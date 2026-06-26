କାହିଁକି ପ୍ରଥମ ଟି-୨୦ ଡେବ୍ୟୁରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଲେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ, କାରଣ ଖୋଲି କହିଲେ ଅଧିନାୟକ ଶ୍ରେୟସ୍ ଆୟର
ପ୍ରଥମ ଟି-୨୦ରେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ଡେବ୍ୟୁ କରିବାର ସୁଯୋଗ କାହିଁକି ମିଳିଲାନି?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ୧୫ ବର୍ଷୀୟ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ପ୍ରଥମ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଡେବ୍ୟୁ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଲେ।
ଭାରତର ଅଧିନାୟକ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ଟସ୍ ଜିତି ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଆୟର ଟସ୍ ଜିତିବା ପରେ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ ଥିଲେ ଯେ ବୈଭବ ଆଜି ତାଙ୍କର ଡେବ୍ୟୁ କରିବେ କି ନାହିଁ। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ, ସେ ତାଙ୍କର ଡେବ୍ୟୁ କରିନଥିଲେ।
ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି: ନିରନ୍ତର ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଆସୁଥିବା ବୈଭବ କାହିଁକି ଡେବ୍ୟୁ କରିନାହାଁନ୍ତି? ଅଧିନାୟକ ଆୟର ଏହାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି।
ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଦଳରେ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବୈଭବଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବା କଷ୍ଟକର ଥିଲା। ଭାରତର ନୂତନ ଟି-୨୦ ଅଧିନାୟକ ବର୍ତ୍ତମାନର ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଥିଲେ।
ବୈଭବଙ୍କ ବିଷୟରେ କ’ଣ କହିଲେ ଶ୍ରେୟସ୍ ଆୟର:
ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପଚରାଗଲା ଯେ ବୈଭବ ଆଜି ଖେଳୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଆୟର ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ, “ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ, ନା। ସେ ଜଣେ ଚମତ୍କାର ଖେଳାଳି। କିନ୍ତୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ, ଆମ ଦଳରେ ବହୁତ ଅଭିଜ୍ଞ ଖେଳାଳି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସିରିଜରେ ଭାରତ ପାଇଁ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ, ଆମେ ସେହି ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛୁ ଯେଉଁମାନେ ପୁରା ସିଜନରେ ଅସାଧାରଣ ଭାବରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି।”
ଆୟର ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, “ମୁଁ ଭାବୁଛି ତାଙ୍କୁ (ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ) ସଠିକ୍ ସମୟ ଆସିଲେ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ, ଆମେ ତିନି ଜଣ ପ୍ରକୃତ ସିମର, ଜଣେ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଏବଂ ଦୁଇଜଣ ସ୍ପିନରଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଛୁ।”
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ସିରିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ଅନ୍ତିମ ଟି-୨୦ ରବିବାର (ଜୁନ୍ ୨୮) ଖେଳାଯିବ। ବୈଭବ ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନରେ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାହା ଦେଖିବା ଆକର୍ଷଣୀୟ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ଭାରତ ନୁହେଁ ବରଂ ସମଗ୍ର କ୍ରିକେଟ୍ ଜଗତର ନଜର ବୈଭବଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଡେବ୍ୟୁ ଉପରେ ରହିଛି।
ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଭାରତର ପ୍ଲେଇଂ ୧୧:
ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ (ୱିକେଟକିପର), ଇଶାନ କିଶାନ, ଶ୍ରେୟସ ଆୟର (ଅଧିନାୟକ), ତିଲକ ବର୍ମା, ଶିବମ ଦୁବେ, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର, ହର୍ଷିତ ରାଣା, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ, ପ୍ରସିଦ୍ଧ କୃଷ୍ଣା।
ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ପ୍ଲେଇଂ ୧୧:
ଟିମ୍ ଟେକ୍ଟର, ରସ୍ ଆଡାୟାର, ହ୍ୟାରି ଟେକ୍ଟର, ଲୋର୍କନ ଟକର (ୱିକେଟକିପର/ଅଧିନାୟକ), ବେଞ୍ଜାମିନ୍ କ୍ୟାଲିଟ୍ଜ, ଗ୍ୟାରେଥ୍ ଡେଲାନି, ଜର୍ଜ ଡାଁକରେଲ, ଲିଆମ୍ ମ୍ୟାକାର୍ଥୀ, ମାଥ୍ୟୁ ହମ୍ଫ୍ରିଜ, ଜୟ ମୁନ୍ଦ୍ରା, ମାଥ୍ୟୁ ହାଲାର୍ଡ।