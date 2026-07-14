ମଧୁମେହରେ ଗୋଡ଼ କାହିଁକି କଳା ପଡ଼ିଯାଏ? ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ ଦେଖାଦିଏ ଏହି ଗମ୍ଭୀର ସଙ୍କେତ
ମଧୁମେହ ରୋଗୀଙ୍କ ଗୋଡ଼ କଳା ପଡ଼ିବା ଏକ ସାଧାରଣ ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଏକ ଗମ୍ଭୀର ଜଟିଳତାର ସଙ୍କେତ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଚର୍ମର ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି କିମ୍ବା କୌଣସି କ୍ଷତ ଶୁଖୁନାହିଁ, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ।
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର : ଆଜିକାଲି ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ମଧୁମେହ ଭଳି ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ। ଏହି ରୋଗ କେବଳ ରକ୍ତରେ ଶର୍କରା ସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ନୁହେଁ, ବରଂ ସମୟ ସହିତ ଏହା ଶରୀରର ଅନେକ ଅଙ୍ଗକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ଏହାର ପ୍ରଭାବ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଗୋଡ଼ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଗୋଡ଼ ଶୂନ୍ ହୋଇଯିବା, କ୍ଷତ ହେବା, ଫୁଲିବା ଏବଂ ଚର୍ମର ରଙ୍ଗ ବଦଳିବା ଭଳି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲୋକଙ୍କ ଗୋଡ଼ କିମ୍ବା ପାଦର ଆଙ୍ଗୁଠି କଳା ପଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ତେବେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସ୍ୱାଭାବିକ ନୁହେଁ, ଏହା ଗମ୍ଭୀର ହୋଇପାରେ। ଏହାକୁ ଅଣଦେଖା କରିବା ବିପଜ୍ଜନକ ହୋଇପାରେ।
ମଧୁମେହରେ ଗୋଡ଼ କାହିଁକି କଳା ପଡ଼ିଯାଏ ?
ଯଦି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ରକ୍ତରେ ଶର୍କରା ସ୍ତର ଅସ୍ଥିର ରହେ, ତେବେ ତାହା ‘ନ୍ୟୁରୋପାଥି’ (Neuropathy) ଏବଂ ରକ୍ତ ନଳୀଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଡ଼କୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ରକ୍ତ ଏବଂ ଅମ୍ଳଜାନ ମିଳିପାରେ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ସେଠାକାର ତନ୍ତୁ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାକୁ ଲାଗନ୍ତି। ଗମ୍ଭୀର ସ୍ଥିତିରେ ତନ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ମରିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି , ଯାହାଫଳରେ ଚର୍ମ କଳା ଦେଖାଯାଏ। ଏହାକୁ ମେଡିକାଲ ଭାଷାରେ ‘ଗ୍ୟାଙ୍ଗ୍ରିନ୍’ର ସଙ୍କେତ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ବିବେଚନା କରାଯାଇପାରେ।
କେଉଁ କାରଣରୁ ବିପଦ ବଢ଼ିଥାଏ?
ରକ୍ତରେ ଶର୍କରା ସ୍ତର ଅଧିକ ରହିବା।
ଗୋଡ଼ରେ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ବ୍ୟାହତ ହେବା।
ସ୍ନାୟୁ ଦୁର୍ବଳ ହେବା।
ଗୋଡ଼ରେ ଆଘାତ ଲାଗିବା।
ସଂକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା।
କେଉଁ ଗମ୍ଭୀର ସଙ୍କେତ ଦେଖାଦେଇପାରେ?
ଯଦି ଜଣେ ମଧୁମେହ ରୋଗୀଙ୍କ ଗୋଡ଼ କିମ୍ବା ଆଙ୍ଗୁଠି କଳା କିମ୍ବା ନୀଳ ପଡ଼ିଯାଏ, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ଉଚିତ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଯଦି ଗୋଡ଼ର କୌଣସି କ୍ଷତ ଶୁଖୁନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ସତର୍କ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି।
ଡାଏବେଟିକ୍ ଫୁଟରୁ କିପରି ରକ୍ଷା ପାଇବେ?
ଆପଣ ନିଜର ଏବଂ ନିଜ ଖାଦ୍ୟପେୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଦିନ ନିଜ ଗୋଡ଼କୁ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୋଡ଼କୁ ସଫା ଓ ଶୁଖିଲା ରଖନ୍ତୁ। ଏହାଛଡ଼ା, ଖାଲି ପାଦରେ ଚାଲିବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହା ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ାଇପାରେ।
Disclaimer : ଏହି ଖବରକୁ ସାଧାରଣ ସୂଚନା ଭାବରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଚିକିତ୍ସକଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ। ‘ନ୍ୟୁଜ୍ ୨୪’ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦାବି କରେ ନାହିଁ।