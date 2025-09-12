Jio ଏବଂ Airtel ବନ୍ଦ କଲେ ଶସ୍ତା ଡାଟା ପ୍ଲାନ, TRAI ମାଗିଲା ଉତ୍ତର, ଜାଣନ୍ତୁ କାରଣ

ଏହି କାରଣ ପାଇଁ ଏୟାରଟେଲ ଏବଂ ଜିଓ ବନ୍ଦ କରିଦେେଲେ ଡାଟା ପ୍ଲାନ୍‌

By Chinmayee Beura

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ:ଆଜିର ଯୁଗରେ, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କେବଳ ମନୋରଞ୍ଜନ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଲଟିଛି। ବିଶେଷକରି କମ୍ ଆୟ ଥିବା ଲୋକମାନେ ମୋବାଇଲ୍ ଡାଟା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି, ତାହା ପିଲାମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ହେଉ କିମ୍ବା ସରକାରୀ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ସୂଚନା। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଯେତେବେଳେ ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଓ ଏବଂ ଏୟାରଟେଲ୍ ସେମାନଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଶସ୍ତା ₹249 1GB/ଦିନର ପ୍ଲାନ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, ସେତେବେଳେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି।

ଟ୍ରାଇ ଉତ୍ତର ମାଗିଲା: ଭାରତୀୟ ଟେଲିକମ୍ ନିୟାମକ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ (TRAI) ଜିଓ ଏବଂ ଏୟାରଟେଲ୍‌କୁ ପଚାରିଛି ଯେ, ସେମାନେ ₹249 ର ଏଣ୍ଟ୍ରି-ଲେବଲ୍ ଡାଟା ପ୍ଲାନ୍ କାହିଁକି ହଟାଇ ଦେଲେ।

ଏହି ପ୍ଲାନ୍ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତିଦିନ 1GB ଡାଟା ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍‌ର ଏକମାତ୍ର ମାଧ୍ୟମ ଥିଲା। ଏହା ଉପରେ, ଜିଓ କହିଛି ଯେ ଏହି ପ୍ଲାନ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ସେମାନଙ୍କ ଷ୍ଟୋର୍‌ରେ କେବଳ ଅଫଲାଇନ୍‌ରେ ଉପଲବ୍ଧ, ଯେତେବେଳେ ଏୟାରଟେଲ୍ କହିଛି ଯେ, ସେମାନେ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଡାଟା ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ବଜାର ବିଶ୍ଳେଷଣ ଉପରେ ଆଧାର କରି ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

‘ବୀନ୍‌’ ଧୁନ୍ ଶୁଣି ନିଜକୁ ରୋକି ପାରିଲାନି…

ନିଜ ରକ୍ତରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ…

5G ପରେ ବଦଳିଗଲା ଡାଟା ଚାହିଦା: କମ୍ପାନୀର ଜଣେ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପୂର୍ବର 1-1.5GB/ଦିନ ପ୍ଲାନଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଲୋକପ୍ରିୟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ 5G ଆସିବା ପରେ, ଲୋକମାନେ ଅଧିକ ଭିଡିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଅଧିକ ଆପ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଡାଟା ବ୍ୟବହାର ବହୁତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, କମ୍ ଡାଟା ଥିବା ପୁରୁଣା ପ୍ଲାନଗୁଡ଼ିକ ଆଉ ଉପଯୋଗୀ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଗଲା।

₹249 ରୁ ₹299 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ଲାନଗୁଡ଼ିକରେ ଏବେ କ’ଣ ଉପଲବ୍ଧ? ଏୟାରଟେଲର ନୂତନ ଏଣ୍ଟ୍ରି-ଲେବଲ୍ ଟାରିଫ୍ ପ୍ଲାନର ମୂଲ୍ୟ ₹299 ଏବଂ ଏହାର ବୈଧତା 28 ଦିନ, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରତିଦିନ 1 GB ଡାଟା ଉପଲବ୍ଧ। ସେହି ସମୟରେ, Jio ₹299 ପାଇଁ 28 ଦିନ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ 1.5 GB ଡାଟା ଦେଉଛି। ଏଥିରେ, ପ୍ଲାନଗୁଡ଼ିକର ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଡାଟା ଟିକେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।

You might also like More from author
More Stories

‘ବୀନ୍‌’ ଧୁନ୍ ଶୁଣି ନିଜକୁ ରୋକି ପାରିଲାନି…

ନିଜ ରକ୍ତରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ…

‘ସ୍ୱାମୀ ନୁହେଁ, ୨୦ ବର୍ଷର ସାନ ପ୍ରେମିିକ ସହ…

ନବ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ କିଟରେ କଣ ଦେଉଛନ୍ତି…

1 of 28,720