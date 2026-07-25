ରାତିରେ ରୋଷେଇଘରେ କାହିଁକି ବାହାରନ୍ତି ଅଧିକ ଅସରପା, ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର କାରଣ ଓ ଘରୁ ବାହାର କରିବାର ସହଜ ଉପାୟ
କକ୍ରୋଚଙ୍କୁ ଘରୁ ବାହାର କରିବାର ସହଜ ଉପାୟ ଜାଣନ୍ତୁ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ରାତିରେ କିଚେନର ଲାଇଟ୍ ଅନ୍ କରିବା ମାତ୍ରେ ଯଦି କକ୍ରୋଚ୍ ଏପଟସେପଟ ଦୌଡ଼ୁଥିବା ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ଏହା କୌଣସି ଅସାଧାରଣ କଥା ନୁହେଁ।
ଅସରପା ସ୍ୱଭାବତଃ ରାତିରେ ସକ୍ରିୟ ରହୁଥିବା ପୋକ। ଦିନସାରା ସେମାନେ ଅନ୍ଧାର ଓ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ଲୁଚି ରହନ୍ତି, ଆଉ ରାତି ହେଲେ ଖାଦ୍ୟ ଓ ପାଣିର ସନ୍ଧାନରେ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସନ୍ତି।
କକ୍ରୋଚ୍ମାନେ ତୀବ୍ର ଆଲୋକକୁ ଆଦୌ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଦିନବେଳେ ସେମାନେ ସିଙ୍କ ତଳେ, ଗ୍ୟାସ୍ ଚୁଲା ପଛରେ, ଆଲମାରିର ଫାଙ୍କରେ, ପାଇପ୍ଲାଇନ୍ ପାଖରେ କିମ୍ବା କିଚେନର ଅନ୍ୟ ଅନ୍ଧାର ସ୍ଥାନରେ ଲୁଚି ରହନ୍ତି।
ଘରେ ଶାନ୍ତ ପରିବେଶ ହେବା ସହ ଲାଇଟ୍ ବନ୍ଦ ହେବାମାତ୍ରେ ସେମାନେ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଖାଦ୍ୟ ଖୋଜିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି।
ରାତିରେ କାହିଁକି ବାହାରକୁ ବାହାରନ୍ତି କକ୍ରୋଚ୍:
କିଚେନରେ ପଡ଼ିରହିଥିବା ଖାଦ୍ୟ, ଖୋଲା ବାସନ, ଛିଟିକି ପଡ଼ିଥିବା ଖାଦ୍ୟ କଣିକା ଏବଂ ଡଷ୍ଟବିନ୍ର ଗନ୍ଧ କକରୋଚ୍ମାନଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ।
ଯଦି ରାତିରେ ବାସନ ନ ଧୋଇ ରଖାଯାଏ କିମ୍ବା ସିଙ୍କରେ ଖାଦ୍ୟ ଜମି ରହେ, ତେବେ ଅସରପା ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଏ।
ଏହାଛଡ଼ା କିଚେନରେ ଥିବା ଆର୍ଦ୍ରତା ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରେ। ଲିକ୍ ହେଉଥିବା ପାଇପ୍, ଓଦା ସିଙ୍କ କିମ୍ବା ପାଣି ଜମି ରହୁଥିବା ସ୍ଥାନ କକ୍ରୋଚମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆଦର୍ଶ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ହୋଇଯାଏ।
ରାତିର ସମୟ ଅସରପା ପ୍ରଜନନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନୁକୂଳ ବୋଲି ମନେ କରାଯାଏ। ଅନ୍ଧାର ଓ ଶାନ୍ତ ପରିବେଶରେ ସେମାନେ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ନିଜ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ାଇପାରନ୍ତି।
ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ରାତିରେ କକ୍ରୋଚ୍ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଘରରେ ସେମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଥିବାର ଏକ ସଙ୍କେତ ହୋଇପାରେ।
ଅସରପାଙ୍କୁ ଘରୁ କିପରି ବାହାର କରିବେ: