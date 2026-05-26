ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପୁରସ୍କାର ନେବାକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନ କାହିଁକି ଗଲେନି ରୋହିତ ଶର୍ମା, ପ୍ରକୃତ କାରଣର ହେଲା ଖୁଲାସା
ଏହି କାରଣ ପାଇଁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଲେନି ରୋହିତ ଶର୍ମା।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ମେ’ ୨୫ ତାରିଖରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପୁରସ୍କାର ସମାରୋହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ବର୍ଷ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ରୋହିତ ୨୫ ମ’ ରେ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ, ଏହା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା।
ସର୍ବୋପରି ଏହା କିପରି ହୋଇପାରେ ଯେ ରୋହିତ ଦେଶର ଚତୁର୍ଥ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନାଗରିକ ସମ୍ମାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ନଥିଲେ? ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେ ଏବେ କେବେ ଏହି ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି ତାହା ଏଠାରେ ଜାଣନ୍ତୁ।
ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ଦଳର ଅଧିନାୟିକା ହରମନପ୍ରୀତ କୌରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପୁରସ୍କାର ମିଳିଥିଲା। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି: ରୋହିତ ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ କାହିଁକି ଯୋଗ ଦେଇ ନଥିଲେ?
ପ୍ରକୃତରେ ଏହାର କାରଣ କ୍ରିକେଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଏବଂ IPL ୨୦୨୬ରେ ରହିଛି। IPL ୨୦୨୬ରେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ପାଇଁ ଖେଳିଥିଲେ।
ରୋହିତଙ୍କୁ ଏବେ କେବେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବ:
ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ମାନ୍ୟବର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସମସ୍ତ ପ୍ରାପ୍ତକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ବରଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଅନୁସାରେ ମନୋନୀତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ତାରିଖ ଦିଆଯାଏ।
ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଚ୍ରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା; କିନ୍ତୁ ୨୦୨୬ IPL ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଯୋଗୁଁ, ତାଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବ୍ୟାଚ୍କୁ ପୁନଃନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରାଯାଇଛି।
ଏହି ବର୍ଷ ଶେଷରେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତାଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବ୍ୟାଚ୍ ସମ୍ମାନିତ ହେବ ଏବଂ ରୋହିତ ଶର୍ମା ତାଙ୍କର ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପଦକ ଏବଂ ପ୍ରଶଂସାପତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ହେଲେ, ଏହି ପରବର୍ତ୍ତୀ ବ୍ୟାଚ୍ ପ୍ରାପ୍ତକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସମ୍ମାନିତ ତାରିଖ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ନାହିଁ।
IPL ୨୦୨୬ରେ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ:
IPL ୨୦୨୬ରେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଆଘାତ ଯୋଗୁଁ କିଛି ମ୍ୟାଚ୍ ହରାଇଥିଲେ। ପୁରା ସିଜିନ୍ ରେ ସେ ୯ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ୨୮୩ ରନ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଦୁଇଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରିଥିଲେ।
ରୋହିତଙ୍କ ଦଳ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ପ୍ଲେଅଫ୍ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିପାରି ନଥିଲା। ପ୍ଲେଅଫ୍ ଦୌଡ଼ରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଥିବା ପ୍ରଥମ ଦଳ ମଧ୍ୟରୁ ମୁମ୍ବାଇ ଗୋଟିଏ ଥିଲା।