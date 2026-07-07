ସୁନା ଏବଂ ଲୁହାକୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ରଖିବାକୁ କାହିଁକି ମନାକରନ୍ତି ଜ୍ୟୋତିଷ, ଜାଣନ୍ତୁ ଏହା ପଛରେ ଥିବା କାରଣ
ସୁନା ଏବଂ ଲୁହାକୁ କାହିଁକି ଏକାଠି ରଖାଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଏବଂ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଧାତୁର ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧାତୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗ୍ରହ ସହିତ ଜଡିତ ଏବଂ ଆମ ଜୀବନରେ ସକାରାତ୍ମକ କିମ୍ବା ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ।
ଆପଣ ହୁଏତ ବୃଦ୍ଧ କିମ୍ବା ଜ୍ୟୋତିଷମାନଙ୍କୁ କହିଥିବା ଶୁଣିଥିବେ ଯେ ସୁନା ଏବଂ ଲୁହାକୁ କେବେବି ଏକାଠି ରଖିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କେବେ ଏହା ପଛରେ ପ୍ରକୃତ କାରଣ ବିଷୟରେ ଭାବିଛନ୍ତି କି?
ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ସୁନା ଏବଂ ଲୁହାକୁ ଏକାଠି ରଖିବା ବିରୁଦ୍ଧରେ କାହିଁକି ପରାମର୍ଶ ଦିଏ ଏବଂ ଏହାର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ କ’ଣ ହୋଇପାରେ।
ସୁନା କେଉଁ ଗ୍ରହ ସହିତ ଜଡିତ:
ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ, ସୁନାକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବୃହସ୍ପତି ଗ୍ରହ ସହିତ ଜଡିତ ଏକ ଧାତୁ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ, ଯେତେବେଳେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ, ଧନ, ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧିର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ତେଣୁ, ସୁନା ପିନ୍ଧି ଘରେ ରଖିବା ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ସୁନା ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।
ଲୁହାକୁ ଶନି ଗ୍ରହ ସହିତ କାହିଁକି ଜଡିତ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ:
ଲୁହାକୁ ଶନି ଗ୍ରହ ସହିତ ଜଡିତ ଧାତୁ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଶନି ନ୍ୟାୟ, କର୍ମ, ଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ସଂଘର୍ଷର ଶାସକ ଗ୍ରହ। ଏହାର ପ୍ରଭାବ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ, ଧର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱର ଶିକ୍ଷା ଦିଏ।
ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ, ଲୁହାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଉପଚାରରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ବିଶେଷକରି ଶନିଙ୍କ କୁପ୍ରଭାବ (ଶନି ଦୋଷ) କୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ।
ସୁନା ଏବଂ ଲୁହାକୁ କାହିଁକି ଏକାଠି ରଖାଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ:
ଜ୍ୟୋତିଷ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଶନି ଗ୍ରହ ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ ସ୍ୱଭାବର ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଯେହେତୁ ସୁନା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ ଏବଂ ଲୁହା ଶନିଙ୍କୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ, ତେଣୁ ଏହି ଦୁଇଟି ଧାତୁକୁ ଏକାଠି ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଶକ୍ତିର ସଂଘର୍ଷ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ବୋଲି କୁହାଯାଏ।
ଏହା ଘରେ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ହ୍ରାସ କରିପାରେ, ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଚାପ କିମ୍ବା ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ।
ଲୁହା ଆଲମାରୀରେ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ରଖାଯାଇପାରିବ କି:
ଜ୍ୟୋତିଷ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁଯାୟୀ, ସୁନା ଏବଂ ଲୁହାରେ ତିଆରି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସମୟରେ କିଛି ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ପ୍ରଥମେ, ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଏବଂ ଲୁହା ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ପରସ୍ପର ସହିତ ସିଧାସଳଖ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ନ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ସୁନା ଅଳଙ୍କାରଗୁଡ଼ିକୁ ଲୁହା ଆଲମାରୀ କିମ୍ବା ସିନ୍ଦୁକରେ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ଥାଏ, ତେବେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ମଖମଲ ଡବା, ଏକ କାଠ ବାକ୍ସ କିମ୍ବା ଏକ ସଫା କପଡା ପାଉଚରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ଦୁଇଟି ଧାତୁ ମଧ୍ୟରେ ସିଧାସଳଖ ସଂସ୍ପର୍ଶକୁ ରୋକିଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ।
ଏହାର କୌଣସି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆଧାର ଅଛି କି:
ହେଲେ, ସୁନା ଏବଂ ଲୁହାକୁ ଏକାଠି ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ କିମ୍ବା ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ହୁଏ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ। ଏହି ବିଶ୍ୱାସଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଏବଂ ପାରମ୍ପରିକ ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଆଧାରିତ।