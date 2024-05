(Video) IPL ଫାଇନାଲରେ କାହିଁକି ହାରିଲା SRH? କ୍ୟାପଟେନ୍ କମିନ୍ସ କଲେ ଏହି ଭୁଲ, ଜାଣନ୍ତୁ ୫ଟି କାରଣ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଇପିଏଲ-୨୦୨୪ ଫାଇନାଲରେ ଚମ୍ପିଆନ୍ ସାଜିଛି କୋଲକାତା ନାଇଟ ରାଇଡର୍ସ । ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦକୁ ହରାଇ ଦଳ ତୃତୀୟ ଥର ଚମ୍ପିଆନ୍ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିଛି । ଆଇପିଏଲ ଫାଇନାଲ ଭଳି ମ୍ୟାଚରେ ପ୍ୟାଟ୍ କମିନ୍ସଙ୍କ ଦଳ ଉପରେ ଏକତରଫା ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି ଶ୍ରେୟସ ସେନା । ତେବେ ଏହି ପରାଜୟ ପରେ ଅଧିନାୟକ ପ୍ୟାଟ କମିନ୍ସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ ମ୍ୟାଚରେ କରିଥିବା ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗଣିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି । ଆରମ୍ଭରୁ ବିସ୍ଫୋରକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜାରି ରଖିଥିବା ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଫାଇନାଲରେ ନିରାଶଜନକ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ପରାସ୍ତ ହେବା ପଛରେ ୫ଟି କାରଣ ଥିବା କୁହାଯାଉଛି ।

ଟସ୍ ଜିତି ବ୍ୟାଟିଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି: ଇଣ୍ଟରନେସନାଲ କ୍ରିକେଟରେ ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିବା ପ୍ୟାଟ କମିନ୍ସ ଆଇପିଏଲ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ । ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ସେ ଟସ୍ ଜିତି ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ, ଯାହା ଭୁଲ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି । ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ କୋଲକାତା ଅଧିନାୟକ ଶ୍ରେୟସ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ, ସେ ଟସ୍ ଜିତିଥିଲେ ବୋଲିଂ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥାନ୍ତେ । କାରଣ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ଏହି ପିଚ୍ ବୋଲରମାନଙ୍କୁ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ପରେ ବ୍ୟାଟିଂ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇଥାଏ । କିନ୍ତୁ କମିନ୍ସ ଏହା ବୁଝି ନ ପାରି ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ, ଯାହା ତାଙ୍କ ଉପରେ ଖୁବ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଛି ।

ଟପ୍ ଅର୍ଡର ଫେଲ୍: ଚଳିତ ସିଜନରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଟପ୍ ଅର୍ଡର ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚରେ ଏହା ଫେଲ ମାରିଛି । ମାତ୍ର ୨୧ ରନରେ ଦମଦାର ଫର୍ମରେ ଥିବା ୩ ଜଣ ବ୍ୟାଟର(ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ଟ୍ରାଭିସ ହେଡ ଏବଂ ରାହୁଲ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କୁ ହରାଇଥିଲା ହାଇଦ୍ରାବାଦ । ଫଳରେ ଦଳର ମନୋଭଳ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ୧୧୩ ରନରେ ଅଲ ଆଉଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା ।

ଷ୍ଟାର୍କ ଏବଂ ରସେଲଙ୍କ ପାଇଁ ନଥିଲା ଉତ୍ତର: ହାଇଦ୍ରାବାଦକୁ ପ୍ରଥମ ଓଭରରେ ହିଁ ମିଚେଲ ଷ୍ଟାର୍କ ଅଭିଷେକଙ୍କ ୱିକେଟ ହାସଲ କରିଥିଲେ । ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ସେ ୧୪ ରନ ଦେଇ ୨ଟି ସଫଳତା ପାଇଥିବା ବେଳେ ରସେଲ ମଧ୍ୟ ଦମଦାର ବୋଲିଂ କରିଛନ୍ତି । ରସେଲ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ୩ ଜଣ ବ୍ୟାଟରଙ୍କୁ ପାଭିଲିୟନ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ପ୍ୟାଟ କମିନ୍ସ ଏହି ୨ ବୋଲରଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ଅସମର୍ଥ ହୋଇଥିଲେ । ଫଳରେ ଟ୍ରଫିକୁ ହାତଛଡ଼ା କରିଛି ହାଇଦ୍ରାବାଦ ।

ଫିଲିପ୍ସ-ମୟଙ୍କ ମାର୍କଣ୍ଡେୟଙ୍କୁ ମିଳିଲାନି ସୁଯୋଗ: ଭଲ ଫର୍ମରେ ଥିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଗ୍ଲେନ୍ ଫିଲିପ୍ସଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଜନରୁ ବାଦ୍ ଦେଇଛନ୍ତି କମିନ୍ସ । ସେହିପରି ମୟଙ୍କ ମାର୍କଣ୍ଡେୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ସୁଯୋଗ ଦେଇ ନଥିଲେ ଅଧିନାୟକ । ହାଇଦ୍ରାବାଦର ବୋଲିଂ ବିଭାଗ ଦୁର୍ବଳ ଥିବା ବେଳେ ମୟଙ୍କ ଦଳରେ ସୁଯୋଗ ପାଇବା ଉଚିତ୍ ଥିଲା । ଚଳିତ ସିଜନରେ ୭ଟି ମ୍ୟାଚ ଖେଳି ସେ ୮ଟି ୱିକେଟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ।

କ୍ଲାସେନଙ୍କୁ ୬ ନମ୍ବରରେ ଖେଳାଇବା: ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଅଧିନାୟକ ପ୍ୟାଟ କମିନ୍ସ ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି । ଦଳର ଷ୍ଟାର ୱିକେଟ କିପର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ହେନରିକ କ୍ଲାସେନଙ୍କୁ ସେ ଷଷ୍ଠ ନମ୍ବରରେ ମଇଦାନକୁ ଛାଡ଼ିଥିଲେ । ପୂର୍ବ ମ୍ୟାଚରେ ସେ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଉପରେ ଖେଳିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳି ନଥିଲା । ତେବେ ଏଭଳି କିଛି ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯୋଗୁଁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଆଇପିଏଲ ଫାଇନାଲରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଛି ।

