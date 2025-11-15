Gautam Adani: କାହିଁକି ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଉଠିଥିଲା ଗୌତମ ଅଦାନୀଙ୍କ ନାଁ? ଜାଣନ୍ତୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ
ପାଟନା: ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିସାରିଛି । ଏଥିରେ NDAକୁ ୨୦୨, ମହାଗଠବନ୍ଧନକୁ ୩୫ଟି ଏବଂ ଏଆଇଏମଆଇଏମକୁ ୫ଟି ଆସନ ମିଳିଛି । କିନ୍ତୁ ଏହି ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଗୌତମ ଅଦାନୀଙ୍କ ନାଁ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥିଲା।
କଂଗ୍ରେସ, ଆରଜେଡି ଏବଂ ସିପିଆଇ କହିଥିଲେ ଯେ, ବିହାର ସରକାର ଏବଂ ବିଜେପି ମିଶି ରାଜ୍ୟର ଭାଗଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ପୀରପୌତୀ ଅଂଚଳରେ ଅଦାନୀ ପାୱାର ଲିମିଟେଡ୍କୁ ପାଖାପାଖି ୧୦୫୦ ଏକର ଜମି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଜମିରେ ୨୪୦୦ ମେଗାୱାଟ ଥର୍ମାଲ ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ଏହି ଜମି ୨୫ବର୍ଷ ପାଇଁ ଲିଜରେ ଦିଆଯାଇଛି, ଏହାର ଟୋକନ ମୂଲ୍ୟ ୧ ଟଙ୍କା ।
ଏନେଇ ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ବିହାର ସରକାର ଏବଂ ବିଜେପିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି । ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ, ବିହାର ସରକାର ଏବଂ ବିଜେପି ମିଶି ଅଦାନୀଙ୍କୁ ଲାଭବାନ କରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏହି ଅଭିଯୋଗକୁ ନିଜ ମୁଣ୍ଡକୁ ନ ନେଇ ସରକାର କହିଥିଲା ଯେ, ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁସରଣ କରି ଏହି ଜମି ଆଦାନୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିରେ ରୋଜଗାର ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏବଂ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ ।
ବୁଧବାର EXIT ପୋଲ ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତୀୟ ସେୟାର ବଜାରରେ ଜୋରଦାର ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏହି ସମୟରେ ଅଦାନୀ ଗ୍ରୁପର ସମସ୍ତ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ସେୟାରରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି । ଏଥିରେ ସେନସେକ୍ସ ହାରାହାରି ୫୯୫ ସଂଖ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢିଛି । ଅଦାନୀ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେଜ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ୪.୯୮ ପ୍ରତିଶତର ବୃଦ୍ଧି ହାସଲ କରିଛି ।
ଯଦି ଆମେ ଶୁକ୍ରବାର କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା ତେବେ ସେୟାର ବଜାରରେ ବେପାରର ଆରମ୍ଭ ହ୍ରାସରୁ ହୋଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏନଡିଏକୁ ବହୁମତ ମିଳିବା ପରେ ବଜାରରେ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖାଦେଇଥିଲା । ଏହି ସମୟରେ ଅଦାନୀ ଗ୍ରୁପର ୧୦ଟି ସେୟାର ମଧ୍ୟରୁ ୮ଟିରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥିଲା । ଏହା ଚାଲିବା ପରେ ଗୌତମ ଅଦାନୀଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ୬୮୪ ମିଲିୟନ ଡଲାର ଅର୍ଥାତ ୬୦,୬୬,୧୦,୫୩,୦୦ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥିଲା ।
ବ୍ଲୁମବର୍ଗ ବିଲିନେୟର ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ମୁତାବକ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୌତମ ଅଦାନୀଙ୍କ ନେଟୱର୍ଥ ୯୧.୬ ଆରବ ଡଲାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଁଚିସାରିଲାଣି। ଚଳିତବର୍ଷର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଟଓ୍ବର୍ଥରେ ୧୨.୯ ଆରବ ଡଲାରର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି । ଅଦାନୀ ଗ୍ରୁପର ବ୍ୟବସାୟ ପୋର୍ଟ, ଏନର୍ଜୀ, ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ବ୍ୟାଟେରୀ ଷ୍ଟୋରେଜ ସେକ୍ଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଛି । କମ୍ପାନୀର ବଢୁଥିବା ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ଅନୁଯାୟୀ, ଅଦାନୀ ଗ୍ରୁପର ନେଟୱର୍ଥ ବଢିଛି । ସେହିପରି ଏହି ତାଲିକାରେ ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀ ୧୮ତମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ନେଟୱର୍ଥ ୧୦୬ ଆରବ ଡଲାର। କେବଳ ଶୁକ୍ରବାରରେ ତାଙ୍କ ନେଟୱର୍ଥରେ ୫୪୮ ମିଲିୟନ ଡଲାରର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି।