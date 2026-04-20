କାହିଁକି ଆମେରିକା ଉପରୁ ଭରସା ଉଠାଇଲା ଇରାନ? ଜାଣନ୍ତୁ ପାକିସ୍ତାନକୁ କହିଥିବା ସେହି ୩ଟି ବଡ଼ କାରଣ
ଇରାନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅବ୍ବାସ ଆରାଘଚି ଆମେରିକା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଭାଙ୍ଗିବା ଏବଂ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକା ଧମକ ଦେଉଛି।
US-Iran Talk : ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ଇରାନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅବ୍ବାସ ଆରାଘଚି ନିଜର ପାକିସ୍ତାନୀ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଇଶାକ ଡାର୍ଙ୍କ ସହ ଫୋନରେ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ସେ ଆମେରିକା ଉପରେ ଗମ୍ଭୀର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଥର ବିଶ୍ୱାସ ଭାଙ୍ଗିଛି ଏବଂ ନିକଟ ଅତୀତର ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଏହି କଥାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି। ଆରାଘଚି ବିଶେଷ ଭାବରେ ମାର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ଜୁନ୍ ୨୦୨୫ର ସେହି ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଇରାନ ବିରୋଧରେ ଆମେରିକୀୟ ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା।
ଅବ୍ବାସ ଆରାଘଚି କହିଛନ୍ତି ଯେ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେରିକା ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଛି ଏବଂ ଇରାନର ବନ୍ଦର, ଉପକୂଳ ତଥା ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଧମକ ଦେଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆମେରିକା ପକ୍ଷରୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ କଠୋର ଏବଂ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ବୟାନ ଦିଆଯାଉଛି। ଆରାଘଚିଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଆମେରିକାର ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ସେଗୁଡ଼ିକ ବାରମ୍ବାର ବଦଳୁଛି ଏବଂ ଅନେକ ସମୟରେ ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ ହେଉଛି।
ଆମେରିକାର ନିୟତ ଠିକ ନୁହେଁ -ଇରାନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ସବୁ କଥାରୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ ଆମେରିକାର ନିୟତ ଠିକ ନୁହେଁ ଏବଂ ସେ କୂଟନୀତିକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନେଉନାହିଁ। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ସଙ୍କେତ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏଭଳି ମନୋଭାବ ଯୋଗୁଁ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରର ଆଲୋଚନା କିମ୍ବା ବୁଝାମଣାର ସମ୍ଭାବନା ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଉଛି।
ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେହବାଜ ଶରିଫ ଇରାନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମସୁଦ ପେଜେସ୍କିଆନଙ୍କ ସହ ଫୋନରେ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ବାର୍ତ୍ତାଳାପରେ କ୍ଷେତ୍ରର ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତି ଉପରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଶେହବାଜ ଶରିଫ ଇରାନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ ସେ ନିକଟରେ ସୌଦି ଆରବ, କତାର ଏବଂ ତୁର୍କୀର ନେତାମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମସ୍ତ ଆଲୋଚନାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ଥାୟୀ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ରାସ୍ତା ବାହାର କରିବା, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ଉତ୍ତେଜନା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଏହି ବାର୍ତ୍ତାଳାପକୁ ଏଥିପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମନେ କରାଯାଉଛି କାରଣ ଏହା ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ହୋଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି ଏବଂ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ଲାଗି ରହିଛି।