ହାର୍ ମାନିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ, ନିଜେ କହିଲେ- ODI କ୍ରିକେଟରେ କାହିଁକି ହେଲେ ବିଫଳ

ଦିନିକିଆ ଫର୍ମାଟରେ କାହିଁକି ଫେଲ୍ ମାରିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଭାରତୀୟ ଦଳର ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ବିଜୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଦିନିକିଆ କ୍ରିକେଟ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରାଜୟ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି।

ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ୫୦ ଓଭର ଫର୍ମାଟ୍ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ନିଜେ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାର ସମୟରେ ଏହି ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି।

ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଟି-୨୦ କ୍ରିକେଟ୍ ରେ ନିଜର ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ କେବେ ବି ଦିନିକିଆ ଫର୍ମାଟର ସୂକ୍ଷ୍ମତା ବୁଝିପାରି ନାହାଁନ୍ତି।

ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ କାହିଁକି ଦିନିକିଆ କ୍ରିକେଟକୁ ଏତେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବୋଲି ମନେ କଲେ? ସଟ୍‌ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଗ୍ରହ ସତ୍ତ୍ୱେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏହି କଷ୍ଟକୁ ଦିନିକିଆ ଫର୍ମାଟର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଉପର ଏବଂ ତଳକୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି।

ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ କ’ଣ କହିଥିଲେ:

ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ କହିଛନ୍ତି, “ମୁଁ ସୀମିତ ପରିମାଣର ODI କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ତିନୋଟି ଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଖେଳକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। କେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆରମ୍ଭରୁ କଠିନ ହେବାକୁ ପଡିବ; ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ଯଦି ୱିକେଟ୍ ପତନ ହୁଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ୍ ପରି ଖେଳିବାକୁ ପଡିବ।

ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ସୁସ୍ଥ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ ମଧ୍ୟ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ପଡିବ, ଯେପରି ଆମେ ଟି-୨୦ କ୍ରିକେଟ୍ ରେ କରୁ। ମୁଁ କେବେ ODI କ୍ରିକେଟ୍ ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ।”

“ମୁଁ ଏହାକୁ ମୋର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଦେଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଏକ କଷ୍ଟକର ଫର୍ମାଟ୍ ହୋଇ ରହିଛି।” ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ୨୦୨୩ ODI ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଦଳରେ ସାମିଲ ଥିଲେ।

ସେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ODI କ୍ରିକେଟ୍ ଏକ ଅନନ୍ୟ ଭାବନା ରଖେ ଏବଂ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରକାରର ଉପଭୋଗ ପ୍ରଦାନ କରେ, ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଯେ “ଟି-୨୦ କ୍ରିକେଟ୍ ର ରୋମାଞ୍ଚ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଅନୁଭବ କରେ।”

ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ODI କ୍ୟାରିଅର:

ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ODI କ୍ୟାରିୟର ୩୭ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ବ୍ୟାପିଥିଲା। ୩୫ଟି ଇନିଂସରେ ସେ ୨୫.୭୬ ହାରରେ ୭୭୩ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ସେ ବ୍ୟାଟ୍ ସହିତ ଚାରୋଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ କରିଥିଲେ।

କିନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଦୁର୍ବଳ ବ୍ୟାଟିଂ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଶେଷରେ ତାଙ୍କୁ ODI କ୍ରିକେଟରୁ ବାଦ ଦେଇଥିଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟ କେବଳ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ODIରେ ସଂଘର୍ଷ କରିଥିଲେ ତାହା ନୁହେଁ; ଲିଷ୍ଟ A କ୍ରିକେଟରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶନ ହାରାହାରି ରହିଛି।

ସେ ୧୩୨ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ୩୨.୪ ହାରରେ ୩,୭୦୪ ରନ୍ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ତିନୋଟି ଶତକ ଏବଂ ୨୧ଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି।

ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବୋତ୍ତମ ଟି-୨୦ ଖେଳାଳି:

ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ ଟି-୨୦ କ୍ରିକେଟରେ ପ୍ରକୃତରେ ଚମତ୍କାର। ଏହି ଖେଳାଳି ୧୧୩ଟି ଟି-୨୦ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ୩୬ ରୁ ଅଧିକ ହାରରେ ୩,୨୭୨ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି।

ସେ ଟି-୨୦ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ୪ଟି ଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ମୋଟ ଉପରେ ଟି-୨୦ କ୍ରିକେଟ୍‌ରେ, ଏହି ଖେଳାଳି ମୋଟ ୬ଟି ଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି।

