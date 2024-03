କାହିଁକି ଏହି ୨ ମହିଳାଙ୍କ ଫଟୋ ସେୟାର କଲେ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର? ଜାଣନ୍ତୁ, ଏହା ପଛର ଏକ କାହାଣୀ

International women’s Day: ଆଜି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ଦିବସ । ପ୍ରତିବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ୮ ତାରିଖକୁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି । ମହିଳାଙ୍କ ସାମାଜିକ, ଆର୍ଥିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ, ରାଜନୈତିକ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ଓ ପାରଦର୍ଶିତାକୁ ପାଳନ କରିବା ଏହି ଦିନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ । ଏହାସହ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକାର ଓ ସୁଯୋଗର ସମାନତା ନେଇ ଅଧିକରୁ ଅଧିକରୁ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦିନ ପାଳନ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଏକ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ୨ଟି ଫଟୋ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି କ୍ରିକେଟ ଗଡ଼ ଫାଦର ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର। ଏହି ଦୁଇଟି ଫଟୋ ସହିତ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟି କାହାଣୀ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ପରସ୍ପର ସହିତ କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ଜଡ଼ିତ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସଚିନଙ୍କ ଏହି କାହାଣୀ ବିଷୟରେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁ ଯିବ।

ସୂଚନା ଥାଉକି, ମହିଳା ଦିବସ ଅବସରରେ ସଚିନ ଟ୍ୱିଟରରେ (ବର୍ତ୍ତମାନ X) ଦୁଇଟି ଫଟୋ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ସଚିନ ଲେଖିଛନ୍ତି, ‘ଭାରତ ଓ ବିଶ୍ୱରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ମହିଳାମାନେ କ୍ରୀଡ଼ାରେ କିପରି ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଛନ୍ତି। ୨୦୦୮ ରେ, ଯେତେବେଳେ ୨୬/୧୧ ଲଢେଇ ହୋଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଭାରତ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଥିଲା। ଏହି ବିଜୟ ସମଗ୍ର ଭାରତ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବପ୍ରବଣ ଥିଲା। ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ସହ ମୁଁ ଏହି ବିଜୟ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିଥିଲି ସେ ଜଣେ ମହିଳା ଥିଲେ। ମୁଁ ସେହି ଭାବନାକୁ ମହିଳା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହିତ ବାଣ୍ଟିଥିଲି। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତଟି ମୋ ପାଇଁ ଯଦିଓ ବିଶେଷ ଅଟେ। ବର୍ଷ ପରେ, ୨୦୨୪ ମସିହାରେ, ଜାକିନ୍ଥା କଲ୍ୟାଣ (Jacintha Kalyan) ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ପିଚ୍ କ୍ୟୁରେଟର ହୋଇଥିଲେ। ସେ ପ୍ରଥମ, କିନ୍ତୁ ଆଶାକରେ ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆହୁରି ଅନେକ ଦେଖିବା। ଏହି ବିଶ୍ୱ ମହିଳା ଦିବସରେ, ଆସନ୍ତୁ ସେହି ଆଦର୍ଶମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି।’ ତେବେ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଖୁବ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହା ସହ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଏଥିରେ ଅନେକ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କମେଣ୍ଟ ଦେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି।

Over the years, the rise of women in sport, in India and across the world, has been very encouraging.

In 2008, in the aftermath of 26/11, India won the match against England, and it was an emotional moment for the entire nation. One of the first people with whom I was able to… pic.twitter.com/lw0lbRT5hy

