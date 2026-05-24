କାହିଁକି ଦେବୀ ଗଙ୍ଗା ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ନଦୀରେ ଭସାଇ ଦେଲେ ଏବଂ କିପରି ଜନ୍ମ ହେଲେ ଭୀଷ୍ମ ପିତାମହ?
ରାଜା ଶାନ୍ତନୁ ଏବଂ ଦେବୀ ଗଙ୍ଗାଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ମିଳନରୁ ଜନ୍ମିତ ଦେବବ୍ରତ (ଭୀଷ୍ମ)ଙ୍କ କାହାଣୀ, ସାତ ବସୁଙ୍କ ଶାପ, ରହସ୍ୟମୟ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ଅନ୍ତ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟର ମହାନ ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ପୌରାଣିକ କାହାଣୀ।
Mahabharata : ହସ୍ତିନାପୁରର ରାଜା ଶାନ୍ତନୁ ଦିନେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ତଟରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ସେ ଜଣେ ଅଦ୍ଭୁତ ରୂପବତୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ଯିଏ ସ୍ୱୟଂ ମା’ ଗଙ୍ଗା ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି ରାଜା ମୁଗ୍ଧ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ବିବାହର ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଲେ। ଗଙ୍ଗା ଏକ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଲେ ଯେ, ରାଜା କେବେହେଲେ ତାଙ୍କର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବେ ନାହିଁ। ରାଜା ଏହି ବଚନକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନେଲେ।
ବିବାହ ପରେ ଗଙ୍ଗାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସାତୋଟି ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଜନ୍ମ ପରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ଭସାଇ ଦେଉଥିଲେ। ରାଜା ଶାନ୍ତନୁ ନିଜ ବଚନ ପାଇଁ ନୀରବ ରହିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମନରେ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ଥିଲା। ରାଣୀ କାହିଁକି ଏପରି କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ରହସ୍ୟ ଏବଂ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା। ଅଷ୍ଟମ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ, ରାଜା ଶାନ୍ତନୁ ନିଜକୁ ଆଉ ରୋକି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଗଙ୍ଗା ସେହି ଶିଶୁକୁ ଧରି ନଦୀ ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ିଲେ, ଶାନ୍ତନୁ ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇଲେ ଏବଂ ପଚାରିଲେ ଯେ, ସେ କାହିଁକି ନିଜ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ସହ ଏଭଳି କରୁଛନ୍ତି। ରାଜା ଏହି କଥା କହିବା ମାତ୍ରେ ଗଙ୍ଗା ସ୍ମିତହାସ୍ୟ କରି କହିଲେ ଯେ, ଆଜି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ସେତେବେଳେ ସେ ଶାନ୍ତନୁଙ୍କୁ ସାତ ବସୁଙ୍କ ଶାପର ପୂରା ରହସ୍ୟ କହିଲେ।
ଗଙ୍ଗା କହିଲେ ଯେ ଏହି ଅଷ୍ଟମ ପୁତ୍ର ଜୀବିତ ରହିବ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମହାନ ଯୋଦ୍ଧା ହେବ। ଏହି ବାଳକ ହିଁ ପରେ ଦେବବ୍ରତ ନାମରେ(ଭୀଷ୍ମ ପିତାମହ) ପରିଚିତ ହେଲା। ଦେବୀ ଗଙ୍ଗାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଜ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ନଦୀରେ ଭସାଇ ଦେବା ପଛରେ ଏକ ଗଭୀର ରହସ୍ୟ ଲୁଚି ରହିଥିଲା। ବାସ୍ତବରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଠ ଜଣ ବସୁ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମହର୍ଷି ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ଅଭିଶାପ ଯୋଗୁଁ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଗଙ୍ଗା ସେମାନଙ୍କୁ ବଚନ ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ସେମାନେ ଜନ୍ମ ହେବା ମାତ୍ରେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ସଂସାର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେବେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ସାତୋଟି ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଜନ୍ମର ତୁରନ୍ତ ପରେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ପ୍ରବାହିତ କରିଦେଇଥିଲେ।
ଗଙ୍ଗା ତାଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ପୁତ୍ର ଦେବବ୍ରତଙ୍କୁ ନିଜ ସହ ନେଇଗଲେ। ସେ ତାଙ୍କୁ ମହାନ ଋଷି ଏବଂ ଗୁରୁମାନଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ଶିକ୍ଷିତ କରାଇଥିଲେ। ଦେବବ୍ରତ ବେଦ, ଶାସ୍ତ୍ର, ରାଜନୀତି ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧକଳାରେ ଅଦ୍ଭୁତ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ଭଗବାନ ପର୍ଶୁରାମଙ୍କ ଭଳି ମହାନ ଗୁରୁଙ୍କଠାରୁ ସେ ଧନୁର୍ବିଦ୍ୟା ଶିଖିଥିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେବବ୍ରତ ଜଣେ ତେଜସ୍ୱୀ ଏବଂ ପରାକ୍ରମୀ ରାଜକୁମାର ହୋଇପାରିଲେ।
କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ମା’ ଗଙ୍ଗା ଦେବବ୍ରତଙ୍କୁ ନେଇ ହସ୍ତିନାପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେ ରାଜା ଶାନ୍ତନୁଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କଲେ। ଦେବବ୍ରତଙ୍କ ବୀରତ୍ୱ, ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ବିନମ୍ରତା ଦେଖି ସାରା ରାଜ୍ୟ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଉଠିଲା। ରାଜା ଶାନ୍ତନୁ ନିଜ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ନେଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗର୍ବିତ ହେଲେ। ଦେବବ୍ରତ କମ୍ ବୟସରେ ହିଁ ନିଜର ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ଏବଂ ଶୌର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତି ନେଇଥିଲେ।