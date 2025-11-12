ପତ୍ରଝଡ଼ା ଦେଲେ କାହିଁକି ହଳଦିଆ ପଡିଯାଏ ଗଛର ପତ୍ର, କଣ ରହିଛି ଏହା ପଛର କାରଣ
Leave Change Colour In Autumn: ଅକ୍ଟୋବର ଏବଂ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ, ଯେତେବେଳେ ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ପାଇବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଗଛର ପତ୍ର ସବୁଜରୁ ସୁନେଲି, ଲାଲ ଏବଂ କମଳା ରଙ୍ଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ କୌଣସି ଯାଦୁକରୀଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ। ଶରତ ଋତୁ ନ୍ୟୁୟର୍କ, ଜାପାନ ଏବଂ ୟୁକେ ସମେତ ସବୁଠି ଲୋକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରେ।
କିନ୍ତୁ ଆପଣ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି ଗଛର ପତ୍ରର ରଙ୍ଗ କାହିଁକି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ? ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପଛରେ ଥିବା ରାସାୟନିକ କାରଣକୁ ତ ବୁଝାଇ ସାରିଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଗଛଗୁଡିକରେ ଏତେ ରଙ୍ଗ କାହିଁକି ବିକଶିତ ହୋଇଛି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବେବି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ । ତେଣୁ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଶରତ ଋତୁରେ ପତ୍ରର ରଙ୍ଗ କାହିଁକି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ଏବଂ ଏହା ପଛରେ ଥିବା ବିଜ୍ଞାନ ବଷୟରେ।
ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ମତରେ, ପତ୍ରର ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ଶରତ ଋତୁରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଫିକା ପଡ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ। ଏହି ରଙ୍ଗ ଫିକା ପଡ଼ିବା ସହିତ, ପତ୍ରର ପ୍ରକୃତ ରଙ୍ଗ ବାହାରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ । ଫଳରେ ଏହା ହଳଦିଆ, ଲାଲ କିମ୍ବା କମଳା ହୋଇଥାଏ।
ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ କ୍ୟାରୋଟିନୋଏଡ୍ ନାମକ ରଞ୍ଜକ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ହୁଏ, ସେହିପରି ଲାଲ କିମ୍ବା ବାଇଗଣୀ ପତ୍ର ଏକ ଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ ବିକଶିତ କରେ। ସେମାନଙ୍କର ରଙ୍ଗ କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ହ୍ରାସ ଏବଂ ଆନ୍ଥୋସାୟାନିନ୍ ନାମକ ଏକ ଯୌଗିକ ଗଠନରୁ ଆସିଥାଏ । ଏହା ଅନେକ ଫଳ ଏବଂ ପନିପରିବାରେ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ।
ପ୍ରକୃତରେ, ଯେତେବେଳେ ଗଛଗୁଡ଼ିକ ଶୀତ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ, ପତ୍ରରେ ଥିବା ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ଗଛକୁ ଫେରି ଯାଏ ଏବଂ ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ରଙ୍ଗ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ। ଏହି କାରଣରୁ ଶରତ ଋତୁର ଆଗମନ ସହିତ ପତ୍ରର ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ।
ଏକ ତତ୍ତ୍ୱ ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ ଶରତ ଋତୁରେ ପତ୍ରର ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏକ ଫଟୋପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ତତ୍ତ୍ୱର ଅଂଶ, ଅର୍ଥାତ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣରୁ ସୁରକ୍ଷା। ଆନ୍ଥୋସାୟାନିନ୍ ରଞ୍ଜକ ପତ୍ର ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଗଠନ କରେ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟଧିକ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣରେ ଅକ୍ସିଡେସନ୍ ଏବଂ କୋଷ କ୍ଷତିରୁ ରକ୍ଷା କରେ।
ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଗଛଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନଙ୍କର ପତ୍ରରୁ ପୁଷ୍ଟିକର ପଦାର୍ଥ ପୁନଃଶୋଷଣ କରିବାକୁ ଅଧିକ ସମୟ ଦିଏ। ଗବେଷଣା ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ ଉତ୍ତର ଆମେରିକା ଏବଂ ପୂର୍ବ ଏସିଆର ଗଛଗୁଡ଼ିକ ଶରତ ଋତୁରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଏବଂ ତାପମାତ୍ରାରେ ହଠାତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେତୁ ଅଧିକ ଲାଲ ରଙ୍ଗ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି।
ଅନ୍ୟପଟେ ୟୁରୋପର ଗଛଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଏକ ତତ୍ତ୍ୱରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ପତ୍ରର ଲାଲ ରଙ୍ଗ ପ୍ରକୃତରେ କୀଟପତଙ୍ଗ ସୁରକ୍ଷାର ଏକ ସଙ୍କେତ, ଅର୍ଥାତ୍ ଗଛଗୁଡ଼ିକ କୀଟପତଙ୍ଗକୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଏହି ରଙ୍ଗକୁ ବିକଶିତ କରିଥିଲେ।
ମଣିଷ ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଗଛର ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିବା ଦେଖାଯାଏ। ଅନେକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ମଣିଷ ଅଜାଣତରେ କେବଳ ସେହି ଗଛ ପ୍ରଜାତି ଚାଷ କରିଛି ଯାହାର ରଙ୍ଗ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଥିଲା।