ଜାଡେଜା ଦେଖାଇଲେ ବ୍ୟାଟ୍ ତ ଧକ୍କା ଦେଲେ କୁଲଦୀପ, LIVE ମ୍ୟାଚରେ କାହିଁକି ଝଗଡ଼ା ଲାଗିଲେ ୨ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି
ପଡ଼ିଆ ମଝିରେ ୨ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: IPL ୨୦୨୬ର ୪୩ତମ ମ୍ୟାଚ୍ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ସୱାଇ ମାନସିଂହ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଡିସି ଆରଆରକୁ ୭ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା।
ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ, ଦିଲ୍ଲୀ ବୋଲର କୁଲଦୀପ ଯାଦବ ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବିଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଘଟିଥିଲା। ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତଟି ଏକ ଭିଡିଓରେ କଏଦ ହୋଇଛି ଯାହା ସେବେଠାରୁ ଭାଇରାଲ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହି ଘଟଣା ସେତେବେଳେ ଘଟିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଜାଡେଜା ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ।
ଧ୍ରୁବ ଜୁରେଲଙ୍କ ଆଉଟ୍ ପରେ ୧୨ତମ ଓଭରରେ ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା କ୍ରିଜ୍ କୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ପଡ଼ିଆକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ ତାଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ; ସେହି ସମୟରେ ଜାଡେଜା ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବ୍ୟାଟ୍ ଘୂରାଇଲେ।
ଏହା ଏକ ପ୍ରକାର ମଜାକ୍ ଥିଲା – ଏହା ଏକ ପ୍ରକାରର ସଙ୍କେତ ଥିଲା ଯେ ସେ ସେହି ଦିନ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବଡ଼ ରନ୍ ସ୍କୋର୍ କରିବେ। ଜବାବରେ, କୁଲଦୀପ ତାଙ୍କୁ ଧରି ଏକ ଧକ୍କା ଦେଲେ।
ଦୁହେଁ ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ ଯେଉଁମାନେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଏକାଠି ଖେଳନ୍ତି। ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ହାଲୁକା ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଏକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି। ଏହା ପ୍ରକୃତରେ କୌଣସି ବଡ଼ ଧରଣର ଝଗଡ଼ା ନଥିଲା।
ମ୍ୟାଚ୍ ର ହାଲ୍:
ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ଦଳ ଖରାପ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା, ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସୱାଲ (6) ଏବଂ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ (4) ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ।
ବୈଭବଙ୍କୁ କାଇଲ ଜାମିସନ ବୋଲ୍ଡ କରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଯଶସ୍ୱୀ ମିଚେଲ ଷ୍ଟାର୍କଙ୍କ ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ରିୟାନ ପରାଗ ବ୍ୟାଟ୍ ସହିତ ଚମକଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, ୫୦ ବଲରୁ ୯୦ ରନ କରିଥିଲେ,୫ଟି ଛକା ଏବଂ ୮ଟି ଚୌକା ସହିତ।
ସେ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟାର୍କଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ଶେଷରେ, ଡୋନୋଭାନ ଫେରେରା ମାତ୍ର ୧୪ ବଲରୁ ୪୭ ରନର ଏକ ଧମାକାଦାର ଇନିଂସ ଖେଳି ରାଜସ୍ଥାନର ମୋଟ ସ୍କୋରକୁ ୨୨୫ ରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ – ଏହି ପିଚ୍ରେ ଏକ ମହାନ ସ୍କୋର।
ଟାର୍ଗେଟର ପିଛା କରିବା ସମୟରେ, ପଥୁମ୍ ନିସାନ୍କା ଏବଂ କେଏଲ ରାହୁଲ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସକୁ ଏକ ଚମତ୍କାର ଆରମ୍ଭ ଦେଇଥିଲେ, ପ୍ରଥମ ୱିକେଟ ପାଇଁ ଶତକୀୟ ଭାଗୀଦାରି (୧୧୦) ଗଠନ କରିଥିଲେ।
ନିସାନ୍କା ୩୩ ବଲ୍ ରୁ ୬୨ ରନ୍ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ୩ ଛକା ଏବଂ ୬ ଚୌକା ସାମିଲ ଥିଲା। ରାହୁଲ ୪୦ ବଲ୍ ରୁ ୭୫ ରନ୍ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ୫ ଛକା ଏବଂ ୬ ଚୌକା ଥିଲା।
ନୀତିଶ ରାଣା ୧୭ ବଲ୍ ରୁ ୩୩ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ, ଟ୍ରିଷ୍ଟାନ୍ ଷ୍ଟବ୍ସ ୧୧ ବଲ୍ ରୁ ୧୮ ରନ୍ ଏବଂ ଆଶୁତୋଷ ଶର୍ମା ୧୫ ବଲ୍ ରୁ ୨୫ ରନ୍ କରି ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସକୁ ପାଞ୍ଚ ବଲ୍ ବାକି ଥାଇ ବିଜୟୀ କରାଇଥିଲେ।