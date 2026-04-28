ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗ୍ସର ଏହି ଜର୍ସିକୁ କାହିଁକି ବ୍ୟାନ୍ କଲା BCCI, ବଡ଼ ଖୁଲାସା କଲେ ମାଲିକାଣୀ ପ୍ରୀତି ଜିଣ୍ଟା
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: IPL ୨୦୨୬ ରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗ୍ସର ଜର୍ସି ଏବେ ସେମାନଙ୍କର ପୂର୍ବ କିଟ୍ ଠାରୁ ବହୁତ ଭିନ୍ନ। କାରଣ ଏହି ପୂର୍ବ ଜର୍ସିକୁ ବ୍ୟାନ୍ କରିଦେଇଛି BCCI।
ତେବେ IPL ଆରମ୍ଭ ହେବା ସମୟରେ ପଞ୍ଜାବର ଜର୍ସିରେ ଲାଲ ସହିତ ସିଲଭର ରଙ୍ଗ ଥିଲା; କିନ୍ତୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପଞ୍ଜାବ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ଏହି ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲା।
ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ: ଏହା କାହିଁକି ଘଟିଲା? ଏହି ରଙ୍ଗ ହଟାଇବା ପଛରେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାରଣ ଥିଲା କି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଳର ମାଲିକ ପ୍ରୀତି ଜିଣ୍ଟା ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରୀତି ଜିଣ୍ଟା X ରେ ଏହି ବିଷୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣେ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି।
ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସର ଜର୍ସିରୁ ସିଲଭର ରଙ୍ଗ କାହିଁକି ବ୍ୟାନ୍ ହେଲା:
X ରେ ଜଣେ ୟୁଜର ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ପଞ୍ଜାବ ତାର ପୁରୁଣା ଲାଲ ଏବଂ ସିଲଭର ଜର୍ସି ଫେରାଇ ଆଣିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଏହା ସର୍ବୋତ୍ତମ ଥିଲା। ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ପ୍ରୀତି ଜିଣ୍ଟା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ ଯେ ବିସିସିଆଇର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ କୁ ତାର ଜର୍ସିରୁ ସିଲଭର ରଙ୍ଗ ହଟାଇବାକୁ ପଡିଲା।
ପ୍ରୀତି ଜିଣ୍ଟା କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିସିସିଆଇ ଆଉ ଜର୍ସିରେ ଧଳା, ଧୂସର କିମ୍ବା ସିଲଭର ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଉ ନାହିଁ। “ବିସିସିଆଇ ରୂପା ରଙ୍ଗକୁ ବ୍ୟାନ୍ କରିଥିଲା କାରଣ ଅନ୍ୟ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ଏହା ଧଳା ବଲ୍ ଚିହ୍ନିବାରେ କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ”। “ଧଳା ବଲ୍ ଜର୍ସିରେ ରୂପା ରଙ୍ଗ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ।”
ପଞ୍ଜାବ ଜର୍ସିର ରଙ୍ଗ ବଦଳିଲା ଏବଂ କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ମନୋଭାବ ମଧ୍ୟ ବଦଳିଗଲା:
IPL ୨୦୨୬ ରେ କେବଳ ପଞ୍ଜାବର ଜର୍ସିର ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ ବରଂ ଦଳର ମନୋଭାବ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ଚଳିତ IPL ସିଜିନରେ ପଞ୍ଜାବ ଦଳ ଅପରାଜିତ ରହିଛି।
ପଞ୍ଜାବ ସେମାନଙ୍କର ୭ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ରୁ ୬ଟିରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ ଫଳାଫଳ ବିନା ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରକୃତରେ, ପଞ୍ଜାବ ଏବଂ କୋଲକାତା ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବାତିଲ ହୋଇଥିଲା।
ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗ୍ସ ପାଇଁ ଅଧିନାୟକ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ସର୍ବାଧିକ ୨୭୯ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭସିମରନ୍ ୨୮୭ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କୁପର କନୋଲି ୨୪୦ ରନ୍ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି।
ପ୍ରିୟାଂଶ ଆର୍ଯ୍ୟ ୬ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ୨୫୪ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି। ବୋଲିଂ ବିଭାଗରେ, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ ୭ ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ବୈଶାକ ୬ ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ବାର୍ଟଲେଟ୍ ଏବଂ ଜାନସେନ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ୫ଟି ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି।