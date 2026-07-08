ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ମଶା କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ କାହିଁକି କାମୁଡ଼େ? ଜାଣନ୍ତୁ ଏହା ପଛର ପ୍ରକୃତ କାରଣ

ମଶା କାହିଁକି କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ କାମୁଡ଼ନ୍ତି? ଜାଣନ୍ତୁ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍, ଶରୀରର ଗନ୍ଧ, ଜିନ୍ (Genetics) ଏବଂ ଶରୀରର ଉତ୍ତାପ ମଶାମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ।

By Shiv Sankar Singh

ଓଡିଶା ଭାସ୍କର ଡେସ୍କ : ଆପଣ କେବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି କି ଚାରିପାଖରେ ଏତେ ଲୋକ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ ବି ମଶା କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ କାମୁଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ? ଏହା ମଶାର ଭୁଲ୍ ନିଶାନା ଯୋଗୁଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ପଛରେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରର କିଛି କାରଣ ରହିଛି। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଆମ ଶରୀରର ରସାୟନ (କେମିଷ୍ଟ୍ରି) କିମ୍ବା ଆମ ଚାରିପାଖର ପରିବେଶର କିଛି ଏମିତି ଜିନିଷ ଅଛି, ଯାହା ମଶାମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ଆଣିଥାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି ମୁଖ୍ୟ କାରଣଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣ ମଶାମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପସନ୍ଦ ପାଲଟିଥାନ୍ତି।

ପ୍ରଥମ କାରଣ ହେଉଛି ଆମେ ଛାଡ଼ୁଥିବା ଗ୍ୟାସ୍। ଯଦି ଆମ ଶରୀରରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣର କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ (CO2) ଗ୍ୟାସ୍ ବାହାରେ, ତେବେ ମଶାମାନେ ସହଜରେ ଆମ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତି। ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଏବଂ ଓଜନଦାର ବା ବଡ଼ ଶରୀର ଥିବା ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଏହି ଗ୍ୟାସ୍ ଅଧିକ ବାହାରିଥାଏ। ଏହାଛଡ଼ା ଆମ ଶରୀରର ଝାଳ ଏବଂ ତ୍ୱଚାରେ ଥିବା ପ୍ରାକୃତିକ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଯୋଗୁଁ ଏକ ପ୍ରକାର ଗନ୍ଧ ବାହାରେ, ଯାହା ମଶାମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ।

ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ଯୋଗୁଁ କିମ୍ବା ଗରମ ପାଗ ଯୋଗୁଁ ଆମ ଶରୀରରୁ ଯେଉଁ ଉତ୍ତାପ (Body Heat) ବାହାରେ, ତାହା ମଧ୍ୟ ମଶାମାନଙ୍କୁ ଆମ ପାଖକୁ ଟାଣି ଆଣେ। ଏହା ପଛରେ ଆମ ଶରୀରର ଜିନ୍ (Genetics) ମଧ୍ୟ ଦାୟୀ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଗବେଷଣାରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି ଯେ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଶରୀରର ଗଠନ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ ମଶାମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଗାଢ଼ ରଙ୍ଗର (Dark color) ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଲେ ମଧ୍ୟ ମଶାମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସହଜରେ ଦେଖିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିଆସନ୍ତି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଲଜ୍ଜା : ନେତା ନାରେ କଳଙ୍କ, ମହିଳା…

Argentina vs Egypt : ‘ଧୋକା ଦେଇ…

ମଶା ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଉପାୟ: ଏହି ବିରକ୍ତିକର କୀଟମାନଙ୍କ କାମୁଡ଼ାରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ହେବ। ମଶା ତଡ଼ୁଥିବା କ୍ରିମ୍ କିମ୍ବା ସ୍ପ୍ରେ (Repellent) ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ଶରୀରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୋଡ଼େଇ ହେବା ଭଳି ହାଲୁକା ରଙ୍ଗର ଲମ୍ବା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ଘର ଓ ଏହାର ଆଖପାଖରେ କେଉଁଠି ହେଲେ ପାଣି ଜମିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଶୋଇବା ସମୟରେ ମଶାରୀ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ।

You might also like More from author
More Stories

ଲଜ୍ଜା : ନେତା ନାରେ କଳଙ୍କ, ମହିଳା…

Argentina vs Egypt : ‘ଧୋକା ଦେଇ…

ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ପ୍ରମ୍ବନନ୍ ମନ୍ଦିରର ବିଶେଷତ୍ୱ…

ଜାମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀରରେ ସେନାକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା: ମୋଷ୍ଟ…

1 of 31,626