ବାହାଘର ସ୍ଥଗିତ ରହିବାର ୧୨ ଦିନ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ କ୍ରିକେଟର ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା, କହିଦେଲେ ବଡ଼ କଥା!
ବିହାଘର ସ୍ଥଗିତ ରହିବା ପରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କାହିଁକି ଏମିତି କହିଲେ ସ୍ମୃତି?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନାଙ୍କ ବିବାହ ସ୍ଥଗିତ ରହିବା ପରଠାରୁ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ଏକ ଝଲକ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି।
କହିବାକୁ ଗଲେ ତାଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରଶଂସକ ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ବିବାହ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ଚାହିଁ ରହିଥିଲେ। ହେଲେ ପ୍ରାୟ ୧୨ ଦିନ ପରେ, ଏହି ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି ଏବଂ ମନ୍ଧାନା ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଇଛି।
ଅବଶ୍ୟ ଏହି ପୋଷ୍ଟରେ ମନ୍ଧାନା ତାଙ୍କ ବିବାହ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ଅପଡେଟ୍ ଦେଇ ନାହାଁନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭିଡିଓରେ ସେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲ୍ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ସେୟାର କରିଛନ୍ତି।
ବିବାହ ସ୍ଥଗିତ ରହିବା ପରେ ମନ୍ଧାନାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପୋଷ୍ଟ:
ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା ଡିସେମ୍ବର ୫ ତାରିଖରେ ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏକ ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ଏହା ଏକ ନିୟମିତ ପୋଷ୍ଟ ନଥିଲା, ଏହା ବ୍ରାଣ୍ଡ ଏଣ୍ଡୋର୍ସମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରାୟୋଜିତ ଭିଡିଓ ଥିଲା।
ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ସେ ୨୦୨୫ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିବାର ତାଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱକପ୍ ବିଜୟ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ବିଷୟରେ ପ୍ରତିଫଳିତ କରି, ମନ୍ଧାନା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗତ ୧୨ ବର୍ଷ ଧରି ବିଶ୍ୱକପ୍ ହାରିବା ପରେ, ସେ ସର୍ବଦା ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ସେ କେବେ ଏହା ଜିତିବେ। ଯେତେବେଳେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନଭେମ୍ବର ୨ ତାରିଖରେ ଟ୍ରଫି ଜିତିଲା, ସେ ପୁଣି ଏକ ପିଲାର ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କଲେ।
ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲକୁ ମନେ ପକାଇ ମନ୍ଧାନା କହିଥିଲେ ଯେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା କାରଣ ସେ ଦଳର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଖେଳୁଥିଲେ।
ହେଲେ, ଫିଲ୍ଡିଂ କରିବା ସମୟରେ ମନ୍ଧାନା ଭଗବାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, “ଫିଲ୍ଡିଂ କରିବା ସମୟରେ ମୁଁ ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଥିଲି। ପୁରା ୩୦୦ ବଲ୍ ପାଇଁ, ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲି ଯେ ମୋତେ କେବଳ ଗୋଟେ ୱିକେଟ୍ ଦିଅନ୍ତୁ।”
ନୂଆ ବିବାହ ତାରିଖ ଘୋଷଣାକୁ ଅପେକ୍ଷା:
ମନ୍ଧାନାଙ୍କ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ବିବାହ ସ୍ଥଗିତ ହେବାର ପ୍ରାୟ ୧୨ ଦିନ ପରେ ଆସିଛି। ସ୍ମୃତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ମଙ୍ଗେତର ପଳାଶ ମୁଛଲ ଗତ ମାସ ନଭେମ୍ବର ୨୩ ତାରିଖରେ ବିବାହ କରିବାର ଥିଲା।
ବିବାହ ସାଙ୍ଗଲିସ୍ଥିତ ମନ୍ଧାନାଙ୍କ ଘରେ ହେବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ସେହିଦିନ ଏହାକୁ ସ୍ଥଗିତ କରାଯାଇଥିଲା। ମନ୍ଧାନା ପରିବାର ଦ୍ୱାରା ଜାରି ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ ସ୍ମୃତିଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଖରାପ ହେଉଥିବା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି, ଯିଏ ସେତେବେଳେ ତିନି କିମ୍ବା ଚାରି ଦିନ ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ।
ପଳାଶ ମୁଛଲଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବିଗିଡ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ସେ ବି କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମଧ୍ୟ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ, ସେବେଠାରୁ ବିବାହ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ଖବର ଆସିନାହିଁ।