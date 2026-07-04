ଭାରତର E20 ଇନ୍ଧନ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ କାହିଁକି ମନା କଲା ଭୁଟାନ ? ଜାଣନ୍ତୁ କ’ଣ ରହିଛି କାରଣ
ଭାରତର ସରକାରୀ ତୈଳ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଏହି E20 ପେଟ୍ରୋଲ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ଭୁଟାନକୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଭୁଟାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛି।
E20 Fuel in Bhutan: ଭାରତ ସରକାର ଗତ କିଛି ସମୟ ହେବ ପେଟ୍ରୋଲରେ ଏଥାନଲ ମିଶାଇବା ଯୋଜନା ଉପରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନା ଯୋଗୁଁ ଏବେ ଦେଶର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ E20 ପେଟ୍ରୋଲ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି। E20 ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହି ପେଟ୍ରୋଲରେ 20 ପ୍ରତିଶତ ଏଥାନଲ ଏବଂ 80 ପ୍ରତିଶତ ପେଟ୍ରୋଲ ଥାଏ।
ଭାରତର ସରକାରୀ ତୈଳ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଏହି E20 ପେଟ୍ରୋଲ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ଭୁଟାନକୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଭୁଟାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛି। ଏହା ଶୁଣି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଯେ ବୋଧହୁଏ ଭୁଟାନର E20 ପେଟ୍ରୋଲ ଉପରେ ଭରସା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ କାରଣ କିଛି ଅଲଗା।
ଭୁଟାନ କାହିଁକି ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କଲା?
ଭୁଟାନ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛି ଯେ ତା’ର E20 ପେଟ୍ରୋଲ କିମ୍ବା ଏଥାନଲ୍କୁ ନେଇ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ। ସମସ୍ୟା କେବଳ ଏତିକି ଯେ ତା’ ଦେଶରେ ଥିବା ପେଟ୍ରୋଲ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ନୂଆ ପ୍ରକାରର ଇନ୍ଧନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ନାହିଁ, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସାଧାରଣ ପେଟ୍ରୋଲ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି।
ପ୍ରକୃତରେ, ଏଥାନଲ୍ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଥିବା ଆଦ୍ରତା ଏବଂ ପାଣିକୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ନେଇଥାଏ। ଯଦି କୌଣସି ପେଟ୍ରୋଲ ଟ୍ୟାଙ୍କରେ ସାମାନ୍ୟ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଚାଲିଯାଏ, ତେବେ E20 ପେଟ୍ରୋଲର ଗୁଣବତ୍ତା ଖରାପ ହୋଇଯାଇପାରେ। ଏଭଳି ଇନ୍ଧନ ଇଞ୍ଜିନର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଅବଧିରେ ବୈଷୟିକ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।
ଭୁଟାନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚିନ୍ତା ହେଉଛି ତା’ର ପୁରୁଣା ଫ୍ୟୁଏଲ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ। ଦେଶରେ ଅନେକ ପେଟ୍ରୋଲ ଟ୍ୟାଙ୍କ ବହୁ ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ମାଟି ତଳେ ତିଆରି ହୋଇଛି। ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିବାରୁ ସେଠାରେ ଆଦ୍ରତା ଅଧିକ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଅନେକ ସମୟରେ ବର୍ଷା ପାଣି ମଧ୍ୟ ଟ୍ୟାଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଯାଇପାରେ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ଏହି ଟ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକରେ E20 ପେଟ୍ରୋଲ ରଖାଯାଏ, ତେବେ ଏଥାନଲ୍ ପାଣି ଶୋଷି ନେବ ଏବଂ ଇନ୍ଧନ ନଷ୍ଟ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ିଯିବ।
ଅନ୍ୟ କାରଣଗୁଡ଼ିକ କ’ଣ?
ଯଦି ଇନ୍ଧନରେ ପାଣି ମିଶିଯାଏ, ତେବେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ସମୟରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଇଞ୍ଜିନର ପରଫରମାନ୍ସ କମିଯାଇପାରେ, ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବାରେ ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ, ମାଇଲେଜ୍ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଇଞ୍ଜିନର କିଛି ଅଂଶ ନଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଏହି କାରଣରୁ ଭୁଟାନ ବିନା ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ E20 ପେଟ୍ରୋଲ ଆପଣାଇବାର ବିପଦ ନେବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ।
ଭୁଟାନ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛି ଯେ ସେ ଭବିଷ୍ୟତରେ E20 ପେଟ୍ରୋଲ ଆପଣାଇବା ବିରୋଧରେ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ତାହା ପୂର୍ବରୁ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଫ୍ୟୁଏଲ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସିଷ୍ଟମକୁ ଅପଗ୍ରେଡ୍ କରିବାକୁ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ପୁରୁଣା ଟ୍ୟାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଲ୍ ହୋଇଥିବା ନୂଆ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଲଗାଇବାକୁ ହେବ, ଯଦ୍ୱାରା ସେଥିରେ ଆଦ୍ରତା କିମ୍ବା ପାଣି ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ।
ଅନ୍ୟ ଏକ କାରଣ ହେଉଛି ଭୁଟାନର ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତି। ଏହା ଏକ ପାର୍ବତ୍ୟ ଦେଶ, ଯେଉଁଠାରେ ଅଧିକାଂଶ ରାସ୍ତା ଢାଲୁ ବା ଚଢ଼ାଣି ବିଶିଷ୍ଟ। ଏଭଳି ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ିର ଇଞ୍ଜିନ ଉପରେ ଅଧିକ ଚାପ ପଡ଼ିଥାଏ। ସାଧାରଣ ପେଟ୍ରୋଲ ତୁଳନାରେ ଏଥାନଲ୍ର ଶକ୍ତି (ଏନର୍ଜି) ସାମାନ୍ୟ କମ୍ ଥାଏ। ତେଣୁ ଭୁଟାନ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ସେଠାରେ ଚାଲୁଥିବା ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକର ପାୱାର ଏବଂ ମାଇଲେଜ୍ ଉପରେ ଯେପରି କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ନ ପଡ଼େ।