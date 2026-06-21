ଶସ୍ତା ଚାର୍ଜର ପାଇଁ କାହିଁକି ଖରାପ ହୋଇଯାଏ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍, ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁଠି ରୁହେ ସମସ୍ୟା

ଶସ୍ତା ଚାର୍ଜର ମୋବାଇଲ ପାଇଁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ପ୍ରାୟତଃ, ଯେତେବେଳେ ଫୋନ୍ ଚାର୍ଜର ଭାଙ୍ଗିଯାଏ କିମ୍ବା ହଜିଯାଏ, ଅନେକ ଲୋକ ଟଙ୍କା ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ବଜାରରୁ ଏକ ଶସ୍ତା ଚାର୍ଜର କିମ୍ବା କେବୁଲ୍ କିଣନ୍ତି।

ଏହି ଚାର୍ଜରଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟ ଅସଲି ଚାର୍ଜର ପରି ସମାନ ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ବହୁତ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ମିଳିଥାଏ, ହେଲେ ଏହି ଛୋଟ ସଞ୍ଚୟ ପରେ କେତେକ ସମୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷତି ଘଟାଇପାରେ।

ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ନିମ୍ନମାନର ଚାର୍ଜର ଏବଂ କେବୁଲ୍ ଫୋନ୍‌ର ବ୍ୟାଟେରୀ, ଚାର୍ଜିଂ ପୋର୍ଟ ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ନୀଳ କିମ୍ୱା କଳା କଲମ…

ଚଳନ୍ତା ଟ୍ରେନରେ ପ୍ରସବ କଲେ ମହିଳା, ମା’ ଓ…

ଯଦିଓ ସମସ୍ୟାଟି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଭାବରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ନ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଫୋନ୍‌ର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଶସ୍ତା ଚାର୍ଜର ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍‌କୁ କାହିଁକି କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ ଏବଂ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ କେଉଁଠାରେ ଉପୁଜେ।

ଶସ୍ତା ଚାର୍ଜର ମୋବାଇଲ ଫୋନକୁ କାହିଁକି କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଏ:

କମ ମୂଲ୍ୟର ଚାର୍ଜର ଏବଂ କେବୁଲଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟତଃ ନିମ୍ନମାନର ସାମଗ୍ରୀରୁ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ; ଏଥିରେ ବ୍ୟବହୃତ ତାର, ଇନସୁଲେସନ ଏବଂ କନେକ୍ଟରଗୁଡ଼ିକର ଗୁଣବତ୍ତା ନାହିଁ।

ଏପରି ଚାର୍ଜରଗୁଡ଼ିକ ଢିଲା କନେକ୍ଟର, ଭଙ୍ଗୁର ତାର ଏବଂ ବ୍ୟବହାର ସମୟରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ହେବା ଭଳି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏହି ତ୍ରୁଟିଗୁଡ଼ିକ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍, ଚାର୍ଜିଂ ପୋର୍ଟକୁ କ୍ଷତି କିମ୍ବା ଫୋନ୍‌ର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାରେ କ୍ଷତିକାରକ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ାଇଥାଏ – ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଶସ୍ତା ଚାର୍ଜର ବ୍ୟବହାର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଭାବରେ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ।

ଉଚ୍ଛେଦ ଏବଂ ଉତ୍ତାପ ସୁରକ୍ଷାର ଅଭାବ:

ପ୍ରକୃତ ଏବଂ ପ୍ରମାଣିତ ଚାର୍ଜରଗୁଡ଼ିକ ସୁରକ୍ଷା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସହିତ ଆସିଥାଏ ଯାହା ଭୋଲଟେଜ୍ ଏବଂ ତାପମାତ୍ରାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ବିପରୀତରେ, ଅନେକ ଶସ୍ତା ଚାର୍ଜର ଏବଂ କେବୁଲଗୁଡ଼ିକରେ ଏହି ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାର ଅଭାବ ଥାଏ।

ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଚାର୍ଜିଂ ସମୟରେ ଫୋନ୍ ଅଧିକ ଗରମ ହୋଇପାରେ, ବ୍ୟାଟେରୀ ଶୀଘ୍ର ଶୁଖିଯାଇପାରେ ଏବଂ କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଆଘାତ କିମ୍ବା ସର୍କିଟ୍ ବିଫଳତାର ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ିଯାଏ। ସୁରକ୍ଷା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ନଥିବା ଚାର୍ଜରଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ବ୍ୟବହାର କରିବା ସମୟରେ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।

ଅଣପ୍ରମାଣିତ ଚାର୍ଜର ଏବଂ କେବୁଲଗୁଡ଼ିକ କାହିଁକି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ:

ଅନେକ ସ୍ଥାନୀୟ ଏବଂ ଅଣବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ ଚାର୍ଜର କୌଣସି ସୁରକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ କିମ୍ବା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେଇନଥାଏ। ଏପରି ଚାର୍ଜର ଏବଂ କେବୁଲ୍ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୁଏ।

କିଛି ନକଲି ଚାର୍ଜିଂ କେବୁଲ୍ ପ୍ରକୃତ ଭଳି ଦେଖାଯାଏ କିନ୍ତୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଚିପ୍ସର ଅଭାବ ଥାଏ। ଏହା ଫୋନକୁ ଅସ୍ଥିର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିତରଣ କରିପାରେ, ଯାହା ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଭାବରେ ଡିଭାଇସ୍ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ।

ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା କେଉଁଠାରେ ଉପୁଜେ:

ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାର୍ଜର ଦ୍ୱାରା ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଥିବା ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ମୋବାଇଲ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ଅନ୍ୟତମ। ଅସ୍ଥିର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣର ନିରନ୍ତର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବା ଦ୍ଵାରା ବ୍ୟାଟେରୀର କ୍ଷମତା ଧୀରେ ଧୀରେ ହ୍ରାସ ପାଏ।

ଏହା ଦ୍ରୁତ ବ୍ୟାଟେରୀ ନିଷ୍କାସନ, ଚାର୍ଜିଂ ସମୟରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ, ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ରତିଶତରେ ଅନିୟମିତ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ହଠାତ୍ ଫୋନ୍ ବନ୍ଦ ହେବା ଏବଂ କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟାଟେରୀ ଫୁଲିବା ଭଳି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଶସ୍ତା ଚାର୍ଜରର ଦୀର୍ଘ ସମୟ ବ୍ୟବହାର ବ୍ୟାଟେରୀର ଜୀବନକାଳକୁ ହ୍ରାସ କରିପାରେ।

ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ନିମ୍ନମାନର ଚାର୍ଜର ଏବଂ କେବୁଲ୍ କେବଳ ବ୍ୟାଟେରୀକୁ ନୁହେଁ ବରଂ ଚାର୍ଜିଂ ପୋର୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ; ପ୍ରାୟତଃ, ସେମାନଙ୍କର କନେକ୍ଟରଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଫିଟ୍ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଯାହା ପୋର୍ଟ ଉପରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଚାପ ପକାଇଥାଏ।

ନକଲି ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜରଠାରୁ ମଧ୍ୟ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ:

ଆଜିକାଲି ବଜାରରେ ଥିବା ଅନେକ ଶସ୍ତା ଚାର୍ଜର ଦ୍ରୁତ ଚାର୍ଜିଂ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଦାବି କରନ୍ତି, ତଥାପି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାୟତଃ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟର ଅଭାବ ଥାଏ।

ଏକ ପ୍ରକୃତ ଦ୍ରୁତ ଚାର୍ଜର ଏହାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଫୋନକୁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ନକଲି ଚାର୍ଜର ତାହା କରିବାରେ ବିଫଳ ହୁଏ।

ଏହା ଫୋନର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସିଷ୍ଟମ ଉପରେ ଅଯଥା ଚାପ ପକାଇପାରେ ଏବଂ ଡିଭାଇସର ଜୀବନକାଳ ହ୍ରାସ କରିପାରେ। କିଛି ସଙ୍କେତ ସୂଚାଇଥାଏ ଯେ ଏକ ଚାର୍ଜର ଅସୁରକ୍ଷିତ, ଯେପରିକି ଅତ୍ୟନ୍ତ କମ୍ ମୂଲ୍ୟ, ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରମାଣପତ୍ରର ଅନୁପସ୍ଥିତି, କେବୁଲ୍ ଢିଲା, ବ୍ୟବହାର ସମୟରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ଏବଂ ଅଣବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ ପ୍ୟାକେଜିଂ।

ତେଣୁ, ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନର ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱ ଏବଂ ସର୍ବୋତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣ ସର୍ବଦା ସୁରକ୍ଷା ପରୀକ୍ଷା କରିଥିବା କିମ୍ବା ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଧାରଣ କରିଥିବା ଚାର୍ଜର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ।

You might also like More from author
More Stories

ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ନୀଳ କିମ୍ୱା କଳା କଲମ…

ଚଳନ୍ତା ଟ୍ରେନରେ ପ୍ରସବ କଲେ ମହିଳା, ମା’ ଓ…

“ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ହତ୍ୟାକାରୀଙ୍କୁ ଖୋଜ,…

ରିଜର୍ଭରେ ବାଇକ୍ ଚଲାଇଲେ କ’ଣ ଖରାପ…

1 of 29,236