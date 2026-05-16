ବିଲେଇମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ପୂଜା କରନ୍ତି ମିଶରବାସୀ ? ଏହା ପଛରେ ରହିଛି ପ୍ରାଚୀନ ଇତିହାସ..
ପ୍ରାଚୀନ ମିଶର (Egypt) ରେ ବିଲେଇମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଉଥିଲା। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହା ପଛର କାରଣ କଣ। କୁହାଯାଏ ଯେ, ବିଲେଇମାନେ ମିଶରର ଶସ୍ୟ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ଭଣ୍ଡାରଗୁଡ଼ିକୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ।
Cat Worship : ପ୍ରାଚୀନ ମିଶରରେ ବିଲେଇମାନଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ପଶୁ ବୋଲି ଭାବି ନିଆଯାଉନଥିଲା। ବିଲେଇମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଉଥିଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ରକ୍ଷାକାରୀ, ଦୈବୀ ଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରତିନିଧି ବୋଲି ମାନି ନିଆଯାଉଥିଲା। ମିଶରର ସମାଜ ବିଲେଇମାନଙ୍କୁ ଅସାଧାରଣ ସମ୍ମାନର ସହ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲା। ଏହା ସହିତ ସମୟ କ୍ରମେ ସେମାନେ ଧର୍ମ, ସଂସ୍କୃତି, ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ଏବଂ ଏପରିକି ମୃତ୍ୟୁ ପରର ଜୀବନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ବିଶ୍ୱାସରେ ମଧ୍ୟ ଗଭୀର ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ।
ଦେବୀ ବାଷ୍ଟେଟ୍ଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ ମାନ୍ୟତା
ପ୍ରାଚୀନ ମିଶରରେ ବିଲେଇମାନଙ୍କ ପୂଜା ପଛର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାରଣ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ଦେବୀ ବାଷ୍ଟେଟଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ ହେବା। ବାଷ୍ଟେଟ ମିଶରର ପୌରାଣିକ କଥାରେ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଥିଲେ। ବାଷ୍ଟେଟ୍ଙ୍କୁ ସାଧାରଣତଃ ଏପରି ଏକ ମହିଳା ରୂପରେ ଦର୍ଶାଯାଉଥିଲା ଯାହାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବିଲେଇ ଭଳି ଥିଲା କିମ୍ବା କେବେ କେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବିଲେଇ ରୂପରେ ହିଁ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଘର, ମାତୃତ୍ୱ, ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ, ସଙ୍ଗୀତ, ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷାର ଦେବୀ ଭାବେ ପୂଜା କରାଯାଉଥିଲା। ମିଶରର ଲୋକମାନଙ୍କର ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯେ, ଘର ଭିତରେ ବିଲେଇ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଦେବୀ ବାଷ୍ଟେଟ୍ଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ମିଳିଥାଏ।
ଶସ୍ୟ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ଭଣ୍ଡାରର ରକ୍ଷା
ପ୍ରାଚୀନ ମିଶରର ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଧିକାଂଶ ଭାବେ କୃଷି ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଥିଲା, ବିଶେଷ କରି ନୀଳ ନଦୀ କୂଳରେ ହେଉଥିବା ଶସ୍ୟ ଚାଷ ଉପରେ। ଗହମ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଫସଲ ଗଚ୍ଛିତ ରଖୁଥିବା ବଡ଼ ବଡ଼ ଗୋଦାମଗୁଡ଼ିକୁ ସଦାସର୍ବଦା ମୂଷା ଏବଂ କାଟି ଦେଉଥିବା ଅନ୍ୟ ଜୀବମାନଙ୍କଠାରୁ ବିପଦ ରହୁଥିଲା। ବିଲେଇମାନେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଏହି କୀଟ ଓ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ଶିକାର କରୁଥିଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶସ୍ୟ ଭଣ୍ଡାରଗୁଡ଼ିକୁ ନଷ୍ଟ ଏବଂ ଦୂଷିତ ହେବାରୁ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳୁଥିଲା।
ଏହା ସହିତ ପ୍ରାଚୀନ ମିଶରର ମରୁଭୂମି ଏବଂ ଜନବସତିଗୁଡ଼ିକ କୋବ୍ରା (ନାଗ ସାପ) ଓ ବିଛା ଭଳି ବିପଜ୍ଜନକ ଏବଂ ବିଷାକ୍ତ ଜୀବମାନଙ୍କର ଆବାସସ୍ଥଳୀ ଥିଲା। ବିଲେଇମାନଙ୍କର ନିର୍ଭୀକ ଶିକାର କରିବାର କ୍ଷମତା ଏବଂ ସାପ ସହିତ ଅନ୍ୟ କ୍ଷତିକାରକ ଜୀବମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାର ଶକ୍ତି ଯୋଗୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରାଯାଉଥିଲା। ମିଶରବାସୀ ଏହି ସାହସିକତାକୁ ରହସ୍ୟମୟ ମଣୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ବିଲେଇମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମନ୍ତ୍ରଶକ୍ତି ବା ଯାଦୁକରୀ ଶକ୍ତି ରହିଛି।
ବିଲେଇକୁ ମାରିବା ଏକ ଗମ୍ଭୀର ଅପରାଧ
ପ୍ରାଚୀନ ମିଶର ସମାଜରେ ବିଲେଇମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ମଜବୁତ ଆଇନଗତ ଏବଂ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ, କୌଣସି ବିଲେଇକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବା କିମ୍ବା ତାକୁ ମାରିଦେବା ଏକ ଗୁରୁତର ଅପରାଧ ବୋଲି ଧରାଯାଉଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉଥିଲା ଏବଂ କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଥିପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଥିଲା।
ଏହା ସହିତ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ପୋଷା ବିଲେଇ ମରିଯାଉଥିଲା, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକଙ୍କୁ ମଣିଷମାନଙ୍କ ଭଳି ‘ମମି’ ବନାଯାଉଥିଲା। ଧନୀ ପରିବାରଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟତଃ ବିଲେଇମାନଙ୍କୁ ଅଳଙ୍କାର, ସାଜସଜ୍ଜା ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ଭୋଗ ସହିତ କବର ଦେଉଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ପରର ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ନିଜ ମାଲିକମାନଙ୍କ ସହ ଯାଇପାରିବେ।