ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କାହିଁକି ଚେତାବନୀ ଦେଲେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା କେ.ଏନ. ରାଜନ୍ନା ?
କର୍ଣ୍ଣାଟକର 'ଫ୍ରିବିଜ୍' ସଙ୍କଟରୁ ଶିକ୍ଷା ନିଅନ୍ତୁ, ତରବରିଆ ଭାବେ ୭୦୦ ମଦ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ: ତାମିଲନାଡୁର ଜୋସେଫ୍ ବିଜୟ ସରକାରଙ୍କୁ କଂଗ୍ରେସର ବରିଷ୍ଠ ନେତା କେ.ଏନ. ରାଜନ୍ନାଙ୍କ ଚେତାବନୀ
କଂଗ୍ରେସର ବରିଷ୍ଠ ନେତା କେ.ଏନ. ରାଜନ୍ନା ତାମିଲନାଡୁ ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇ କହିଛନ୍ତି: "ମୁଁ କେବଳ ଏତିକି କହୁଛି ଯେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଣ୍ଟକିତ। କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଫ୍ରିବିଜ୍) ଦେବା ପରେ ସରକାର ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ଆମେ ନିକଟରୁ ଦେଖିଛୁ। ତାମିଲନାଡୁ ସରକାର ମଧ୍ୟ ସେଥିରୁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଉଚିତ।
ଗତକାଲି ହିଁ ୭୦୦ ମଦ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଗଲା। ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ତରବରିଆ ଭାବେ ନିଆଯାଉଛି। ଯଦି ଭବିଷ୍ୟତରେ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଆଖପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଏହିଭଳି କଟକଣା ଜାରି ରହେ ଏବଂ ସରକାର କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ରାଜସ୍ୱର ଉତ୍ସ ବନ୍ଦ କରିଚାଲନ୍ତି, ତେବେ ଆଗକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ଟଙ୍କା କେଉଁଠୁ ଆସିବ? ରାଜସ୍ୱ ବିନା ସରକାର ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କିପରି କରିବେ? ତେଣୁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ସେମାନେ କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ତରବରିଆ ଭାବେ ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଥିରୁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଭିଜ୍ଞତାର ଅଭାବ ମଧ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି। ମୋର ପରାମର୍ଶ ହେଉଛି ଯେ ସେମାନେ ଏହିସବୁ ମାମଲାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ।”
ତାମିଲନାଡୁରେ ନାବାଳକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଦ୍ୟପାନର ବଢୁଥିବା ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ରୋକିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତାମିଲନାଡୁ ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ମଦ କ୍ରୟ ଏବଂ ସେବନ ପାଇଁ ୨୧ ବର୍ଷର ଆଇନଗତ ବୟସ ସୀମାର ଅନିବାର୍ଯ୍ୟତାକୁ ଦୋହରାଇବା ସହ ସରକାର ରାଜ୍ୟସାରା ୭୧୭ଟି ମଦ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ନୂଆ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ସରକାର ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି।