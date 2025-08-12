17 କିମ୍ୱା 18 କାହିଁକି ନୁହେଁ, 15 ତାରିଖକୁ ଭାରତ କାହିଁକି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଇଁ ବାଛିଥିଲା, ଜାଣି ନ ଥିବେ ପଢନ୍ତୁ….
17 କିମ୍ୱା 18 କାହିଁକି ନୁହେଁ, 15 ତାରିଖକୁ ଭାରତ କାହିଁକି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଇଁ ବାଛିଥିଲା, ଜାଣି ନ ଥିବେ ପଢନ୍ତୁ....
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ‘ସୁଜଲାଂ ସୁଫଲାଂ ମଲୟଲଶୀତଲାମ୍ ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଲାଂ ବନ୍ଦେମାତରମ୍’- ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସକୁ ଆଉ କେଇ ଘଣ୍ଟା । ତ୍ରିରଙ୍ଗାର ତାଳରେ ଜନଗଣ ମନ ଶୁଭିବ, ଦେଶ ଝୁମିବ । ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଖରେ ଥିବ ବନ୍ଦେମାତରମ୍ । ବୀର ସୈନିକର ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟରେ ସଜେଇ ହେବ ଲାଲକିଲ୍ଲା । ଉତ୍ସବମୁଖର ହୋଇ ଉଠିବ ପୁରଠୁ ପଲ୍ଲୀ ।
ଅଗଷ୍ଟ 15 ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ । କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି ଏ ଦିନ କାହିଁକି ? ମାନେ ଏ ଦିନ ହିଁ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ମନାଇବା ପାଇଁ କାହିଁକି ବାଛିଲା । ପଢନ୍ତୁ ଏ ରୋଚକ ରିପୋର୍ଟ….
ଭାରତ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖରେ ଉତ୍ସାହ ଓ ଉଦ୍ଦୀପନାର ସହ ଧୂମଧାମରେ ପାଳନ କରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ । ଏହି ଦିନ ଭାରତୀୟ ଇତିହାସରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଦିବସ । ଯାହା ସ୍ୱାଧୀନତାର ମହତ୍ତ୍ୱ ଓ ବଳିଦାନ ସହ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରିଚିତ କରାଇଥାଏ ।
ପ୍ରକାଶଥାଉ ଯେ, 15 ଅଗଷ୍ଟ 1947 ରେ ପଣ୍ଡିତ ଜବାହାରଲାଲ ନେହରୁ ଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ଲାଲକିଲ୍ଲାରେ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରି ଐତିହାସିକ ଭାଷଣ ଦେଇଥିଲେ । ଏହି ଦିନ ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ଯୁଗର ଶୁଭାରମ୍ଭ ଥିଲା । ତେବେ ଭାରତ ଏ ଦିନକୁ କାହିଁକି ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ଚୟନ କରିଥିଲା । ଏହାର ଉତ୍ତର ପ୍ରାୟ ବହୁତ ଅଳ୍ପ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବ…
କହିରଖୁ, ଭାରତର ଅନ୍ତିମ ଭାଇସରାୟ ମାଉଣ୍ଟବେଟନ ଏହି ତାରିଖକୁ ଚୟନ କରିଥିଲେ । ଏହି ତାରିଖକୁ ସେ ଏଥିପାଇଁ ବାଛିଥିଲେ କାରଣ ଏହି ତାରିଖ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ଜାପାନର ଆତ୍ମସମର୍ପଣର ଦ୍ୱିତୀୟ ବାର୍ଷିକୀ ଥିଲା ।
15 ଅଗଷ୍ଟ 1945 ରେ ଜାପାନ ମିତ୍ର ଦେଶଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିଲା । ମାଉଣ୍ଟବେଟନ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆରେ ମିତ୍ର ଦେଶର କମାଣ୍ଡର ଥିଲେ । ଏହାକୁ ସେ ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତାରିଖ ମାନୁଥିଲେ ।
ସେଥିପାଇଁ ମାଉଣ୍ଟବେଟନ 1947 ମସିହା ଜୁନ ମାସରେ ଭାରତ 15 ଅଗଷ୍ଟ 1947 ରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇବ ବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେବ ବୋଲି ପୂର୍ବରୁ ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ କରି ସାରିଥିଲେ । ଏହି ତାରିଖକୁ ଚୟନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନିକ ଓ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଥିଲା । କାରଣ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଭାରତକୁ ଶୀଘ୍ରରୁ ଶୀଘ୍ର ଶାସନଭାର ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବାର ଥିଲା ।