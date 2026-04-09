୧୨ ଲକ୍ଷର ଫାଇନ୍, ଗୁଜରାଟର ରୋମାଞ୍ଚକର ବିଜୟ ସତ୍ତ୍ୱେ ଗିଲ୍ ଙ୍କ ଉପରେ କାହିଁକି ଜରିମାନା ଲଗାଇଲା BCCI

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ବୁଧବାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ମୁକାବିଲାରେ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସକୁ ମାତ୍ର ୧ ରନରେ ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ପରାସ୍ତ କରିଛି।

ଶୁଭମନ ଗିଲ ସମେତ ତିନି ଜଣ ଗୁଜରାଟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ଦଳ ୨୧୦ ରନର ଏକ ମହାନ ସ୍କୋରରେ ପହଞ୍ଚିପାରିଥିଲା।

କେଏଲ ରାହୁଲ (୯୨) ଏବଂ ପଥୁମ ନିସାଙ୍କା (୪୧) ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଏକ ଦୃଢ଼ ଆରମ୍ଭ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଡେଭିଡ୍ ମିଲର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଢ଼ିଥିଲେ; ତଥାପି, ଶେଷରେ ଗୁଜରାଟ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା। କେବଳ ସିତିକି ନୁହେଁ ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ଗିଲଙ୍କୁ ୧୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଜରିମାନା କରାଯାଇଥିଲା।

ଗିଲଙ୍କ ଉପରେ କାହିଁକି ଲାଗିଲା ଫାଇନ୍:

ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କୁ ସ୍ଲୋ ଓଭର-ରେଟ୍ ପାଇଁ ଜରିମାନା କରାଯାଇଛି। ଆଇପିଏଲ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି, “ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଦଳ ସ୍ଲୋ ଓଭର-ରେଟ୍ ବଜାୟ ରଖିବା ପରେ ଗୁଜୁରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସ ଅଧିନାୟକ ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କୁ ଜରିମାନା କରାଯାଇଛି।”

“ଏହା ଆଇପିଏଲ ଆଚରଣ ସଂହିତାର ଧାରା ୨.୨୨ ଅନୁଯାୟୀ ସିଜନରେ ତାଙ୍କ ଦଳର ପ୍ରଥମ ଅପରାଧ ଥିଲା, ଯାହା ସର୍ବନିମ୍ନ ଓଭର-ରେଟ୍ ଅପରାଧ ସହିତ ଜଡିତ। ଗିଲଙ୍କୁ ୧୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜରିମାନା କରାଯାଇଥିଲା।”

ଯଦି ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସ ଏହି ଭୁଲ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରେ, ତେବେ ଅଧିନାୟକ ଗିଲଙ୍କୁ ୨୪ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡିବ; ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପ୍ଲେୟାର ଏବଂ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅନ୍ୟ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ୧୨ ଲକ୍ଷ ଜରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡିବ। ହେଲେ, ତୃତୀୟ ଅପରାଧ ପାଇଁ ଅଧିନାୟକଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ ବାସନ୍ଦ ଲାଗୁ କରିବାର ନିୟମ ଏବେ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି।

ରସିଦ ଖାନ୍ ହେଲେ POTM:

ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସର ସ୍କୋର ୧୦ ଓଭର ପୂର୍ବରୁ ୧୦୦ ରନ ଅତିକ୍ରମ କରିସାରିଥିଲା ​​ଏବଂ ଦଳ ବିଜୟ ଆଡ଼କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥିଲା; କିନ୍ତୁ କ୍ରମାଗତ ୱିକେଟ୍ ପତନ ଯୋଗୁଁ ଦିଲ୍ଲୀର ଗତି କମିଗଲା।

ଡେଭିଡ୍ ମିଲର ହିଁ ଶେଷରେ ଏକ ଧମାକାଦାର ଇନିଂସ ଖେଳି ଦିଲ୍ଲୀକୁ ବିଜୟର ଦ୍ୱାରକୁ ଫେରାଇ ଆଣିଥିଲେ। ହେଲେ, ଶେଷ ବଲ୍ ରେ ସେ ଡେଲିଭରି ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ।

ରସିଦ ଖାନ ଏକ ଚମତ୍କାର ବୋଲିଂ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, ୪ ଓଭରରେ ମାତ୍ର ୧୭ ରନ ଦେଇ ୩ଟି ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ। ସେ ନୀତିଶ ରାଣା (୫), ସମୀର ରିଜଭି (୦) ଏବଂ ଅକ୍ଷର ପଟେଲ (୨) ରୂପରେ ତିନୋଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ। ରିଜଭି ପୂର୍ବ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚରେ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ରସିଦ ତାଙ୍କୁ ଖାତା ଖୋଲିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ନଥିଲେ।

