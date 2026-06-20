ହୋଟେଲରେ ଚେକ୍-ଇନ୍ ସମୟ ସାଧାରଣତଃ ଦିନ ୧୨ କିମ୍ବା ୨ଟା କାହିଁକି ରହେ? ଜାଣନ୍ତୁ ଏହା ପଛର ପ୍ରକୃତ କାରଣ

ହୋଟେଲରେ ଚେକ୍-ଇନ୍ ସମୟ ସାଧାରଣତଃ ଦିନ ୧୨ କିମ୍ବା ୨ଟା କାହିଁକି ରହେ?

By Jyotirmayee Das

Hotel Check-In Time: ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ କୌଣସି ହୋଟେଲ୍‌ରେ ରୁମ୍ ବୁକ୍ କରନ୍ତି, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟିଏ କଥା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ଯେ ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ ହୋଟେଲ୍‌ରେ ଚେକ୍-ଇନ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ୧୨ଟା କିମ୍ବା ଦିନ ୨ଟା ରହିଥାଏ। ଅନେକ ସମୟରେ ଲୋକେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ସକାଳ ୮ଟା କିମ୍ବା ୯ଟାରେ କାହିଁକି ରୁମ୍ ମିଳେନାହିଁ? ଏହା ପଛରେ କେବଳ କୌଣସି ସାଧାରଣ ନିୟମ ନାହିଁ, ବରଂ ହୋଟେଲ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ଲାନିଂ ଏବଂ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହା ପଛର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ।

ମଧ୍ୟାହ୍ନ ୧୨ଟା କିମ୍ବା ୨ଟାରେ ହିଁ କାହିଁକି

ହୋଟେଲ୍‌ରେ ଜଣେ ଅତିଥି ଯିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଅତିଥି ଆସିବା ମଧ୍ୟରେ କୋଠରୀ ବା ରୁମ୍‌କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସଜାଡ଼ିବା ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ସମୟର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ହିଁ ଚେକ୍-ଇନ୍ ସମୟ ଅପରାହ୍ନରେ ରଖାଯାଇଥାଏ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ୱୁହାନ ଲ୍ୟାବ୍! କରୋନା…

ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଘାରିଛି ଚାକିରି…

କୋଠରୀର ସଫେଇ:

ଅଧିକାଂଶ ହୋଟେଲ୍‌ରେ ଚେକ୍-ଆଉଟ୍ ସମୟ ସକାଳ ୧୦ଟାରୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ୧୨ଟା ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥାଏ। ଏହାପରେ ହାଉସକିପିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ କୋଠରୀକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫା କରନ୍ତି, ଚଦର ବଦଳାନ୍ତି ଏବଂ ବାଥରୁମ୍ ଇତ୍ୟାଦି ସାନିଟାଇଜ୍ କରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅତିଥିଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି।

ଷ୍ଟାଫ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟକୁ ସହଜ କରିବା:

ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅତିଥି ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ସମୟରେ ଚେକ୍-ଇନ୍ ଏବଂ ଚେକ୍-ଆଉଟ୍ କରିବେ, ତେବେ ହୋଟେଲ୍ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିବ। ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ସୀମା ଯୋଗୁଁ ହାଉସକିପିଂ, ରିସେପ୍ସନ ଏବଂ ବାକି କର୍ମଚାରୀ ନିଜ ନିଜ କାମକୁ ସହଜରେ ପରିଚାଳନା କରିପାରନ୍ତି।

ଓଭରବୁକିଂ ଏବଂ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତି:

ହୋଟେଲ୍‌ ଗୁଡ଼ିକରେ ଦୈନିକ ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କ ଯାତାୟାତ ହୋଇଥାଏ। ଚେକ୍-ଇନ୍‌ର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ରହିଲେ କେଉଁ ରୁମ୍ ଖାଲି ଅଛି ଏବଂ କେଉଁ ରୁମ୍ ବୁକ୍ ଅଛି, ସେ ନେଇ ସଠିକ୍ ଅପଡେଟ୍ ମିଳିଥାଏ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟ ହେଉଛି ରୁମ୍ ଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥିତି ଜାଣିବାର ସବୁଠାରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ।

ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ହୋଟେଲ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ମାନକ:

ମଧ୍ୟାହ୍ନ ୧୨ଟାରୁ ୨ଟା ମଧ୍ୟରେ ଚେକ୍-ଇନ୍ ରଖିବା ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ହୋଟେଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଏକ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ପାଲଟିଯାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଜଣାଥାଏ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ସମୟରେ ହୋଟେଲ୍‌ରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହେବ।

କ’ଣ ଆଗୁଆ ଚେକ୍-ଇନ୍ କରିପାରିବେ?

ଯଦିଓ ଆପଣ ନିଜ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଯାତ୍ରା କରିଥାନ୍ତି, ତଥାପି ହୋଟେଲ୍ ବୁକିଂ କରିବା ସମୟରେ ଚେକ୍-ଇନ୍ ଏବଂ ଚେକ୍-ଆଉଟ୍ ନିୟମ ଭଲ ଭାବେ ପଢ଼ିନେବା ଉଚିତ୍। ଯଦି ଆପଣ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ହୋଟେଲ୍‌ରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ତେବେ ‘ଅର୍ଲି ଚେକ୍-ଇନ୍’ (Early Check-in) ସୁବିଧା ଅଛି କି ନାହିଁ ସେ ନେଇ ପୂର୍ବରୁ ପଚାରି ବୁଝିନିଅନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ହଇରାଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ।

You might also like More from author
More Stories

ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ୱୁହାନ ଲ୍ୟାବ୍! କରୋନା…

ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଘାରିଛି ଚାକିରି…

କ୍ରିକେଟରେ କେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ହେଲମେଟ୍…

ପେଚାକୁ କାହିଁକି କୁହାଯାଏ ଚାଷୀର ବନ୍ଧୁ,…

1 of 25,932