର୍ତ୍ତମାନର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ମାଇକ ହେସନ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।
ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ହାର ବହୁତ କମ୍: ୨୦୨୫ ଏସିଆ କପ୍ ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନୀ ଦଳ ଘୋଷଣା ପରେ ବାବର ଆଜମଙ୍କୁ ଚୟନ ନକରିବାର କାରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ମାଇକ୍ ହେସନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ବାବରଙ୍କ ପାଖରେ ଏବେ ବି କିଛି କମି ଅଛି ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ପଡିବ।
ମୁଁ ଜାଣେ ଯେ ବାବର ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସ୍ପିନ୍ ବିପକ୍ଷରେ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ହାର ବହୁତ କମ୍ ରହିଛି।
ବାବର ଏବେ ଏହି ବର୍ଷ ଶେଷ ଭାଗରେ ବିଗ୍ ବ୍ୟାସ୍ ଲିଗ୍ ଖେଳିବେ ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କୁ ନିଜକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଯେଉଁଥିରେ ସେ ତାଙ୍କର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇପାରିବେ। ସେ ବହୁତ ଭଲ ଖେଳାଳି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରିବା ସହଜ ହେବ ନାହିଁ।
ଏହି କାରଣ ପାଇଁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଲେ: ଯଦି ଆମେ ଚଳିତ ବର୍ଷର ପାକିସ୍ତାନ ସୁପର ଲିଗ୍ ସିଜିନରେ ବାବର ଆଜମଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା, ତେବେ ସେ ପେଶାୱାର ଜାଲମି ଦଳ ପାଇଁ ଖେଳି ୧୦ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ୨୮୮ ରନ୍ କରିଥିଲେ।
ଯେଉଁଥିରେ ସେ ୧୨୮.୫୭ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ ରେ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନର ସମୟକୁ ବିଚାରକୁ ନେଲେ ବହୁତ କମ୍। ସେହି ସମୟରେ ବାବର ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଓ୍ୱାନ୍ ଡେ ସିରିଜରେ ତିନୋଟି ଇନିଂସରେ ମୋଟ ୫୬ ରନ୍ କରିଥିଲେ।
ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଥରେ ମଧ୍ୟ ଖାତା ଖୋଲିପାରି ନଥିଲେ। ଏହି କାରଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଏସିଆ କପରୁ ବାଦ୍ ଦିଆଗଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।