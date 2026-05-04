ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ BJPର ବିପୁଳ ବିଜୟ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଭିତରେ କାହାକୁ I Love You କହିଲେ କୁମାର ବିଶ୍ୱାସ? ଏମିତି ପୋଷ୍ଟ କଲେ ସେୟାର

ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ମଝିରେ କାହାକୁ I Love You କହିଲେ କୁମାର ବିଶ୍ୱାସ?

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ କ୍ଷମତା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପରି ମନେ ହେଉଛି। ବଙ୍ଗଳା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ଭୋଟ ଗଣତିର ଧାରା ଅନୁସାରେ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବହୁମତ ଅଙ୍କ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି।

ହେଲେ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ବହୁତ ପଛରେ ଅଛି। ଏହି ସମୟରେ, ଡକ୍ଟର କୁମାର ବିଶ୍ୱାସ ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଥିରେ ସେ ବଙ୍ଗଳାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି କହିଛନ୍ତି, “I Love You।”

ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ବିଜେପି ଦିନ ୧୨ଟା ସୁଦ୍ଧା ୧୭୦ଟି ଆସନରେ ଆଗୁଆ ରହିଛି। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ପରେ, କୁମାର ବିଶ୍ୱାସ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବଙ୍ଗଳାରେ କିଛି ଧାଡ଼ି ସେୟାର କରିଛନ୍ତି।

ଟ୍ରେଣ୍ଡରେ ବିଜେପି ବହୁମତ ଅଙ୍କ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି:

ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ୧୨:୧୦ ସୁଦ୍ଧା ବିଜେପି ୧୭୦ ଟି ଆସନରେ ଆଗୁଆ ଥିବାବେଳେ ତ୍ରିନାଥ କଂଗ୍ରେସ ୯୧ ଟି ଆସନରେ ଆଗୁଆ ରହିଛି।

ଏହି ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ଦଳ ଚାରିଟି ଆସନରେ ଆଗୁଆ ଅଛନ୍ତି। ମଖଲିଗଞ୍ଜ, ମଥାଭଙ୍ଗା, କୋଚ ବେହେରା ଦକ୍ଷିଣ, ସୀତାଲୁଚି, ଦିନାଥା, ନାଟାବରୀ, ତୁଫାଙ୍ଗଞ୍ଜ, କୁମାରଗ୍ରାମ, କଲଚିନି, ଫାଲକାଟା, ଏବଂ ମଦାରୀହାଟ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଜେପି ଆଗରେ ରହିଛି।

ସିଙ୍ଗୁର ଆସନରେ ବିଜେପି ଆଗୁଆ:

ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ସମୟରେ ଆଲୋଚନାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଥିବା ସିଙ୍ଗୁର ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରେ ଯାହା ଭୋଟ ଗଣନାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଟ୍ରେଣ୍ଡରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି (ବିଜେପି) ପ୍ରାୟ ୩,୦୦୦ ଭୋଟରେ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସଠାରୁ ଆଗୁଆ ଅଛି।

ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ସମୟରେ ସିଙ୍ଗୁରରେ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଟାଟା ନାନୋ କାର କାରଖାନା ପ୍ରସଙ୍ଗ ପ୍ରମୁଖ ଭାବରେ ଉଠିଥିଲା। ସିଙ୍ଗୁର ବିଧାନସଭା ଆସନରେ, ବିଜେପିର ଅରୂପ କୁମାର ଦାସ ତାଙ୍କର ନିକଟତମ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ, ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସର ବେଚାରମ ମାନ୍ନାଙ୍କଠାରୁ ୨,୯୬୫ ଭୋଟରେ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଦାସ ୧୫,୫୧୬ ଭୋଟ ପାଇଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ମାନ୍ନା ୧୨,୬୫୧ ଭୋଟ ପାଇଛନ୍ତି।

