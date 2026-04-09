ଟଳମଳ ଶେୟାର ବଜାର : ୭୬ ହଜାର ସ୍ତରକୁ ଖସିଲା ସେନସେକ୍ସ!
୫ ଦିନର ଖୁସି ପରେ ବଜାରରେ ଶୋକ: ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ୮ଟି କାରଣ ପାଇଁ ଆଜି ବୁଡ଼ିଲା ନିବେଶକଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ଏପ୍ରିଲ୍ ୯ ରେ ଭାରତୀୟ ସେୟାର ବଜାରରେ ବଡ଼ ଧରଣର ହ୍ରାସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯାହା ନିବେଶକମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। ସପ୍ତାହସାରା ଭଲ କାରବାର ପରେ ବଜାର ହଠାତ୍ ଓଲଟା ମୋଡ଼ ନେଇଛି। ଏପ୍ରିଲ୍ ୧ ରୁ ୮ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୫ଟି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଦିବସରେ ବଜାରରେ ଦ୍ରୁତ ବୃଦ୍ଧି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିବାବେଳେ, ଯାହା ଉପରେ ଏବେ ବ୍ରେକ୍ ଲାଗିଛି।
ବଜାର ବନ୍ଦ ହେବା ବେଳକୁ:
ସେନସେକ୍ସ (Sensex): ୯୩୧.୨୫ (୧.୨୦%) ଅଙ୍କ ଖସି ୭୬,୬୩୧.୬୫ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି।
ନିଫ୍ଟି (Nifty): ୨୨୨.୨୫ (୦.୯୩%) ଅଙ୍କ ଖସି ୨୩,୭୭୫.୧୦ ସ୍ତରରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି।
କାରବାର ସମୟରେ ସେନସେକ୍ସ ୧,୨୧୫ ଅଙ୍କ ହ୍ରାସ ପାଇ ୭୬,୩୪୭ ର ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ତରକୁ ଖସି ଆସିଥିବା ବେଳେ ନିଫ୍ଟି ମଧ୍ୟ ୩୧୪ ଅଙ୍କ ତଳକୁ ଖସି ୨୩,୬୮୨ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା।
ବଜାର ହ୍ରାସ ପଛର ବଡ଼ କାରଣ:
୧. ମଧ୍ୟ-ପ୍ରାଚ୍ୟରେ ପୁଣି ବଢ଼ିଲା ଉତ୍ତେଜନା
ଇରାନ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧବିରତି (Ceasefire) କୁ ନେଇ ଅନିଶ୍ଚିତତା ବଢ଼ିଯାଇଛି।
ଇସ୍ରାଏଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଲେବାନନ୍ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ଅଧିକ ବିଗିଡ଼ିଯାଇଛି। ଏହାଫଳରେ ନିବେଶକମାନଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏବଂ ବଜାରରେ ସେୟାର ବିକ୍ରି (Selling) ବଢ଼ିଛି।
୨. କଚ୍ଚା ତେଲ ଦରରେ ବୃଦ୍ଧି: ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ବନ୍ଦ ହେବା ଖବର ଯୋଗୁଁ ଯୋଗାଣ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି। ବ୍ରେଣ୍ଟ କ୍ରୁଡ୍ ମୂଲ୍ୟ ବ୍ୟାରେଲ ପିଛା ପ୍ରାୟ ୯୭ ଡଲାରରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯାହା ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଚାପର ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି।
୩. ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ: ଡଲାର ତୁଳନାରେ ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ ଖସି ୯୨.୭୧ ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ମୁଦ୍ରା ଦୁର୍ବଳ ହେବା ଦ୍ୱାରା ବିଦେଶୀ ନିବେଶକଙ୍କ ଭରସା କମିଯାଏ ଏବଂ ବଜାର ଉପରେ ଚାପ ପଡ଼ିଥାଏ।
୪. ବିଶ୍ୱ ବଜାରର ନକାରାତ୍ମକ ସଙ୍କେତ: ଏସୀୟ ବଜାରରେ ହ୍ରାସର ପ୍ରଭାବ ଭାରତୀୟ ବଜାର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଛି। Nikkei 225, Hang Seng ଏବଂ KOSPI ପରି ପ୍ରମୁଖ ବଜାରଗୁଡ଼ିକରେ ହ୍ରାସ (ଲାଲ୍ ନିଶାନ) ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।
୫. ପ୍ରଫିଟ୍ ବୁକିଂ (Profit Booking): କ୍ରମାଗତ ୫ ଦିନର ତେଜି ପରେ ନିବେଶକମାନେ ଲାଭାଂଶ ସଂଗ୍ରହ ବା ‘ପ୍ରଫିଟ୍ ବୁକିଂ’ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ, ଯାହାଫଳରେ ବିକ୍ରି (Selling) ବଢ଼ିଗଲା।
୬. IT ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ୍ ସେୟାରରେ ହ୍ରାସ: TCS ର ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା ପୂର୍ବରୁ IT ସେକ୍ଟର ଚାପରେ ଥିଲା। ଏହା ସହିତ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ୍ ସେୟାରଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଧରଣର ହ୍ରାସ ଘଟିଛି।
୭. FII ଦ୍ୱାରା କ୍ରମାଗତ ବିକ୍ରି: ବିଦେଶୀ ସଂସ୍ଥାଗତ ନିବେଶକ (FII) ମାନେ ବଜାରରୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଟଙ୍କା ବାହାର କରିନେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ବଜାରରେ ନଗଦ ଅର୍ଥ କମିବାରେ ଲାଗିଛି।
୮. India VIX ରେ ବୃଦ୍ଧି: ଭୟର ସୂଚକାଙ୍କ କୁହାଯାଉଥିବା India VIX ୩% ରୁ ଅଧିକ ବଢ଼ି ୨୦ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ଏହା ବଜାରରେ ବଢୁଥିବା ଭୟ ଏବଂ ଅନିଶ୍ଚିତତାର ସଙ୍କେତ ଦିଏ।