ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରୁ କାହିଁକି ନେଲେ ଅବସର? ସତ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଲେ ବିରାଟ କୋହଲି; କଲେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖୁଲାସା
ବିରାଟ କୋହଲି ମେ ୨୦୨୫ରେ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ନେଇଥିଲେ। ସେ ନିଜେ ଏହି ଅବସର ପଛର ରହସ୍ୟ ଉପରୁ ପରଦା ହଟାଇଛନ୍ତି।
Virat Kohli Retired From Test Cricket: ୧୨ ମେ ୨୦୨୫, ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କର କୌଣସି ବି ପ୍ରଶଂସକ ବୋଧହୁଏ ଏହି ତାରିଖକୁ ଭୁଲିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ତାରିଖରେ ହିଁ ବିରାଟ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ନେଇଥିଲେ। ସେହି ବର୍ଷ ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଥିଲା ଯେ, ବିରାଟ ଆଗାମୀ ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତରେ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଦେଖାଇବେ। ସେଥିପାଇଁ ବିରାଟ ଯେମିତି ହିଁ ଅବସର ନେବା ନେଇ ପୋଷ୍ଟ କଲେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ରିକେଟ ଜଗତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା।
ବାରମ୍ବାର ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଥାଏ ଯେ, ଶେଷରେ ବିରାଟ ରେଡ ବଲ ଫର୍ମାଟ୍କୁ କାହିଁକି ବିଦାୟ ଜଣାଇଲେ। RCB ପଡକାଷ୍ଟରେ ବିରାଟ ନିଜେ ଏହି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସତ୍ୟର ଖୁଲାସା କରିଛନ୍ତି।
ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସରର ସତ୍ୟତା
RCB ପଡକାଷ୍ଟରେ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ନେବା ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଗଲା, ସେତେବେଳେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ସେ ଏପରି ଏକ ପରିବେଶରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ନିଜକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଭବ ହେବ।
ବିରାଟ କହିଛନ୍ତି, “ମୋର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଏକଦମ ସ୍ପଷ୍ଟ। ଯଦି ମତେ ଲାଗେ ଯେ ମୁଁ ଯେଉଁ ପରିବେଶରେ ଅଛି, ସେଠାରେ ମୋର କିଛି ଯୋଗଦାନ ଦେଇପାରିବି ଏବଂ ଆଖପାଖର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସେପରି ଅନୁଭବ କରୁଥାନ୍ତି, ତେବେ ମୁଁ ସେଠାରେ ରହିବି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ମତେ ଏପରି ଅନୁଭବ କରାଯାଏ ଯେ ମତେ ମୋର ଗୁରୁତ୍ୱ ଓ ଯୋଗ୍ୟତା ପ୍ରମାଣିତ କରି ଦେଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତେବେ ମୁଁ ସେହି ପରିବେଶରେ ରହିବି ନାହିଁ।”
ବର୍ଡର ଗାଭାସ୍କର ଟ୍ରଫିରେ ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ
ବିରାଟ କୋହଲି ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ବର୍ଡର ଗାଭାସ୍କର ଟ୍ରଫି ୨୦୨୪-୨୫ ରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିଥିଲେ। ସେହି ସିରିଜ ବିରାଟଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ବହୁତ ଖରାପ ରହିଥିଲା। ସେ ୯ଟି ଇନିଂସରେ ମାତ୍ର ୧୯୦ ରନ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ। ପର୍ଥ ଟେଷ୍ଟର ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ହାସଲ କରିଥିବା ଶତକକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ବିରାଟ ବାକି ଆଠଟି ଇନିଂସରେ ମାତ୍ର ୯୦ ରନ୍ କରିପାରିଥିଲେ।
ସେହି ୫ ଦିନ, ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା ଭାରି
ମେ ୨୦୨୫ରେ ମାତ୍ର ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଭିତରେ ୨ ଜଣ ଦିଗ୍ଗଜ କ୍ରିକେଟର ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ନେଇଥିଲେ। ବର୍ଷ ୨୦୨୫ ର ମେ ୭ ତାରିଖ ଦିନ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟକୁ ଅଲବିଦା କହିଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଏହି ଝଟକାରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହାରି ମଧ୍ୟ ପାରିନଥିଲେ, ସେତିକିବେଳେ ମାତ୍ର ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପରେ ବିରାଟ କୋହଲି ମଧ୍ୟ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଦେଲେ।