ମୁଗଲ ବାଦଶାହମାନେ କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କ ଝିଅମାନଙ୍କର ବିବାହ କରାଉ ନଥିଲେ, ଏହି କାରଣରୁ ନେଉଥିଲେ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ?
ମୁଗଲ ଶାସନ କାଳରେ ମୁଗଲ ରାଜକୁମାରୀମାନଙ୍କର କେବେ ବି ବିବାହ କରାଯାଉ ନଥିଲା। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହା ପଛର ପ୍ରକୃତ କାରଣ କଣ।
Mughal Empire : ମୁଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଏହାର ଭବ୍ୟ ପ୍ରାସାଦ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଶାସକ ଏବଂ ରଣନୀତିକ ବିବାହ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା। ଅବଶ୍ୟ ମୁଗଲ ଶାହି ପରମ୍ପରାର ଏକ ଅନନ୍ୟ ଦିଗ ପ୍ରାୟତଃ ଇତିହାସକାରମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଚକିତ କରିଥାଏ। ଅନେକ ମୁଘଲ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କର କେବେ ବି ବିବାହ ହୋଇ ନଥିଲା।
ସମ୍ରାଟ ଆକବରଙ୍କ ଶାସନ କାଳ ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହା ଏକ ଅକୁହା ନିୟମ ପାଲଟିଗଲା ଯେ ଶାହି ପରିବାରର ଝିଅମାନଙ୍କ ବିବାହ ମୁଘଲ ପରିବାର ବାହାରେ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି କୌଣସି ଗୋଟିଏ କାରଣ ଉପରେ ଆଧାରିତ ନଥିଲା, ବରଂ ରାଜନୈତିକ ଚିନ୍ତା, ବଂଶର ମହତ୍ତ୍ୱାକାଂକ୍ଷା, ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ବିଚାରର ସମ୍ମିଶ୍ରଣରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା।
ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଗଠନ ହେବାର ଭୟ
ଏହି ନୀତି ପଛର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାରଣଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଥିଲା ମୁଗଲ ଶାସକମାନଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇବାର ଭୟ। ଅନେକ ରାଜତନ୍ତ୍ରର ବିପରୀତ, ମୁଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ଉତ୍ତରାଧିକାରର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆଇନ ବା ନିୟମ ନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ବି କୌଣସି ସମ୍ରାଟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ରାଜକୁମାରମାନେ ଗାଦି ପାଇଁ ପ୍ରାୟତଃ ରକ୍ତାକ୍ତ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଥିଲେ।
ଏଭଳି ପରିବେଶରେ କୌଣସି ରାଜକୁମାରୀଙ୍କର ବିବାହ ଜଣେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅମୀର (ଧନୀ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ), ସାମରିକ କମାଣ୍ଡର କିମ୍ବା ଆଞ୍ଚଳିକ ଶାସକଙ୍କ ସହ କଲେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷମତାର ଏକ ବିପଜ୍ଜନକ ନୂତନ କେନ୍ଦ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା। ଶାହି ବଂଶ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଶାହି ଜ୍ୱାଇଁ ନିଜ ପାଇଁ କିମ୍ବା ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗାଦି ଦାବି କରିପାରିଥାନ୍ତେ। ମୁଗଲ ଶାସକମାନଙ୍କର ଭୟ ଥିଲା ଯେ ଏଭଳି ମେଣ୍ଟ ବିଦ୍ରୋହକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିପାରେ।
ଶାହି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବଜାୟ ରଖିବା
ମୁଗଲ ସମ୍ରାଟମାନେ ନିଜକୁ ମହାନ ବିଜେତା ତୈମୁର ଏବଂ ଚଙ୍ଗେଜ ଖାନ୍ଙ୍କ ବଂଶଧର ବୋଲି ମାନୁଥିଲେ। ସେମାନେ ନିଜ ରାଜବଂଶକୁ ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଶାସକ ପରିବାରଠାରୁ ବଡ଼ ମାନୁଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରାୟତଃ ନିଜକୁ ‘ଜିଲ୍-ଏ-ଇଲାହି’ ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଛାୟା।
ସେହି ସମୟର ସାମାଜିକ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ, କନ୍ୟାଦାନ କରୁଥିବା ପରିବାରକୁ ପ୍ରାୟତଃ କନ୍ୟା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ପରିବାର ତୁଳନାରେ ନିମ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ମୁଗଲ ଶାସକମାନେ ନିଜକୁ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରାଜାଙ୍କଠାରୁ ଛୋଟ ବା ନିମ୍ନରେ ଦେଖାଯିବେ।
କୁଫୁର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ (The Principle of Kufu)
ଇସଲାମିକ ସାମାଜିକ ପରମ୍ପରା ‘କୁଫୁ’ର ଅବଧାରଣାକୁ ମାନିଥାଏ। ଏହା ବିବାହରେ ଅନୁକୂଳତା ଏବଂ ସମାନତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ। ମୁଗଲ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସମାନ ପଦବୀରେ ବର ଖୋଜିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ଥିଲା। ଶାହି ପରିବାରର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯେ ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆ କିମ୍ବା ପଡ଼ୋଶୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ବୋଧହୁଏ ଏମିତି କୌଣସି ମୁସଲିମ ରାଜବଂଶ ନଥିଲା ଯିଏ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ବଂଶ ସହ ସମାନ ହୋଇପାରିବ। ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ମୁଗଲ ରାଜକୁମାରୀମାନଙ୍କର ବିବାହକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ନିରୁତ୍ସାହିତ କରିଥିଲା।
ରାଜପୁତମାନଙ୍କ ସହ ଏକପାଖିଆ ମେଣ୍ଟ
ସମ୍ରାଟ ଆକବର ବିବାହ ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜପୁତ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ରାଜନୈତିକ ମେଣ୍ଟ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ବେଶ୍ ଜଣାଶୁଣା। ସେ ରାଜପୁତ ରାଜକୁମାରୀମାନଙ୍କୁ ବିବାହ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଗଲ ଶାହି ପରିବାରରେ ସାମିଲ କରିଥିଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆଞ୍ଚଳିକ ଶାସକମାନଙ୍କ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇଥିଲା।
ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କ ଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ
ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିରେ ସମ୍ରାଟ ଔରଙ୍ଗଜେବ ଟିକେ ଭିନ୍ନ ରଣନୀତି ଆପଣେଇଥିଲେ। ଶାହି ବଂଶ ବାହାରେ ବିବାହ କରାଇବା ବଦଳରେ ସେ ନିଜ ଝିଅମାନଙ୍କର ବିବାହ ନିଜର ନିକଟତର ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କ ସହ କରାଇଥିଲେ। ଏହି ବିବାହଗୁଡ଼ିକ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲା ଯେ ଶାହି ରକ୍ତ କେବଳ ମୁଗଲ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ସୀମିତ ରହୁ।