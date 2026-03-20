କାହିଁକି ମଥୁରା ଛାଡି ଦ୍ୱାରକାକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, କାରଣ ଜାଣିଲେ ଆପଣ ବି ହୋଇଯିବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ

କାହିଁକି ମଥୁରା ଛାଡି ଦ୍ୱାରକାକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ

By Jyotirmayee Das

Lord Krishna Story: ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅବତାରରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ । ମଥୁରାର ଏକ କାରାଗାରର ପରିସରରେ ମାତା ଦେବକୀଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ, ମାତା ଯଶୋଦା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଲାଳନ ପାଳନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ପରେ ତୁରନ୍ତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅନେକ ରାକ୍ଷସଙ୍କ ସହ ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ପଡିଥିଲା।

ବ୍ରଜ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଲୀଳା (କ୍ରୀଡାପ୍ରଦ କାର୍ଯ୍ୟ)ର ଏକ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରମାଣ ଭାବରେ ଠିଆ ହୋଇଛି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବ୍ରଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ ଅନୁକୋଳ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦୁଷ୍ଟାମୀ, ମଜା ମସ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ଏବଂ ତାଙ୍କର ରାସ (ଦିବ୍ୟ ନୃତ୍ୟ) ର ଆତ୍ମା ​​ସହିତ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହୁଏ। ଗୋପୀମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ରାସ, ରାଧାରାଣୀ ଏବଂ କୃଷ୍ଣଙ୍କ କାଳଜୟୀ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ସହିତ ବ୍ରଜର ଆତ୍ମାରେ ଗଭୀର ଭାବରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇ ରହିଛି।

ନନ୍ଦଗାଓଁରେ ବଢ଼ିବା ପରେ, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଶେଷରେ ମଥୁରା ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମାମୁଁ ଅତ୍ୟାଚାରୀ କଂସଙ୍କୁ ବଧ କରିଥିଲେ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କୁ କଂସଙ୍କ ବନ୍ଦୀତ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମଥୁରାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାରର କବଳରୁ ମୁକ୍ତ କରିଥିଲେ। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କଂସଙ୍କୁ ବଧ କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ବୟସ ପ୍ରାୟ ୧୧ ରୁ ୧୨ ବର୍ଷ ଥିଲା।

ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ସମୟ ଆସିଥିଲା ​​ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ମଥୁରା ଛାଡି ଦ୍ୱାରକାରେ ବାସ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ଆଜିର ପିଲାମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଖେଳ, ମଜା ଏବଂ ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବା ବୟସରେ, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମଥୁରା ଛାଡି ଦ୍ୱାରକାରେ ନିଜର ଘର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଏହା ସାଧାରଣତଃ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମଥୁରାରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ବୟସ ମାତ୍ର ୧୪ ରୁ ୧୬ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା । ତଥାପି, କିଛି ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ୨୮ ବର୍ଷ ବୟସରେ ମଥୁରା ଛାଡିଥିଲେ।

ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ଅତ୍ୟାଚାରୀ ମାମୁଁ କଂସଙ୍କୁ ବଧ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ, କଂସଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଜରାସନ୍ଧ, ମଥୁରା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅନେକ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ନିରନ୍ତର ଆକ୍ରମଣରୁ ଯଦୁବଂଶ (ଯଦୁ ବଂଶ)କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମଥୁରା ଛାଡି ଦ୍ୱାରକାକୁ ତାଙ୍କର କର୍ମଭୂମି ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ।

ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା…

ମହୁମାଛି କାମୁଡ଼ିଦେଲେ ତୁରନ୍ତ କ’ଣ…

