ରାତାରାତି କାହିଁକି କମିଗଲା ଏହି ସେଲିବ୍ରିଟିଙ୍କ ଫଲୋଅର୍ସ ? ଜାଣନ୍ତୁ ଅସଲ କାରଣ
ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ହଠାତ୍ ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ସେଲିବ୍ରିଟିଙ୍କର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଫଲୋଅର୍ସ କମିଯାଇଛନ୍ତି। ବିରାଟ କୋହଲି, ଆଲିଆ ଭଟ୍ଟ ଏବଂ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଚୋପ୍ରାଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ତାରକାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଫଲୋଅର୍ସ ଗାୟବ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଏହାର କାରଣ ଜାଣିବା।
ନିକଟରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରୁ ଏକ ଚକିତ କଲା ଭଳି ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଗୋଟିଏ ରାତିରେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ସେଲିବ୍ରିଟିଙ୍କ ଫଲୋଅର୍ସ ସଂଖ୍ୟାରେ ବହୁତ ହ୍ରାସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇଛି। କ୍ରିଷ୍ଟିଆନୋ ରୋନାଲଡୋଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିରାଟ କୋହଲି, ଆଲିଆ ଭଟ୍ଟ ଏବଂ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଚୋପ୍ରାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଫଲୋଅର୍ସ କମିଯାଇଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ, ଆସନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ ଯେ ରାତାରାତି ଏତେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାରେ ଫଲୋଅର୍ସ କାହିଁକି କମିଲେ।
ମେଟା ଅନେକ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ହଟାଇ ଦେଇଛି
ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ କମ୍ପାନୀ ମେଟା ଅନେକ ଫେକ, ଇନଆକ୍ଟିଭ୍ ଏବଂ ବୋଟ୍ସ ଆକାଉଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ଆପ୍ରୁ ହଟାଇ ଦେଇଛି। ଏହି କାରଣରୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ସେଲିବ୍ରିଟିଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଫଲୋଅର୍ସ କମିଯାଇଛନ୍ତି।
ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ଫଲୋଅର୍ସ ହଠାତ୍ କମିବା ପରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଲାଗିଥିଲା ଯେ ଏହା ବୋଧହୁଏ କୌଣସି ବୈଷୟିକ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ମେଟାର ‘ଅଥେଣ୍ଟିସିଟି ଡ୍ରାଇଭ୍’ (Authenticity Drive) ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି।
ଏହି ସେଲିବ୍ରିଟିମାନଙ୍କର ଫଲୋଅର୍ସ କମିଛି
‘ବଲିଉଡ୍ ନାଓ’ ଅନୁଯାୟୀ, ଗୋଟିଏ ରାତିରେ କେଉଁ ସେଲିବ୍ରିଟିଙ୍କର କେତେ ଫଲୋଅର୍ସ କମିଛି, ତାହାର ତାଲିକା ଏଠାରେ ଦିଆଗଲା:
କ୍ରିଷ୍ଟିଆନୋ ରୋନାଲଡୋ: ୬.୬ ମିଲିୟନ୍
ଲିଓନେଲ୍ ମେସି: ୪.୮ ମିଲିୟନ୍
ଜଷ୍ଟିନ୍ ବିବର: ୪.୩ ମିଲିୟନ୍
ବିରାଟ କୋହଲି: ୨ ମିଲିୟନ୍
ପ୍ରିୟଙ୍କା ଚୋପ୍ରା: ୧.୧ ମିଲିୟନ୍
ଶ୍ରଦ୍ଧା କପୁର: ୧ ମିଲିୟନ୍
ଆଲିଆ ଭଟ୍ଟ: ୧ ମିଲିୟନ୍
ଗୋଟିଏ ରାତିରେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଫଲୋଅର୍ସ କମିଯିବା ଘଟଣା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଚକିତ କରିଦେଇଛି।
ଫର୍ଜି ଆକାଉଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ବଢ଼ିଥାଏ ଏଙ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ମେଟା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବା ଅଥେଣ୍ଟିସିଟି ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏହି ଆକାଉଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ହଟାଇ ଦେଇଛି। କାରଣ ଅନେକ ସେଲିବ୍ରିଟି, ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସର, ଏଜେନ୍ସି ଏବଂ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଏଙ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଫର୍ଜି ବା ନକଲି ଆକାଉଣ୍ଟର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏହି ଫର୍ଜି ଏବଂ ବୋଟ୍ସ (Bots) ଆକାଉଣ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟରେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଏଙ୍ଗେଜମେଣ୍ଟକୁ ବଢ଼ାଯାଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅନେକ କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ରିଏଟରମାନଙ୍କ ଫଲୋଅର୍ସ ସଂଖ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।