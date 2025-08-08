ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସର ବଡ଼ ଖୁଲାସା: ଏହି କାରଣ ପାଇଁ ଟ୍ରମ୍ପ ଭାରତ ଉପରେ ଲଗାଇଛନ୍ତି ୫୦% ଟାରିଫ

ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସର ବଡ଼ ଖୁଲାସା: ଏହି କାରଣ ପାଇଁ ଟ୍ରମ୍ପ ଭାରତ ଉପରେ ଲଗାଇଛନ୍ତି ୫୦% ଟାରିଫ
ଭାରତ ଉପରେ ୫୦% ଟାରିଫ କାହିଁକି ଲଗାଇଲେ ଟ୍ରମ୍ପ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକା ଭାରତ ଉପରେ ପ୍ରଥମେ ୨୫ ପ୍ରତିଶତ ଟାରିଫ ଲଗାଇଛି ଏବଂ ଏହାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ୨୫ ପ୍ରତିଶତ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲଗାଇଛି। ଏହିଭଳି ଭାରତ ଉପରେ ସମୁଦାୟ ଆମେରିକୀୟ ଟାରିଫ ବଢି ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ହୋଇଯାଇଛି।
ବ୍ରାଜିଲରେ ମଧ୍ୟ ଆମେରିକା ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ଟାରିଫ ଲଗାଇଛି। ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଦେଶର ଟାରିଫ ଭାରତ ଏବଂ ବ୍ରାଜିଲ ତୁଳନାରେ ଅଧା ରହିଛି। ଭାରତ ଉପରେ ଏତେ ଅଧିକ ଟାରିଫ ଲଗାଇବା ପଛରେ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା, ଏହାର ଖୁଲାସା ନିଜେ ହ୍ୱାଇଟ ହାଉସ କରିଛି।
ହ୍ୱାଇଟ ହାଉସର ବଡ଼ ଖୁଲାସା: ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସର ବାଣିଜ୍ୟ ପରାମର୍ଶଦାତା ପିଟର ନାଭାରୋ ଭାରତ ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ ୨୫ ପ୍ରତିଶତ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିବାର କାରଣ କହିଛନ୍ତି।
ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଟ୍ରମ୍ପ ଭାରତ ଉପରେ ୨୫ ପ୍ରତିଶତ ଅତିରିକ୍ତ ଟାରିଫ ଏଥିପାଇଁ ଲଗାଇଛନ୍ତି କାରଣ ଭାରତ ରୁଷଠାରୁ ତେଲ କିଣିବା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ମନା କରିଛି।
ସେ ଏହାକୁ ଆମେରିକାର ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ସହ ସଂଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ପୀଟର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଭାରତର ଏହା ମନା ଆମେରିକା ପାଇଁ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ପାଲଟିଛି।
ଏହି କାରଣରୁ ଗତ ସପ୍ତାହରେ, ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଭାରତ ଉପରେ ୨୫ ପ୍ରତିଶତ ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇବାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏହା ୭ ଅଗଷ୍ଟରୁ ଲାଗୁ ହେବ।
ଟ୍ରମ୍ପ ବୁଧବାର ଦିନ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଦସ୍ତଖତ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ରୁଷଠାରୁ ତେଲ କିଣିବା ପାଇଁ ଭାରତ ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ ୨୫ ପ୍ରତିଶତ ଶୁଳ୍କ ଲଗାଯାଇଛି। ଏଥିସହ ସମୁଦାୟ ଶୁଳ୍କ ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ହୋଇଯାଇଛି।