ହୋଟେଲ୍ ରୁମ୍ରେ କାହିଁକି ସବୁବେଳେ ବିଛାଯାଏ ଧଳା ଚାଦର? ଜାଣନ୍ତୁ ଏହା ପଛର ପ୍ରକୃତ କାରଣ
ହୋଟେଲ୍ ରୁମ୍ରେ କାହିଁକି ସବୁବେଳେ ବିଛାଯାଏ ଧଳା ଚାଦର?
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର ଡେସ୍କ: ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କୁଆଡ଼େ ବୁଲିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କୌଣସି ହୋଟେଲ୍ରେ ରହୁଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କେବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି କି ହୋଟେଲ୍ ରୁମ୍ରେ ସବୁବେଳେ କେବଳ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଚାଦର ହିଁ କାହିଁକି ବିଛାଯାଏ? ପ୍ରାୟ ସବୁ ହୋଟେଲରେ ଏହି ନିୟମ ପାଳନ କରାଯାଏ ଏବଂ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ରଙ୍ଗୀନ୍ ଚାଦର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେନାହିଁ। ଏହା ପଛରେ କେବଳ ସାଜସଜ୍ଜାର କାରଣ ରହିଛି ନା ଅନ୍ୟ କିଛି? ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତି।
ରୁମ୍ର ଲୁକ୍ ନଷ୍ଟ କରିଥାଏ: ଆପଣ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ କଳା ବା ଗାଢ଼ ରଙ୍ଗର ଚାଦର ବ୍ୟବହାର ନକରିବାର ଅନ୍ୟତମ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି, ଏହା ରୁମ୍ର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ଲୁକ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। କଳା ଚାଦର କୋଠରୀର ରଙ୍ଗ ଏବଂ ସେଠାରେ ରଖାଯାଇଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷର ଚମକକୁ ଫିକା କରିଦିଏ।
ଦାଗ ଓ ମଇଳା ସହଜରେ ଚିହ୍ନଟ କରିବା:ରଙ୍ଗୀନ୍ କିମ୍ବା କଳା ଚାଦରରେ ମଇଳା ବା ଦାଗ ସହଜରେ ବାରି ହୁଏନାହିଁ। ଏହି କାରଣରୁ ଏହାକୁ ସଫା କରିବାରେ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଅଧିକାଂଶ ହୋଟେଲରେ ଧଳା ଚାଦର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅଳିଆ ଓ ମଇଳାକୁ ସହଜରେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ ଭଲ ଭାବେ ସଫା କରାଯାଇପାରିବ।
ରୁମ୍ ସାନ ଦେଖାଯିବା: ଇଣ୍ଟିରିୟର ଡିଜାଇନ୍ ଅନୁଯାୟୀ, କଳା କିମ୍ବା ଅଧିକ ଗାଢ଼ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କଲେ କୋଠରୀଟି ଛୋଟ, ଅନ୍ଧାରିଆ ଏବଂ ଅସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ରୁମ୍ର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କମିଯାଏ। ଅପରପକ୍ଷରେ, ଧଳା ଚାଦର ରୁମ୍କୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ, ଆଲୋକିତ ଏବଂ ପରିଷ୍କାର-ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ଦେଖାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏହି କାରଣରୁ ଲକ୍ସରୀ ହୋଟେଲଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଧଳା ବେଡ୍-ଲିନେନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି।
ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଓ ରିଲାକ୍ସ ମିଳିବା: ଗାଢ଼ କଳା ରଙ୍ଗର ଚାଦର ହୋଟେଲ ରୁମ୍ର ପ୍ରିମିୟମ୍ ଲୁକ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ, ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ମଣିଷର ମନ-ମସ୍ତିଷ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏପରି ପରିବେଶରେ ଅତିଥିମାନେ ସହଜରେ ରିଲାକ୍ସ (Relax) ବା ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଧଳା ରଙ୍ଗ ମନକୁ ଶାନ୍ତି ଦେଇଥାଏ।
ରଙ୍ଗ ଫିକା ପଡ଼ିବାର ଭୟ: କଳା କିମ୍ବା ରଙ୍ଗୀନ୍ ଚାଦରକୁ ବାରମ୍ବାର ଧୋଇବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର। ଏହାର ରଙ୍ଗ ଛାଡ଼ିଯିବା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କପଡ଼ାରେ ଲାଗିଯିବାର ଭୟ ଥାଏ। ଏକାଧିକ ବାର ବ୍ୟବହାର ଓ ସଫା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହାର ରଙ୍ଗ ଫିକା ପଡ଼ିଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ହୋଟେଲ ଶିଳ୍ପରେ ସବୁବେଳେ ଧଳା ଚାଦରକୁ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।