ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ହିଁ କାହିଁକି ହୁଏ ନଡ଼ିଆ ଚାଷ? ଆଉ ସମୁଦ୍ର ଆଡ଼କୁ କାହିଁକି ଢଳିଥାଏ ଗଛ, ଜାଣନ୍ତୁ ଏହା ପଛର ବିଜ୍ଞାନ
ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ହିଁ କାହିଁକି ହୁଏ ନଡ଼ିଆ ଚାଷ? ଆଉ ସମୁଦ୍ର ଆଡ଼କୁ କାହିଁକି ଢଳିଥାଏ ଗଛ
Coconut Tree: ନଡ଼ିଆ ପାଣି ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ପିଇଥିବେ । ଏହାର ମିଠା ପାଣି ଏବଂ ଭିତରେ ଥିବା ଧଳା ଅଂଶ ଲୋକଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଏହା ଶରୀରକୁ ବେଶ୍ ଆରାମ ଦେଇଥାଏ । ନଡ଼ିଆ ଗଛ ସାଧାରଣତଃ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଅଧିକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ସେଠାରେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ବାଲି ଉପରେ ଚାଲିବା ସମୟରେ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପିଥିବା ନଡ଼ିଆ ଗଛଗୁଡ଼ିକ ମନକୁ ଖୁବ୍ ଶାନ୍ତି ଦେଇଥାନ୍ତି ।
କିନ୍ତୁ ଆପଣ କେବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି କି, ଏହି ଗଛଗୁଡ଼ିକ ସବୁବେଳେ ସମୁଦ୍ର ଆଡ଼କୁ ଢଳି ରହିଥାନ୍ତି । ଆଖପାଖ ସହର କିମ୍ବା ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଗଛ ସେତେଟା ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ, ବରଂ ସବୁବେଳେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଏହା ଅଧିକ ଦେଖାଯାଏ । ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହା ପଛର ଅସଲ କାରଣ ।
ସମୁଦ୍ର ଆଡ଼କୁ ଢଳି ରହିବାର ରହସ୍ୟ
ସାଧାରଣତଃ ଅଧିକାଂଶ ଗଛ ପ୍ରବଳ ପବନ ବହିଲେ ତାର ବିପରୀତ ଦିଗକୁ ଢଳିଯାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନଡ଼ିଆ ଗଛ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏମିତି ଆଦୌ ହୁଏନାହିଁ । ଏହି ଗଛ ପବନର ଦିଗ ଅନୁସାରେ ନଇଁବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆଲୋକ ଆଡ଼କୁ ଅଧିକ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ବିଜ୍ଞାନ ଭାଷାରେ ‘ଫୋଟୋଟ୍ରୋପିଜମ୍’ କୁହାଯାଏ ।
ସମୁଦ୍ର ଉପର ଆକାଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖୋଲା ଏବଂ ସଫା ଥିବାରୁ, ଗଛଗୁଡ଼ିକୁ ସେହି ଦିଗରୁ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପବନ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ମିଳିଥାଏ । ଏହି ପ୍ରଚୁର ଆଲୋକ ପାଇବା ପାଇଁ ନଡ଼ିଆ ଗଛଗୁଡ଼ିକ ସମୁଦ୍ର ଆଡ଼କୁ ଢଳି ଚାଲନ୍ତି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆସୁଥିବା ବାତ୍ୟା ଓ ଝଡ଼ର ମାଡ଼ ସହି ଏହି ଗଛଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ ପାଇଁ ଏକ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରାଚୀର ସଦୃଶ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ।
ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ହିଁ କାହିଁକି ଗଜା ହୁଏ ନଡ଼ିଆ?
ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ହେବାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବୈଜ୍ଞାନିକ କାରଣ ହେଉଛି ଏହାର ଫଳ ଏବଂ ମଞ୍ଜି । ନଡ଼ିଆର ବାହାର ପାଖ ଏତେ ଶକ୍ତ ଏବଂ ହାଲୁକା ହୋଇଥାଏ ଯେ, ଏହା ପାଣିରେ ନବୁଡ଼ି ସପ୍ତାହ ସପ୍ତାହ ଧରି ଭାସିପାରେ । ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ପାଚିଲା ନଡ଼ିଆ ତଳେ ପଡ଼େ, ସମୁଦ୍ରର ଢେଉ ତାକୁ ନିଜ ସହ ଶହ ଶହ କିଲୋମିଟର ଦୂରକୁ ଭସାଇ ନେଇଯାଏ ।
ପାଣି ମାଧ୍ୟମରେ ମଞ୍ଜିର ଏଭଳି ବଂଶବିସ୍ତାର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବିଜ୍ଞାନରେ ‘ହାଇଡ୍ରୋକୋରୀ’ କୁହାଯାଏ । ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି, ଲୁଣି ପାଣିରେ ମାସ ମାସ ଧରି ଭାସିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ନଡ଼ିଆ ଭିତରେ ଥିବା ମଞ୍ଜି କେବେ ନଷ୍ଟ ହୁଏନାହିଁ ଏବଂ ଯେମିତି ତାକୁ କୌଣସି ନୂଆ କୂଳ ବା ମାଟି ମିଳେ, ତାହା ଗଜା ହୋଇଯାଏ ।
ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ୍ ଭଳି କାମ କରେ ପତ୍ର
ନଡ଼ିଆ ଗଛର ବୃଦ୍ଧିରେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ମିଳୁଥିବା ପ୍ରଖର ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣର ବଡ଼ ଅବଦାନ ରହିଥାଏ । ଏହି ଗଛର ଲମ୍ବା ଏବଂ ମେଲାଇ ହୋଇଥିବା ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ୍ ଭଳି କାମ କରନ୍ତି । ଏହି ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଯେତେ ପ୍ରଖର ଖରା ପଡ଼େ, ଗଛ ଭିତରେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସେତେ ଶୀଘ୍ର ହୋଇଥାଏ ।
ସହରର ଘଞ୍ଚ ଜନବସତି କିମ୍ବା ପାହାଡ଼ର ଛାଇରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଭଳି ଖୋଲା ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ମିଳିପାରେ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଗଛ ଉପକୂଳର ବାଲିଆ ମାଟିରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବଢ଼ିଥାନ୍ତି ।
ବାଲି ଓ ଲୁଣି ପାଣି ସହ ରହିଛି ସମ୍ପର୍କ
ନଡ଼ିଆ ଗଛ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଅଧିକ ଉର୍ବର କିମ୍ବା କଳା ମାଟିର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଏ । ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ମିଳୁଥିବା ବାଲି ଏବଂ ଲୁଣି ପାଣି ଏହା ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମ । ଏହି ଗଛର ଚେରଗୁଡ଼ିକର ଗଠନ ଏମିତି ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ପାଣି ଜମି ରହେନାହିଁ, ବରଂ କେବଳ ଆର୍ଦ୍ରତା ବା ଓଦାଭାବ ରହିଥାଏ ।
ବାଲି ଯୋଗୁଁ ପାଣି ତୁରନ୍ତ ଛାଣି ହୋଇ ତଳକୁ ଚାଲିଯାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଚେର ସଢ଼ିଯାଏ ନାହିଁ ଏବଂ ଗଛ ମାଟି ଭିତରୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଆର୍ଦ୍ରତା ଶୋଷିନିଏ । ଏହା ସହିତ ସମୁଦ୍ର ଢେଉ ନିଜ ସହ ଯେଉଁ ଖଣିଜ ଏବଂ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ଭସାଇ କୂଳକୁ ଆଣିଥାଏ, ତାହା ଏହି ବାଲିଆ ମାଟିକୁ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପୁଷ୍ଟିକର କରିଦେଇଥାଏ ।