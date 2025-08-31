ହଠାତ୍ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସରୁ କାହିଁକି ବାହାରିଗଲେ କୋଚ୍ ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡ, ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ବଡ଼ କାରଣ
ଏହି କାରଣ ପାଇଁ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ସହ ସବୁ ସମ୍ପର୍କ କାଟିଦେଲେ ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ୨୦୨୪ ମସିହାରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟାଇଟଲ ଦେଇଥିବା ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ (IPL) ଦଳ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ (RR) ଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି।
ସେ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ IPL ୨୦୨୫ ରେ ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଦଳର ପ୍ରଦର୍ଶନ ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ୧୪ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ରୁ କେବଳ ୪ ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଥିଲା।
ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡଙ୍କ ହଠାତ୍ ଇସ୍ତଫା ପଛର ବଡ଼ କାରଣ ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ଦଳରେ ଗୋଷ୍ଠୀବାଦ ଯୋଗୁଁ କିଛିଟା ବିରକ୍ତ ଥିଲେ।
ଦ୍ରାବିଡ କାହିଁକି ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ: ଜୁଲାଇ ମାସରେ IPL ୨୦୨୫ରେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସର ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ନେଇ ଲଣ୍ଡନରେ RR ପରିଚାଳନା ଏବଂ ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଥିଲା ଯେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ପରିଚାଳନା ଦଳରେ ଦ୍ରାବିଡଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ପଦବୀ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଦ୍ରାବିଡ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲେ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡ ଦଳରେ ଚାଲିଥିବା ଗୋଷ୍ଠୀବାଦକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ବିରକ୍ତ ଥିଲେ। ହୁଏତ ଏହି କାରଣରୁ ସେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ସିଜିନ୍ ପରେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇଯାଇଥାଇପାରନ୍ତି।
ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ଖବର ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା ଯେ IPL ୨୦୨୫ ସମୟରେ ଓପନିଂକୁ ନେଇ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ଏବଂ ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମତଭେଦ ହୋଇଥିଲା।
ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ନିଜେ ଓପନିଂ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ଓପନିଂ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ଭାବରେ ଦଳରେ ସାମିଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ।
ହୁଏତ ଏହି କାରଣରୁ ଏହି ସିଜନରେ ଦଳର ପ୍ରଦର୍ଶନ ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା ଏବଂ RR ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲରେ ନବମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲା। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଦଳରେ ତିନୋଟି ଗୋଷ୍ଠୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଯେଉଁମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଧିନାୟକ ନିଯୁକ୍ତ କରିବା ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି।
ଏବେ କଣ ହେବ: ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡଙ୍କ ବିଦାୟ ପରେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ଜଣେ ପରିଚାଳନା କୋଚ୍ ଖୋଜିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏଥିରେ ପୂର୍ବତନ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଅଧିନାୟକ କୁମାର ସାଙ୍ଗାକାରାଙ୍କ ନାମ ପ୍ରଥମେ ଆସୁଛି।
ସାଙ୍ଗାକାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଳର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସର ମାଲିକ ମନୋଜ ବଡାଲେ ଏଥିପାଇଁ ଲଣ୍ଡନରେ ସମଗ୍ର ସପୋର୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍ ଙ୍କ ଏକ ବୈଠକ ଡକାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ। ତଥାପି ଏହି ବୈଠକରେ ସାଙ୍ଗାକାରା ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ କି ନାହିଁ ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ।
ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପୂର୍ବତନ ବ୍ୟାଟିଂ କୋଚ୍ ବିକ୍ରମ ରାଠୋର ଏହି ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରନ୍ତି। ବିକ୍ରମ ରାଠୋର ମଧ୍ୟ ଦ୍ରାବିଡଙ୍କ ସହିତ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ସହିତ ଜଡିତ ଥିଲେ।
ଯଦି ସାଙ୍ଗାକାରା ଦଳର ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ଟ୍ରେଭର ପେନି RRରେ ଏକ ବଡ଼ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ଏହି ସମୟରେ ଖବର ଆସୁଛି ଯେ ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ ଅନେକ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ଦଳ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି।