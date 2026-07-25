ରାତିରେ ରୋଷେଇଘରେ କାହିଁକି ବାହାରନ୍ତି ଅଧିକ ଅସରପା, ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର କାରଣ ଓ ଘରୁ ବାହାର କରିବାର ସହଜ ଉପାୟ

କକ୍ରୋଚଙ୍କୁ ଘରୁ ବାହାର କରିବାର ସହଜ ଉପାୟ ଜାଣନ୍ତୁ।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ରାତିରେ କିଚେନର ଲାଇଟ୍ ଅନ୍ କରିବା ମାତ୍ରେ ଯଦି କକ୍ରୋଚ୍ ଏପଟସେପଟ ଦୌଡ଼ୁଥିବା ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ଏହା କୌଣସି ଅସାଧାରଣ କଥା ନୁହେଁ।

ଅସରପା ସ୍ୱଭାବତଃ ରାତିରେ ସକ୍ରିୟ ରହୁଥିବା ପୋକ। ଦିନସାରା ସେମାନେ ଅନ୍ଧାର ଓ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ଲୁଚି ରହନ୍ତି, ଆଉ ରାତି ହେଲେ ଖାଦ୍ୟ ଓ ପାଣିର ସନ୍ଧାନରେ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସନ୍ତି।

କକ୍ରୋଚ୍‌ମାନେ ତୀବ୍ର ଆଲୋକକୁ ଆଦୌ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଦିନବେଳେ ସେମାନେ ସିଙ୍କ ତଳେ, ଗ୍ୟାସ୍ ଚୁଲା ପଛରେ, ଆଲମାରିର ଫାଙ୍କରେ, ପାଇପ୍‌ଲାଇନ୍‌ ପାଖରେ କିମ୍ବା କିଚେନର ଅନ୍ୟ ଅନ୍ଧାର ସ୍ଥାନରେ ଲୁଚି ରହନ୍ତି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

CJPର ସବୁ ଦାବି ମାନିନେଲେ ସରକାର, ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ…

AC ସବୁବେଳେ ଧଳା ରଙ୍ଗର କାହିଁକି ହୋଇଥାଏ,…

ଘରେ ଶାନ୍ତ ପରିବେଶ ହେବା ସହ ଲାଇଟ୍ ବନ୍ଦ ହେବାମାତ୍ରେ ସେମାନେ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଖାଦ୍ୟ ଖୋଜିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି।

ରାତିରେ କାହିଁକି ବାହାରକୁ ବାହାରନ୍ତି କକ୍ରୋଚ୍:

କିଚେନରେ ପଡ଼ିରହିଥିବା ଖାଦ୍ୟ, ଖୋଲା ବାସନ, ଛିଟିକି ପଡ଼ିଥିବା ଖାଦ୍ୟ କଣିକା ଏବଂ ଡଷ୍ଟବିନ୍‌ର ଗନ୍ଧ କକରୋଚ୍‌ମାନଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ।

ଯଦି ରାତିରେ ବାସନ ନ ଧୋଇ ରଖାଯାଏ କିମ୍ବା ସିଙ୍କରେ ଖାଦ୍ୟ ଜମି ରହେ, ତେବେ ଅସରପା ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଏ।

ଏହାଛଡ଼ା କିଚେନରେ ଥିବା ଆର୍ଦ୍ରତା ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରେ। ଲିକ୍ ହେଉଥିବା ପାଇପ୍, ଓଦା ସିଙ୍କ କିମ୍ବା ପାଣି ଜମି ରହୁଥିବା ସ୍ଥାନ କକ୍ରୋଚମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆଦର୍ଶ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ହୋଇଯାଏ।

ରାତିର ସମୟ ଅସରପା ପ୍ରଜନନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନୁକୂଳ ବୋଲି ମନେ କରାଯାଏ। ଅନ୍ଧାର ଓ ଶାନ୍ତ ପରିବେଶରେ ସେମାନେ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ନିଜ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ାଇପାରନ୍ତି।

ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ରାତିରେ କକ୍ରୋଚ୍ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଘରରେ ସେମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଥିବାର ଏକ ସଙ୍କେତ ହୋଇପାରେ।

ଅସରପାଙ୍କୁ ଘରୁ କିପରି ବାହାର କରିବେ:

କକ୍ରୋଚଠୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଜରୁରୀ ହେଉଛି କିଚେନକୁ ସବୁବେଳେ ସଫା ରଖିବା। ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ବାସନ ନିଶ୍ଚୟ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ ଚୁଲା, ସ୍ଲାବ୍ ଓ ସିଙ୍କରେ ପଡ଼ିଥିବା ଖାଦ୍ୟ କଣିକାକୁ ସଫା କରନ୍ତୁ।

ଡଷ୍ଟବିନ୍‌କୁ ପ୍ରତିଦିନ ଖାଲି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଢାଙ୍କଣା ଲଗାଇ ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହାର ଗନ୍ଧ କକ୍ରୋଚକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିପାରିବ ନାହିଁ।

ଖାଦ୍ୟ ଓ ପାନୀୟ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଏୟାରଟାଇଟ୍ ପାତ୍ରରେ ସଂରକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ। ଚଟାଣ ଓ ସିଙ୍କରେ ପାଣି ଜମି ରହିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କୌଣସି ପାଇପ୍‌ରୁ ପାଣି ଲିକ୍ ହେଉଥିଲେ, ତାହାକୁ ଶୀଘ୍ର ମରାମତି କରାନ୍ତୁ।

ଏହା ସହିତ କିଚେନର କାନ୍ଥ, ଆଲମାରି ଓ ପାଇପ୍‌ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ଫାଙ୍କ କିମ୍ବା ଫାଟଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ହିଁ କକ୍ରୋଚ୍ ମାନେ ଘର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି।

ଏହି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ:

ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଅସରପା ଟ୍ରାପ୍ କିମ୍ବା କକ୍ରୋଚ୍ ଜେଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଯଦି ସମସ୍ୟା ଲଗାତାର ରହୁଛି ଏବଂ କକ୍ରୋଚର ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢ଼ୁଛି, ତେବେ ଘରୋଇ ଉପାୟ ଅପେକ୍ଷା ପେଷ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରାଇବା ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବିକଳ୍ପ ହେବ।

You might also like More from author
More Stories

CJPର ସବୁ ଦାବି ମାନିନେଲେ ସରକାର, ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ…

AC ସବୁବେଳେ ଧଳା ରଙ୍ଗର କାହିଁକି ହୋଇଥାଏ,…

ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡନାବିସ ହେବେ ଦେଶର ପରବର୍ତ୍ତୀ…

ଭାରତର ଏହି ରାଜ୍ୟର ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଦେବାକୁ…

1 of 29,585