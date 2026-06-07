ଶ୍ରୀରାମ କୃଷ୍ଣନ୍ କିଏ, ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ AI ପରାମର୍ଶଦାତା ମାତ୍ର ୧୮ ମାସରେ କାହିଁକି ଛାଡିଲେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍
ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ AI ପରାମର୍ଶଦାତା କାହିଁକି ଛାଡିଲେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବିଶେଷଜ୍ଞ ଶ୍ରୀରାମ କୃଷ୍ଣନ୍ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଜୁନ୍ ୨୦୨୬ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ରେ ତାଙ୍କ ପଦବୀରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବେ।
ସେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ AI (କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା) ନୀତି ପରାମର୍ଶଦାତା ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ୧୮ ମାସ ଧରି ଏହି ଭୂମିକାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପରେ ସେ ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି।
ଶନିବାର ଦିନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ X ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ଶ୍ରୀରାମ କୃଷ୍ଣନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସରେ କାମ କରିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସମ୍ମାନର ବିଷୟ।
ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଭୂମିକାରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପରେ ସେ ବିରତି ନେବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ସେ AI ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆମେରିକା ସାମ୍ନା କରୁଥିବା ପ୍ରମୁଖ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଉପରେ କାମ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି।
ହେଲେ, ସେ ତାଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରକଳ୍ପ ବିଷୟରେ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରି ନଥିଲେ, ଏହା ପରେ ଘୋଷଣା କରାଯିବ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ।
କୃଷ୍ଣନ୍ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କଲେ:
ତାଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତାରେ ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। କୃଷ୍ଣନ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମେରିକା ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱ AI ଦୌଡ଼ରେ ସବୁଠାରୁ ଆଗରେ ଅଛି ଏବଂ ଏହାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରେୟ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱକୁ ଯାଏ। ତାଙ୍କ ମତରେ, ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ବିନା ଆମେରିକା AI କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏତେ ଦୃଢ଼ ସ୍ଥିତିରେ ନଥାନ୍ତା।
ଶ୍ରୀରାମ କୃଷ୍ଣନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗତ ୧୮ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ AI ପଦକ୍ଷେପ ଏବଂ ନୀତି ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଆମେରିକୀୟ AI କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା, ଆମେରିକାର AI କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସହଭାଗୀତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ଏକ ଜାତୀୟ AI ନୀତି ଢାଞ୍ଚା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ଶ୍ରୀରାମ କୃଷ୍ଣନ୍ କିଏ:
ଶ୍ରୀରାମ କୃଷ୍ଣନ ଭାରତରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଘର ଚେନ୍ନାଇ। ସେ ଚେନ୍ନାଇର SRM ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜରେ ପାଠପଢିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ, ଫେସବୁକ୍, ଟ୍ୱିଟର ଏବଂ ସ୍ନାପ୍ ସମେତ ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଟେକ୍ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରିଥିଲେ।
ପରେ ସେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନିବେଶ ଫାର୍ମ ଆଣ୍ଡ୍ରିସେନ ହୋରୋୱିଟ୍ଜରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ନିଜକୁ ଜଣେ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ନିବେଶକ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିଥିଲେ।
ସେ ଏଲୋନ ମସ୍କଙ୍କ ଜଣେ ଘନିଷ୍ଠ ପରାମର୍ଶଦାତା ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଏବଂ ଟ୍ୱିଟର ଅଧିଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ମସ୍କଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିବା ଦଳର ଅଂଶ ଥିଲେ।
ଜାନୁଆରୀ ୨୦, ୨୦୨୫ରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଆରମ୍ଭ ହେବା ସହିତ, ଶ୍ରୀରାମ କୃଷ୍ଣନ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସରେ ଏଆଇ ନୀତି ପରାମର୍ଶଦାତା ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।
ଏହା ପୂର୍ବରୁ, ୨୦୨୪ରେ ତାଙ୍କୁ ଏଆଇ ଉପରେ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ ନୀତି ପରାମର୍ଶଦାତା ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା।