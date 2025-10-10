ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଏହି ୪ ଆମେରିକୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ନୋବେଲ ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାର ମିଳିଗଲା, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି?
ଏମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ମିଳିଲା ନୋବେଲ ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାର?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଶେଷରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ନୋବେଲ ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାର ମିଳିଲାନି। ଗୁରୁବାର ଦିନ ନରଓ୍ୱେର ରାଜଧାନୀ ଓସ୍ଲୋରେ ଏହି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି।
ଚଳିତ ବର୍ଷର ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାର ଭେନେଜୁଏଲାର ମାରିଆଙ୍କୁ ମିଳିଛି। ଟ୍ରମ୍ପ ବାରମ୍ୱାର ଦାବି କରିଆସୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧ ସମେତ ୯ଟି ଯୁଦ୍ଧକୁ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଏହି ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ଏକ ଦୃଢ ଦାବିଦାର କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଆକି ଆଗରୁ ନୋବେଲ ଶାନ୍ତି ଛଡ଼େଇ ନେଇଛନ୍ତି ମାରିଆ।
କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଆମେରିକୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନୋବେଲ ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି। ଏହି ତାଲିକାରେ ପୂର୍ବତନ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଥିଓଡୋର ରୁଜଭେଲ୍ଟ, ଉଡ୍ରୋ ଓ୍ୱିଲସନ୍, ଜିମି କାର୍ଟର ଏବଂ ବାରାକ ଓବାମାଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ରହିଛି। ସେମାନେ କେବେ ଏବଂ କାହିଁକି ନୋବେଲ ସାନ୍ତି ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା।
ଥିଓଡୋର ରୁଜଭେଲ୍ଟ (୧୯୦୬): ପୂର୍ବତନ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଥିଓଡୋର ରୁଜଭେଲ୍ଟଙ୍କୁ ଏହି ସମ୍ମାନ ୧୯୦୬ ମସିହାରେ ମିଳିଥିଲା। ୨୭ ଅକ୍ଟୋବର ୧୮୫୮ ମସିହାରେ ନ୍ୟୁୟର୍କ ସହରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ରୁଜଭେଲ୍ଟ ରିପବ୍ଲିକାନ୍ ପାର୍ଟିର ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ।
ସେ ୧୯୦୧ ରୁ ୧୯୦୯ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେରିକାର ୨୬ତମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସେ ହାର୍ଭାର୍ଡ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ସ୍ନାତକ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ରୁଷ-ଜାପାନୀ ଯୁଦ୍ଧର ସମାପ୍ତି ପାଇଁ ସେ ନୋବେଲ ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ।
ନରୱେଜିଆନ୍ ରାଜନେତା କାର୍ଲ କ୍ରିଶ୍ଚିଆନ୍ ବର୍ନର ତାଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଥିଲେ। ରୁଜଭେଲ୍ଟ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଆମେରିକୀୟ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଜାନୁଆରୀ ୬, ୧୯୧୯ରେ ନ୍ୟୁୟର୍କର ଓଏଷ୍ଟର ବେ ସ୍ଥିତ ତାଙ୍କ ଘରେ ହୋଇଥିଲା।
ଉଡ୍ରୋ ୱିଲସନ୍ (୧୯୧୯): ଉଡ୍ରୋ ୱିଲସନ୍ ନୋବେଲ ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାର ପାଇବାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆମେରିକୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଥିଲେ। ଉଡ୍ରୋ ୱିଲସନ୍ ୨୮ ଡିସେମ୍ବର ୧୮୫୬ରେ ଭର୍ଜିନିଆରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।
ସେ ଆମେରିକାର ୨୮ତମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଥିଲେ, ୧୯୧୩ ରୁ ୧୯୨୧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସେ ପ୍ରିନ୍ସଟନ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ସ୍ନାତକ ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ଜନ୍ସ ହପକିନ୍ସ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନରେ ପିଏଚଡି ହାସଲ କରିଥିଲେ।
ଉଡ୍ରୋ ୱିଲସନ୍ ଏକମାତ୍ର ଆମେରିକୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଥିଲେ ଯିଏ ଡକ୍ଟରେଟ୍ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଶାନ୍ତିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ୱିଲସନ୍ ଲିଗ୍ ଅଫ୍ ନେସନ୍ସ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ୧୯୧୯ ମସିହାରେ ନୋବେଲ ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା।
ତାଙ୍କୁ ନରୱେଜିଆନ୍ ନୋବେଲ୍ କମିଟି ଦ୍ୱାରା ମନୋନୀତ କରାଯାଇଥିଲା। ପଦବୀରେ ଥିବା ସମୟରେ, ୱିଲସନ୍ ଏକ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ୩ ଫେବୃଆରୀ, ୧୯୨୪ ରେ ୱାଶିଂଟନ୍, ଡିସିରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା।
ଜିମି କାର୍ଟର (୨୦୦୨): ଜିମି କାର୍ଟର ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପାଇବାରେ ତୃତୀୟ ଆମେରିକୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଥିଲେ। ଜେମ୍ସ ଆର୍ଲ “ଜିମି” କାର୍ଟର ଜୁନିଅରଙ୍କ ଜନ୍ମ ୧ ଅକ୍ଟୋବର ୧୯୨୪ରେ ଜର୍ଜିଆରେ ହୋଇଥିଲା।
ସେ ଜଣେ ଡେମୋକ୍ରାଟ ଥିଲେ ଏବଂ ୧୯୭୭ ରୁ ୧୯୮୧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେରିକାର ୩୯ତମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। କାର୍ଟର ୧୯୪୬ ମସିହାରେ ମେରିଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଆନାପୋଲିସରେ ଥିବା ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ନୌସେନା ଏକାଡେମୀରୁ ସ୍ନାତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ସେଠାରେ ନୌସେନା ଅଧିକାରୀ ଭାବରେ ତାଲିମ ନେଇଥିଲେ।
ସେ କାର୍ଟର ସେଣ୍ଟର ମାଧ୍ୟମରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମାଧାନ, ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ମାନବାଧିକାରକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ୨୦୦୨ ମସିହାରେ ନୋବେଲ ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା।
ନରୱେଜିଆନ ନୋବେଲ କମିଟି ତାଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ମନୋନୀତ କରିଥିଲା। ଡିସେମ୍ବର ୨୯, ୨୦୨୪ ରେ, ଆମେରିକାର ୩୯ତମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଜର୍ଜିଆର ୭୬ତମ ରାଜ୍ୟପାଳ ଥିଲେ।
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ୨୦୦୨ ନୋବେଲ ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାର ବିଜେତା ଜିମି କାର୍ଟରଙ୍କ ଜର୍ଜିଆସ୍ଥିତ ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା।
ବାରାକ ଓବାମା (୨୦୦୯): ବାରାକ ଓବାମା ଅଗଷ୍ଟ ୪, ୧୯୬୧ରେ ହାୱାଇରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ପାର୍ଟିର ସଦସ୍ୟ। ସେ ୨୦୦୯ ରୁ ୨୦୧୭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେରିକାର ୪୪ତମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ।
ଓବାମା କଲମ୍ବିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଅକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲ୍ କଲେଜରେ ପାଠପଢ଼ିଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନରେ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଥିଲେ।
ପରେ ସେ ହାର୍ଭାର୍ଡ ଲ ସ୍କୁଲରୁ ଆଇନ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ହାର୍ଭାର୍ଡ ଲ ରିଭ୍ୟୁର ପ୍ରଥମ କୃଷ୍ଣକାୟ ସଭାପତି ହୋଇଥିଲେ।
ଓବାମାଙ୍କୁ ୨୦୦୯ ମସିହାରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କୂଟନୀତି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସହଯୋଗକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ପାଇଁ ନୋବେଲ ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାର ମିଳିଥିଲା।
ନରୱେଜିଆନ ସଂସଦର ନୋବେଲ କମିଟି ତାଙ୍କ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିଥିଲା। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓବାମା ଫାଉଣ୍ଡେସନ ମାଧ୍ୟମରେ ନାଗରିକ ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପଦକ୍ଷେପରେ ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି।
ତଥାପି, ବାରାକ ଓବାମାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ ବିବାଦୀୟ ଥିଲା, କାରଣ ସେ ମାତ୍ର ନଅ ମାସ ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଥିଲେ। ବିରୋଧୀମାନେ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାର ପାଇବା ପାଇଁ କିଛି କରିନାହାଁନ୍ତି।
ଯଦିଓ ନୋବେଲ କମିଟି ଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲା ଯେ ଓବାମା ଆଶାର ଭାବନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ସମାଲୋଚନା ଜାରି ରହିଛି, କେତେକ ନୋବେଲକୁ ଏକ ଅକାଳ ପୁରସ୍କାର ବୋଲି କହିଥିଲେ।