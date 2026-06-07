ଦମଦାର୍ ଫର୍ମ ସତ୍ତ୍ୱେ ଟି-୨୦ ଦଳରେ କାହିଁକି ସ୍ଥାନ ପାଇଲେନି ଶୁଭମନ ଗିଲ୍, ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ବଡ଼ କାରଣ
ଏହି କାରଣ ପାଇଁ ଗିଲଙ୍କୁ ଟି-୨୦ ଦଳରୁ ବାଦ୍ ଦେଇଛି BCCI।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ IPL ୨୦୨୬ରେ ସର୍ବାଧିକ ରନ୍ ସ୍କୋରରଙ୍କ ତାଲିକାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ, ୧୬ଟି ଇନିଂସରେ ୭୩୨ ରନ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ।
ତାଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଦଳ ଫାଇନାଲରେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ସେ ଅରେଞ୍ଜ କ୍ୟାପ୍ ବିଜେତା ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କଠାରୁ ମାତ୍ର ୪୪ ରନ ପଛରେ ଥିଲେ।
ତେବେ ବୈଭବ ଜାତୀୟ ଦଳରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେପଟେ ଗିଲ୍ ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ସିରିଜ୍ ସହିତ ଏସୀୟ ଗେମ୍ସ ପାଇଁ ଦଳରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଛନ୍ତି; ଆଉ ଏହା ପଛରେ କାରଣ ଏବେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।
ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ଟେଷ୍ଟର ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଭମନ ଗିଲ ଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଶନିବାର ଏହି ଟେଷ୍ଟର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତ ଏବଂ ଏସୀୟ କ୍ରୀଡା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା।
ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କୁ ତିନୋଟି ଦଳରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିସିସିଆଇ ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କୁ ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିଲା। ତିଲକ ବର୍ମାଙ୍କୁ ଉପ-ଅଧିନାୟକ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ତିନୋଟି ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ସୁରକ୍ଷିତ କରିଛନ୍ତି।
ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କୁ କାହିଁକି ଚୟନ କରାଯାଇ ନାହିଁ:
ଟି-୨୦ ଦଳ ଘୋଷଣା ପରେ, କିଛି ଲୋକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ ଯେ ଶୁଭମନ ଗିଲ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଫର୍ମରେ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଚୟନ କରାଯାଇ ନାହିଁ।
ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଏବେ ବିସିସିଆଇର ନିଷ୍ପତ୍ତି ପଛର କାରଣ ପ୍ରକାଶ କରିଛି; ଏକ ସୂତ୍ର ପିଟିଆଇକୁ କହିଛି ଯେ ଗିଲଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟ ଏବଂ ଦିନିକିଆ ଫର୍ମାଟକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।
ଏକ ସୂତ୍ର କହିଛି, “ଚୟନ କମିଟି ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କୁ ୨୦୨୭ ODI ବିଶ୍ୱକପ୍ ପୂର୍ବରୁ ଟେଷ୍ଟ ଏବଂ ODI କ୍ରିକେଟକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବାକୁ କହିଛି। ସେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଫର୍ମରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବୋର୍ଡ ଆଗାମୀ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫିଟ୍ ଚାହୁଁଥିବାରୁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି।”
ଆଗାମୀ ୧୮ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତର ଏକ ବ୍ୟସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ରହିଛି; ଯଦି ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ତିନୋଟି ଫର୍ମାଟରେ ଖେଳନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟଧିକ କ୍ଳାନ୍ତି ଆଣିପାରେ।
୨୦୨୭ ODI ବିଶ୍ୱକପ୍ ପୂର୍ବରୁ, ଭାରତ ୩୫ଟି ODI ଏବଂ ୯ଟି World Test Championship (WTC) ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାକୁ ଯାଉଛି।
ଏହି କାରଣରୁ ଗିଲଙ୍କୁ ଟି-୨୦ ଦଳରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି, ଯଦିଓ ସେ ୨୦୨୮ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ଏବଂ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପୂର୍ବରୁ ପୁନରାଗମନ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।