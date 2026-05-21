ଚୁପଚାପ୍ IPLରୁ ସନ୍ୟାସ ନେଇଗଲେ ମାହି, ଆଇପିଏଲ୍ ମଝିରୁ ହଠାତ୍ ରାଞ୍ଚି ଫେରିଗଲେ ଏମ୍ଏସ୍ ଧୋନି

By Jyotirmayee Das

MS Dhoni: ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ ଆଜି ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ରେ ତାର ଶେଷ ଲିଗ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିବ । ମାତ୍ର ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକାବିଲା ପୂର୍ବରୁ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ଚମକାଇଲା ଭଳି ଏକ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସିଜନ୍‌ର ଶେଷ ଲିଗ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଦଳର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ତଥା ମହାନ ଫିନିସର ଏମ୍ଏସ୍ ଧୋନି ହଠାତ୍ ନିଜ ଘର ରାଞ୍ଚି ଫେରିଯାଇଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି ଯେ, କ’ଣ ମାହି ଚୁପ୍‌ଚାପ୍ ଆଇପିଏଲ୍‌ରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଇଗଲେ କି? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଧୋନି ରାଞ୍ଚି ଫେରିବାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ କ’ଣ।

ଏହି କାରଣରୁ ଘରକୁ ଫେରିଲେ ମାହି

ପ୍ରକୃତ କଥା ହେଉଛି ଧୋନି କୌଣସି ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଇନାହାନ୍ତି, ବରଂ ଆହତ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ସେ ଦଳ ଛାଡ଼ି ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ଗତ ୧୮ ମେ’ରେ ଚେପକ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍‌ରେ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ବିପକ୍ଷ ୧୩ତମ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଧୋନି ଦଳ ସହ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିନଥିଲେ।

‘ଇଏସପିଏନ କ୍ରିକଇନଫୋ’ର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଶେଷ ଲିଗ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଧୋନିଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଆଘାତ ଲାଗିଛି, ଯାହା ଯୋଗୁଁ ସେ ଚିକିତ୍ସା ଓ ବିଶ୍ରାମ ପାଇଁ ରାଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଶ୍ୱସ୍ତିର କଥା ହେଉଛି ଯଦି ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ ପ୍ଲେ-ଅଫ୍କୁ ଯାଏ, ତେବେ ଧୋନି ପୁଣି ଥରେ ଦଳ ସହ ଯୋଡ଼ି ହେବେ। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସର ନେଇନାହାନ୍ତି।

ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟା

ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ସିଜନ୍ ଧୋନିଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ୟାରେ ଭରା ରହିଛି। ସିଜନ୍ ଆରମ୍ଭରେ ସେ କାଫ୍ ଇଞ୍ଜୁରୀ (ଗୋଡ଼ର ମାଂସପେଶୀ ଜନିତ ଆଘାତ) ର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ, ଯାହା ଯୋଗୁଁ ସେ ଗୋଟିଏ ବି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିପାରି ନଥିଲେ। ଗତ ୨୮ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ସିଏସକେ ଅପଡେଟ୍ ଦେଇ କହିଥିଲା ଯେ ଧୋନି ୨ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ବାହାରେ ରହିବେ, ମାତ୍ର ଏହି ଆଘାତ ଏତେ ଗମ୍ଭୀର ଥିଲା ଯେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲିଗ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରୁ ସେ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଲେ।

ଏବେ ସିଜନ୍ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ପୁଣି ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଆଘାତ ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା, ଯଦି ସିଏସକେ ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରୁଛି, ତେବେ ମାହି ପଡ଼ିଆକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ।

ଏମ୍ଏସ୍ ଧୋନିଙ୍କ ଆଇପିଏଲ୍ କ୍ୟାରିୟର

ଆଇପିଏଲ୍ ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ଖେଳାଳି ତଥା ଅଧିନାୟକ ମଧ୍ୟରୁ ଏମ୍ଏସ୍ ଧୋନି ଅନ୍ୟତମ। ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରର ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଉପରେ ନଜର ପକାଇଲେ ସେ ମୋଟ ୨୭୮ଟିମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି । ସେଥିରେ ସେ ୨୪୨ ଇନିଂସ କରିବା ସହ ମୋଟ୍ ୫୪୩୯ କରିଛନ୍ତି ।

 

