୦,୦,୦,୦,୦… କାହିଁକି ହିରୋରୁ ଜିରୋ ବନିଗଲେ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଜସପ୍ରୀତ ବୁମରାହ, ଏହା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ କାରଣ

ଏଥିପାଇଁ IPL ୨୦୨୬ ସିଜିନରେ ଫ୍ଲପ୍ ହେଉଛନ୍ତି ବୁମରାହ।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସର ଷ୍ଟାର ଫାଷ୍ଟ ବୋଲର ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହ ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୬ ରେ ୱିକେଟ୍ ମରୁଡ଼ିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ପାଞ୍ଚଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିସାରିଥିବା ବୁମରାହ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୱିକେଟ୍ କଲମରେ ନିଜର ଖାତା ଖୋଲିପାରି ନାହାଁନ୍ତି।

ଏହା ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରର ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା ୱିକେଟ୍ ବିହୀନ ଧାରା, ଏକ ବିକାଶ ଯାହା ପ୍ରଶଂସକ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଉଭୟଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି।

ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସର ସବୁଠାରୁ ବଡ ହିରୋ ଭାବରେ ବିବେଚିତ ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହ ଏହି ସିଜନରେ ଦଳ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷତିକାରକ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛନ୍ତି।

ସେ ୱିକେଟ୍ ନେଉନାହାଁନ୍ତି କିମ୍ବା ରନ ପ୍ରବାହକୁ ରୋକୁନାହାଁନ୍ତି, ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ଦଳ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ପାଲଟିଛି।

ଖରାପ ଅବସ୍ଥାରେ ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହ:

୨୦୨୬ ଆଇପିଏଲରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁମରାହ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ, ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ, ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ, ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ଏବଂ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ବିପକ୍ଷରେ ବୋଲିଂ କରିଛନ୍ତି।

ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ସେ ମୋଟ ୧୬୪ ରନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଇକୋନୋମି ହାର ୮.୬୩ ରହିଛି। ହାରାହାରି ଭାବରେ, ସେ ପ୍ରତି ଓଭରରେ ପ୍ରାୟ ୮-୯ ରନ୍ ଲିକ୍ କରୁଛନ୍ତି।

ଆଇପିଏଲ ଭଳି ଏକ ଉଚ୍ଚ ସ୍କୋରିଂ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଏହାକୁ ଖରାପ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ, ବୁମରାହଙ୍କ ଭଳି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ବୋଲରଙ୍କ ପାଇଁ ୱିକେଟ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଶା ସର୍ବଦା ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ।

ବୁମରାହଙ୍କ ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆଇପିଏଲରେ ତାଙ୍କ ଚମତ୍କାର କ୍ୟାରିୟରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପରୀତ। ସାଧାରଣତଃ ମ୍ୟାଚ୍ ବଦଳାଇ ଦେଉଥିବା ବୋଲର ଭାବରେ ସେ ବିବେଚିତ, ହେଲେ ଏଥର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନମାନେ ତାଙ୍କୁ ଖାତିର ନକରି ସ୍କୋର କରିଚାଲୁଛନ୍ତି।

ବୁମରାହଙ୍କ ଫର୍ମ ସହିତ, ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ମଧ୍ୟ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି; ଦଳ କ୍ରମାଗତ ଚାରୋଟି ପରାଜୟ ବରଣ କରିଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲରେ ନବମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି।

କାହିଁକି ଫ୍ଲପ୍ ହେଉଛନ୍ତି ବୁମରାହ:

ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନମାନେ ଏବେ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ବୁମରାହଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନମାନେ ସତର୍କ ହୋଇଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ବୁମରାହଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ବଡ଼ ସଟ୍ ଖେଳିବାକୁ ସଂକୋଚ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେମାନେ ଭୟ ନକରି ବଡ଼ ସଟ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି।

ତାଙ୍କ ବଲ୍ ର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଟିଂ ଆଭିମୁଖ୍ୟରେ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି – ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯାହା ବୁମରାହଙ୍କ ୱିକେଟ ନେବା କ୍ଷମତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି।

ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ତାଙ୍କ ବୋଲିଂ ରଣନୀତିରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ବୁମରାହଙ୍କ ଫର୍ମ ସହିତ କୌଣସି ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ସେ ତାଙ୍କ ବୋଲିଂରେ ଧୀର ବଲ୍‌ର ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି।

ଏହି ସିଜନରେ, ସେ ପ୍ରାୟ ୪୪% ବଲ୍‌କୁ ଧୀର ବଲ୍‌ ଭାବରେ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ତାଙ୍କର ହାରାହାରି ଗତି ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ପ୍ରାୟ ୧୩୦ କିଲୋମିଟରକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି।

ଧୀର ବଲ୍‌ର ଏତେ ଅଧିକ ଆବୃତ୍ତି ସହିତ, ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନମାନେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ସହଜରେ ଖେଳିପାରିବେ। ଯଦି ବୁମରାହ ଅଧିକ ଦ୍ରୁତ ବଲ୍‌ ବୋଲିଂ କରନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କର ଧୀର ବଲ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ଆହୁରି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୋଇପାରିବେ।

