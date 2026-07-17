ଚୀନରେ ମାଙ୍କଡ଼ଙ୍କ ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି, ଗୋଟିଏର ଦାମ୍ ୩୦ ଲକ୍ଷ… ବେଜିଂରେ ହଠାତ୍ କାହିଁକି ମହଙ୍ଗା ହୋଇଗଲେ ମଙ୍କି
ହଠାତ୍ କାହିଁକି ମହଙ୍ଗା ହେଲା ମଙ୍କି?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଯଦି କେହି କହିବ ଆଜାକାଲି ମାଙ୍କଡ଼ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସାୟର ଅଂଶ ହୋଇଗଲେଣି ବୋଧହୁଏ ଏକଥାକୁ କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି। ହେଲେ ଏହା ସତ। ଚୀନରେ ଏବେ ମାଙ୍କଡ଼ ବ୍ୟବସାୟର ଅଂଶ ପାଲଟିଛନ୍ତି।
ପରୀକ୍ଷାଗାରରେ ବ୍ୟବହୃତ ମାକାକ୍ ମାଙ୍କଡ଼ର ଚାହିଦା ଏତେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଯେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ COVID-19 ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ରେକର୍ଡ ସ୍ତରର ନିକଟତର ହୋଇଛି।
କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଗବେଷଣା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏକ ସୁସ୍ଥ ମାଙ୍କଡ଼ର ମୂଲ୍ୟ ୨,୦୦,୦୦୦ ୟୁଆନ (ପ୍ରାୟ ୨୪-୩୦ ଲକ୍ଷ) ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚ ବୋଲି ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଚୀନର ଦ୍ରୁତ ବିସ୍ତାରିତ ଔଷଧ ଏବଂ ବାୟୋଟେକ୍ କ୍ଷେତ୍ର।
ପ୍ରକୃତରେ ଚୀନ ଆଉ କେବଳ “ବିଶ୍ୱର କାରଖାନା” ନୁହେଁ; ଏହା ନୂତନ ଔଷଧ ଏବଂ ଜୈବିକ ଔଷଧ ବିକଶିତ କରିବାର ବିଶ୍ୱ ଦୌଡ଼ରେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ ଏକ କଠିନ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି।
ଏହା ଗବେଷଣାଗାରରେ ବ୍ୟବହୃତ ମାଙ୍କଡ଼ର ଚାହିଦାରେ ହଠାତ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଧିକ କହିବା।
ପ୍ରଥମେ, ଏହି ମାଙ୍କଡ଼ଗୁଡ଼ିକର ବଜାରରେ ଏତେ ଅଧିକ ଚାହିଦା କାହିଁକି ଅଛି ତାହା ବୁଝିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କୌଣସି ନୂଆ ଔଷଧ ବଜାରକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ, ଏହାକୁ ପରୀକ୍ଷାର ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡିବ: ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପରୀକ୍ଷାଗାର ପରୀକ୍ଷା, ତା’ପରେ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରିକ୍ଲିନିକାଲ୍ ପରୀକ୍ଷଣ ଏବଂ ଶେଷରେ ମଣିଷ ଉପରେ କ୍ଲିନିକାଲ୍ ପରୀକ୍ଷଣ।
ରିସସ୍ ଏବଂ ସାଇନୋମୋଲଗସ୍ ମାକାକ୍ ଗବେଷଣାରେ ସର୍ବାଧିକ ବ୍ୟବହୃତ ମାଙ୍କଡ଼ ପ୍ରଜାତିର ଡିଏନଏ ଏବଂ ଜୈବିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକ ମଣିଷଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରାୟତଃ ସମାନ।
ଫଳସ୍ୱରୂପ, କର୍କଟ, ସ୍ଥୂଳତା, ମଧୁମେହ, ଏବଂ ସ୍ନାୟୁଗତ କିମ୍ବା ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ବିକାରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ନୂତନ ଔଷଧର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ପ୍ରଭାବ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବା ପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ।
ହେଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ନୂତନ ଔଷଧ ପାଇଁ ମାଙ୍କଡ଼ ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ; ଅନେକ କେବଳ ମୂଷା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ମଡେଲ ଉପରେ ପରୀକ୍ଷିତ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ, ଜଟିଳ ଜୈବିକ ଔଷଧ ଏବଂ ଆଣ୍ଟିବଡି-ଆଧାରିତ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପ୍ରାଇମେଟ୍ମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ବଜାୟ ରହେ।
ଚୀନରେ ଔଷଧ ଗବେଷଣା କାହିଁକି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି:
ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ଚୀନ୍ ବାୟୋଟେକ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁ ପରିମାଣରେ ନିବେଶ କରିଛି ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଏବେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ୨୦୨୫ ମସିହାରେ, ଚୀନ୍ରେ ୫,୨୧୫ କ୍ଲିନିକାଲ ଡ୍ରଗ୍ ପରୀକ୍ଷଣ ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରାୟ ୫୭.୫ ପ୍ରତିଶତ ନୂତନ ଔଷଧ ସାମିଲ ଥିଲା।
ଏହି ସଂଖ୍ୟା ୨୦୨୦ ତୁଳନାରେ ପ୍ରାୟ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ, ଯାହା ଦେଶରେ ନୂତନ ଔଷଧ ଉପରେ ଗବେଷଣାର ଦ୍ରୁତ ଗତିକୁ ଦର୍ଶାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବିଶ୍ୱ ଔଷଧ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଚୀନ୍ ବାୟୋଟେକ୍ ଫାର୍ମଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଲାଇସେନ୍ସିଂ ଏବଂ ଗବେଷଣା ଚୁକ୍ତିନାମାରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି।
ଚୀନ୍ ଏବେ କର୍କଟ, ସ୍ଥୂଳତା ଏବଂ ଅଟୋଇମ୍ମ୍ୟୁନ୍ ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ବିକାଶରେ ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଛି।
ମାଙ୍କଡ଼ର ମୂଲ୍ୟ କାହିଁକି ଆକାଶଛୁଆଁ ହୋଇଛି:
ଔଷଧ ଗବେଷଣାର ଦ୍ରୁତ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତତା ସହିତ ମାଙ୍କଡ଼ଙ୍କ ଯୋଗାଣ ତାଳ ଦେଇ ପାରିଲା ନାହିଁ। ପରୀକ୍ଷାଗାର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଏକ ମାକାକ୍ ମାଙ୍କଡ଼ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପ୍ରାୟ ଚାରି ବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗେ।
ଜନ୍ମ, ପାଳନ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ରୋଗମୁକ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ସହିତ ଜଡିତ ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଚାହିଦାରେ ହଠାତ୍ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଯୋଗାଣ ତୁରନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।
COVID-19 ମହାମାରୀ ସମୟରେ, ଚୀନ୍ ପରୀକ୍ଷାଗାର ମାଙ୍କଡ଼ଙ୍କ ରପ୍ତାନି ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ କଟକଣା ଲଗାଇଥିଲା, ଯାହା ଘରୋଇ ବଜାରରେ ଉପଲବ୍ଧତାକୁ ଆହୁରି ହ୍ରାସ କରିଥିଲା।
ବର୍ତ୍ତମାନ, ବାୟୋଟେକ୍ ଶିଳ୍ପ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବିସ୍ତାରିତ ହେବା ସହିତ, ଚାହିଦା ଯୋଗାଣକୁ ବହୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ ମୂଲ୍ୟ ରେକର୍ଡ ସ୍ତରକୁ ପହଞ୍ଚିଛି।
ଶିଳ୍ପ ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ ୨୦୨୫ ରୁ ୨୦୨୭ ମଧ୍ୟରେ, ଚୀନରେ ବାର୍ଷିକ ପ୍ରୟୋଗଶାଳା ମାଙ୍କଡ଼ଙ୍କ ଉପଲବ୍ଧତା ପ୍ରାୟ ୪୯,୦୦୦ ରୁ ୫୨,୦୦୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ।
ହେଲେ, ଜୈବପ୍ରଯୁକ୍ତି ଗବେଷଣାର ଗତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ଏହି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉନାହିଁ; ଅନେକ ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନକୁ ମାସ ମାସ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ମାଙ୍କଡ଼ଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗବେଷଣାର ବିଷୟରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜୈବିକ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ପରିଣତ ହୋଇଛନ୍ତି।
ଭବିଷ୍ୟତରେ ମାଙ୍କଡ଼ର ଆବଶ୍ୟକତା କମିଯିବ କି:
ପଶୁ ପରୀକ୍ଷା ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି। ପଶୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା, ଅଙ୍ଗ-ଅନ୍-ଏ-ଚିପ୍, 3D କୋଷ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମଡେଲ ଭଳି ନୂତନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବିକଶିତ ହେଉଛି।
କିନ୍ତୁ, ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ ଜଟିଳ ଔଷଧ ପାଇଁ ପ୍ରାଇମେଟ୍ସଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ, ବିଶେଷକରି ଜୈବିକ ଏବଂ ଇମ୍ୟୁନୋଲୋଜି ଉପରେ ଆଧାରିତ ଔଷଧ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ପରୀକ୍ଷାଗାର ମାଙ୍କଡ଼ଙ୍କ ଚାହିଦା ଆଗାମୀ କିଛି ବର୍ଷ ପାଇଁ ଅଧିକ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଚୀନ୍ରେ ମାଙ୍କଡ଼ଙ୍କ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ମୂଲ୍ୟ କେବଳ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବଜାରର କାହାଣୀ ନୁହେଁ; ବରଂ ଏହା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ବିଶ୍ୱ ଔଷଧ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ।
ଚୀନ୍ ନୂତନ ଔଷଧ ବିକାଶରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଅଗ୍ରଗତି କରୁଥିବାରୁ, ଗବେଷଣା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଜୈବିକ ସମ୍ବଳର ଚାହିଦା ସମାନ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି।
ଏକ ପ୍ରୟୋଗଶାଳା ମାଙ୍କଡ଼ ଆଉ କେବଳ ଏକ ପଶୁ ନୁହେଁ; ଏହା ବହୁ-ବିଲିୟନ ଡଲାର ଔଷଧ ଶିଳ୍ପରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଯୋଗ ପାଲଟିଛି। ପ୍ରକୃତରେ, ଏହି ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କ ପଛରେ ହିଁ ଚୀନ୍ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏତେ ଦ୍ରୁତ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଦେଖୁଛି।