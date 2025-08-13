କାହିଁକି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ ଏହି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗାୟିକା ? ଷ୍ଟାର ଥାଇ ବି କାହିଁକି ନେଲେ ଏତେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି….
ଚାଲିଗଲେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗାୟିକା, ରହସ୍ୟରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ।
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଲୁଧିଆନାରେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ଗୋରଖପୁରର ବାସିନ୍ଦା ୨୩ ବର୍ଷୀୟା ଧାର୍ମିକ ଗାୟିକା ସିମରନ ପାଣ୍ଡେ ଫାଶୀ ଦେଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଘଟଣା ସମୟରେ ପରିବାର ଘରେ ନଥିଲେ। ରାତି ୧୧ଟାରେ ପରିବାର ଫେରିବା ପରେ ସେମାନେ ସିମରନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଓଢଣୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ଫାଶୀରେ ଝୁଲୁଥିବା ଦେଖି ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ତଳକୁ ଉଠାଇ ଆଣି ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ।
ସିମରନଙ୍କ ବାପା ଅଜୟ ପାଣ୍ଡେଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ସେ ପ୍ରାୟ ୧୫ ବର୍ଷ ଧରି ଲୁଧିଆନାରେ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସିମରନ ମାତାର ଜାଗରଣରେ ଭଜନ ଗାଉଥିଲେ। ସେ ଜାଗରଣରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଦୁଇ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଫେରି ଆସିଥିଲେ। ଅଜୟ ପାଣ୍ଡେଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ତାଙ୍କ ଝିଅ ବହୁତ ଶିକ୍ଷିତ ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଧାର୍ମିକ ମନୋଭାବର ଥିଲେ। ସେ ଥାନା ଟିବ୍ବା ଅଞ୍ଚଳର ନ୍ୟୁ ଷ୍ଟାର କଲୋନୀରେ ରୁହନ୍ତି।
ପରିବାର ଶୋକରେ: ଝିଅକୁ ମୂର୍ଚ୍ଛାରୋଗ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଯୋଗୁଁ ସେ ଅନେକ ଥର ମାନସିକ ଅବସାଦରେ ରହୁଥିଲା। ସେମାନଙ୍କର ଏକ ପୁଅ ଶିବମ ମିଶ୍ର ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତିଭା ମିଶ୍ର ଅଛନ୍ତି। ଝିଅର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପରିବାର ଶୋକରେ ଅଛି। ସମସ୍ତେ ବହୁତ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସିମରନଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପାଇଁ ସିଭିଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ରଖାଯାଇଛି।
ସିମରନଙ୍କ ବାପା ଅଜୟ ପାଣ୍ଡେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ମୂଳତଃ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ଗୋରଖପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବାସିନ୍ଦା। ସେ ଗତ ୧୫ ବର୍ଷ ଧରି ଲୁଧିଆନାରେ ରହୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଝିଅ ଧାର୍ମିକ ସ୍ୱଭାବର ଥିଲେ ଏବଂ ଭଜନ ଗାଉଥିଲେ। ସିମରନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଯଦି ସେ ମାନସିକ ଅବସାଦରେ ଥାଆନ୍ତେ, ତେବେ ସେ କିପରି ଭଜନ ଗାଇପାରିବେ?
‘ଡିପ୍ରେସନ ହେଉଛି କାରଣ ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ’- ଅଜୟ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସିମରନ କିଛି ସମୟ ଧରି ମାନସିକ ଅବସାଦରେ ପୀଡିତ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ମଧ୍ୟ ଚାଲିଥିଲା, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଉନ୍ନତି ହୋଇନଥିଲା। ମାନସିକ ଅବସାଦ ଯୋଗୁଁ ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ।
ଥାନା ଟିବ୍ବାର ଏସଏଚଓ ସବ-ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଜସପାଲ ସିଂହ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୋଲିସ ଏହି ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାରା ୧୭୪ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ୟ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ତଦନ୍ତରେ କୌଣସି ସୁରାକ ମିଳିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ୟ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ।
ବାପା କହିଛନ୍ତି ଯେ ସିମରନଙ୍କୁ ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି ହେବାର ରୋଗ ଥିଲା, ଯାହା ଯୋଗୁଁ ସେ ପ୍ରାୟତଃ ଡିପ୍ରେସନର ଶିକାର ହେଉଥିଲେ। ପରିବାରରେ ମ୍ୟାକ୍ସ ପ୍ରଭା ମିଶ୍ର ଏବଂ ଭାଇ ଶିବମ ମିଶ୍ର ଅଛନ୍ତି। ଝିଅର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପରିବାରରେ ଶୋକର ପରିବେଶ ରହିଛି ଏବଂ ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି।