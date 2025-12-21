ଶାହଜାହାନ ଏବଂ ମୁମତାଜଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାହିଁକି ଆସିଥିଲା ଦୂରତା, କିଏ ସେହି ସୁନ୍ଦରୀ ନର୍ତ୍ତକୀ ଗୁଲଚିରା, ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ…
ଶାହଜାହାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ମୁମତାଜ ସୁନ୍ଦରୀ ନର୍ତ୍ତକୀ ଗୁଲଚିରାଙ୍କୁ କାହିଁକି ପଠାଇଥିଲେ?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ମୋଗଲ ସମୟରେ ରାଣୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ରାଟଙ୍କ ନିକଟତର ହେବା ଏବଂ ସଉତୁଣୀମାନଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଟଣାଓଟରା ଏବଂ କାଇଦା କୌଶଳ ଚାଲିଥିଲା।
ମୁମତାଜ ମହଲ ସମ୍ରାଟ ଶାହଜାହାନଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ପତ୍ନୀ ଥିଲେ। ପରେ ଶାହାଜାହାନ ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଅମୂଲ୍ୟ ତାଜମହଲ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ହେଲେ, ତାଙ୍କ ଜୀବନ ସାରା, ମୁମତାଜ ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ କଥା ଭାବି ହେଉଥିଲେ କି ତାଙ୍କର ଆଉ କୌଣସି ପତ୍ନୀ ତାଙ୍କ ନିକଟତର ହୋଇଯିବେନି ତ?
ସେମାନଙ୍କ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ସନ୍ତାନର ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ, ମୁମତାଜ ମହଲଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରମାନେ ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ଶାହଜାହାନଙ୍କଠାରୁ ଶାରୀରିକ ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଆହୁରି ସତର୍କ ହୋଇଗଲେ। ମୁମତାଜ ମହଲ ଯେଉଁ ସମାଧାନ ପାଇଲେ ତାହାର ଆକର୍ଷଣୀୟ କାହାଣୀ ପଢ଼ନ୍ତୁ।
ବାଦଶାହରୁ ଦୂରତା ବିଷୟରେ ହାକିମିଙ୍କ ପରାମର୍ଶ:
ମୁମତାଜ ବେଗମ ପୁଣି ଥରେ ଗର୍ଭବତୀ ଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ ଦେବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଚିନ୍ତା ଯୋଗୁଁ, ସେତେବେଳର ବଇଦମାନେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ରାଟଙ୍କଠାରୁ ଶାରୀରିକ ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ।
ମୁମତାଜ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ ଯେ ସମ୍ରାଟ ଅନ୍ୟ ପତ୍ନୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିପଦ ଅବଦୁର ରହିମ ଖାନ-ଇ-ଖାନାଙ୍କ ନାତୁଣୀ ଏବଂ ଶାହନୱାଜ ଖାନଙ୍କ ନାବାଳିକା ଝିଅଙ୍କଠାରୁ ଆସିଥିଲା, ଯିଏ ପୂର୍ବରୁ ଶାହଜାହାନଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ କରିଥିଲେ।
ମୁମତାଜ ଏହି ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସତୀ-ଉନ୍-ନିସାଙ୍କ ସହ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ତା’ପରେ ସେ ଏକ ସମାଧାନ ବାହାର କରିଥିଲେ: ଗୁଲଚିରା, ଦାସୀକୁ ସମ୍ରାଟଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପପତ୍ନୀ ଭାବରେ ଅର୍ପଣ କରାଯିବ।
ଗୁଲଚିରାଙ୍କୁ ମନାଇବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଉପହାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭବିଷ୍ୟତର ସ୍ୱପ୍ନ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥିଲା।
ଯଦି ମମତାଜ୍ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତି, ମୁଁ ଉପହାର ଗ୍ରହଣ କରିବି:
ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ଅବରୋଧ ସମୟରେ ସମ୍ରାଟଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏହି ଚମତ୍କାର ସୁନ୍ଦର ଗୁଲଚିରା ଉପହାର ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ, ଆତିଶ ଖାନ, ୟାକୁବ ଖାନ ଏବଂ ଖୁଦାୱନ୍ଦ ଖାନଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ, ୨୨ ବର୍ଷୀୟ ଗୁଲଚିରାଙ୍କୁ ନୃତ୍ୟ, ଗୀତ ଗାଇବା, ସୌଜନ୍ୟମୂଳକ ଆଚରଣ ଏବଂ ଆଚାର-ବ୍ୟବହାର ତାଲିମ ଦିଆଯାଇଥିଲା।
ଶାହଜାହାନ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ହାରେମର ରାଣୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ତାଙ୍କର ରାଣୀ, ମମତାଜ ମହଲ ବେଗମ। ତାଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ପରେ ହିଁ ସେ ଉପହାର ଗ୍ରହଣ କରିବେ।
ନିଜାମସାହିର ତିନି ପ୍ରମୁଖ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ମୁମତାଜ ମହଲଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପରଦା ପଛରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ଗୁଲଚିରାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ।
ହେରମ୍ବ ଚତୁର୍ବେଦୀଙ୍କ ପୁସ୍ତକ “ଜହାନରା – ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ – ଏକ ବାସ୍ତବତା” ଅନୁଯାୟୀ, ଯେତେବେଳେ ପରଦା ଘୋଡାଯାଇଥିବା ପାଲକି ବୁରହାନପୁରରେ ମୁମତାଜ ମହଲଙ୍କ ହାରେମ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଟକିଗଲା, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ଏଥିରୁ କିଏ ଓହ୍ଲାଇବେ।
ଯେତେବେଳେ ସତୀ-ଉନ୍-ନିସା ଗୁଲଚିରାଙ୍କୁ ମୁମତାଜ ମହଲଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରଥମ ଦେଖାରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଖେଳୁଆଡ଼ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ, ଯୌବନ ବୟସ, ପତଳା କଟି, ତାଙ୍କ ଓଠ ତଳେ ତିଳ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଗାଲରେ ଡିମ୍ପଲ୍ ଦେଖି।
ଗୁଲଚିରା କେବଳ ତାଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ ବରଂ ତାଙ୍କର ଅନେକ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ, ସେ ମୁମତାଜ ମହଲଙ୍କ ନିକଟତର ହୋଇଥିଲେ।
ମୁମତାଜଙ୍କ ବିନା ଗୋଟିଏ ରାତି ମଧ୍ୟ ବିତାଇବା କଷ୍ଟକର:
ମୁମତାଜ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଶାହଜାହାନ ଗୋଟିଏ ରାତି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ହେଲେ, ବଇଦମାନଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ତାଙ୍କୁ ଏପରି କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସେ ଶାହଜାହାନଙ୍କ ସାଥୀର ଆବଶ୍ୟକତା ପ୍ରତି ସଚେତନ ଥିଲେ। ସେ ଗୁଲଚିରାଙ୍କ ସାଥୀରେ ତାଙ୍କ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ଶାହଜାହାନଙ୍କୁ ମନାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା।
ଗୋଟିଏ ରାତିରେ ମଦ୍ୟପାନ କରି ମୁମତାଜ ଶାହଜାହାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏକ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଥିଲେ। ଆଉ କହିଥିଲେ ସେ ଯାହା କହିବେ ଶାହଜାହାନ ତାଙ୍କ କଥା ରଖିବେ।
ଏହାପରେ ଶାହଜାହାନ କହିଥିଲେ ଆଜି ଯାଏଁ ଏପରି କୌଣସି କଥା ଅଛି ଯାହା ମୁଁ ତୁମର ରଖିନି। ଏହାପରେ ନିଜ ଲୁହକୁ ଅଟକାଇ ମୁମତାଜ ଗୁଲଚିରାଙ୍କୁ ଇଙ୍ଗିତ କରି କହିଲେ, “ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତୁମର ଶାରୀରିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ନ କରିଛୁ, ତୁମେ ତା’ ସହିତ ତୁମର ରାତି ବିତାଇବା ଉଚିତ।” ସେବେଠାରୁ ଗୁଲଚିରା ସହିତ ଶାହାଜାହାନର ସମ୍ପର୍କ ଜାରି ରହିଲା।
ଚଉଦ ସନ୍ତାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ:
ଜାହାନାରା ସତର ବର୍ଷ ବୟସରେ ଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମାତା ମୁମତାଜ ମହଲ ସେମାନଙ୍କ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ସନ୍ତାନର ଜନ୍ମ ସମୟରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ।
ଜାହାନାରା ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ମାତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଖରାପ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଚିନ୍ତିତ ପିତା ଶାହଜାହାନ ସାରା ରାତି ଜାହାନାରାଙ୍କ ସହିତ ଚେସ୍ ଖେଳି ସମୟ ବିତାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ।
ଏହି ସମୟରେ, ମୁମତାଜ ପ୍ରବଳ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ଚିତ୍କାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଶୀଘ୍ର, ଜାହାନାରା ତାଙ୍କ ନବଜାତ ଭଉଣୀକୁ ଧରି ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ମୁମତାଜ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସେ ସମ୍ରାଟଙ୍କୁ ଇଙ୍ଗିତ କଲେ।
ସମ୍ରାଟ ତାଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇ ଚାଲିଲେ। ମୁମତାଜ ସମ୍ରାଟଙ୍କ ହାତ ଜାହାନାରାଙ୍କ ହାତରେ ରଖିଲେ। ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ପରସ୍ପରର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ।
ସେ କିଛି କହିବାରୁ ମୁମତାଜଙ୍କ ଆଖି ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ଶାହଜାହାନ ଏବଂ ଜାହାନାରା ଭାବିଲେ ଯେ ଏହା ଦୁର୍ବଳତା, ନିଦ୍ରା କିମ୍ବା ଅଚେତନତାର ଲକ୍ଷଣ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ, ମୁମତାଜ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ।
ଗୁଲଚିରା ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ସହିତ ରହିଲା:
ମୁମତାଜ ମହଲଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଶାହଜାହାନଙ୍କୁ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ଦେଇଥିଲା। ଜାହାନାରା ଏବଂ ସତୀ-ଉନ୍-ନିସାଙ୍କ ବହୁତ ବୁଝାସୁଝା ପରେ, ସେ ତାଙ୍କୁ ପାଖରେ ଥିବା ଏକ ମହମବତୀ ଜାଳିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ।
ଶାହଜାହାନ ସତୀଙ୍କୁ ଜାହାନାରାଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେବାକୁ କହିଥିଲେ। ସମ୍ରାଟ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ସେ ଯୁବାବସ୍ଥାରେ ବୃଦ୍ଧ ହେଉଛନ୍ତି। ସତୀ ତାଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ନିଜର ଯତ୍ନ ନେବାକୁ କହିଥିଲେ।
ସେମାନେ ଯିବା ସମୟରେ, ସତୀ ଗୁଲଚିରାଙ୍କୁ ସମ୍ରାଟଙ୍କ ସହିତ ରହିବାକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରିଥିଲେ। ଜାହାନ ଆରା ଜାଣିବାକୁ କୌତୁହଳୀ ଥିଲେ ଯେ ସତୀ ସେହି ରାତିରେ ଗୁଲଚିରାଙ୍କୁ ସେଠାରେ କାହିଁକି ରଖିଥିଲେ। ପରେ ସତୀ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଗୁଲଚିରା ସମ୍ରାଟଙ୍କ ସହିତ ବିତାଇଥିବା ଏହା ପ୍ରଥମ ରାତି ନୁହେଁ।
ପ୍ରକୃତରେ, ଏହି ଘଟଣା ମମତାଜ ମହଲଙ୍କ ଜୀବନର ଦୁଇ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ସମ୍ମତିରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଗୁଲଚିରାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ଦୁଃଖକୁ ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଗୌରବ ଏବଂ ବୈଭବ ଉପରେ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବାରୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଶୋକଗ୍ରସ୍ତ ସମ୍ରାଟଙ୍କ ସହ ପରିଚିତ କରାଯାଇଥିଲା।
ଗୁଲଚିରା ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାହଜାହାନଙ୍କ ସହିତ ରହିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଔରଙ୍ଗଜେବ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କୁ ଆଗ୍ରା ଦୁର୍ଗରେ ବନ୍ଦୀ କରିଥିଲେ।