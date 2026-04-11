ଜାଣନ୍ତି କି, ରାତିରେ ହିଁ କାହିଁକି ଶୁଭେ ମଶାମାନଙ୍କର ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ, ଦିନରେ କାହିଁକି ଶୁଣାଯାଏନାହିଁ

By Jyotirmayee Das

Mosquito Sound: ଆପଣ ପ୍ରାୟତଃ ରାତିରେ ଆପଣଙ୍କ କାନ ପାଖରେ ମଶାଙ୍କ ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି, ଏହି ଶବ୍ଦ କେବଳ ରାତିରେ କାହିଁକି ଶୁଣାଯାଏ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ବିଷୟରେ…

ଆପଣ ରାତିରେ ଯେଉଁ ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ ଶବ୍ଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ତାହା ଏକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ସ୍ୱର ନୁହେଁ ବରଂ ଏହା ମଶାଙ୍କ ଡେଣାର ଦ୍ରୁତ ଫଡ଼ଫଡ଼ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପନ୍ନ ଶବ୍ଦ। ସେମାନଙ୍କ ଡେଣା ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ ପ୍ରାୟ ୩୦୦ ରୁ ୬୦୦ ଥର ଫଡ଼ଫଡ଼ କରେ। ଏହା ବାୟୁରେ କମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟି କରେ।

ମଶା କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଏବଂ ଶରୀରର ତାପ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଶ୍ୱାସ ନିଅନ୍ତି, ସେମାନେ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ର ବାସ୍ନାକୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ସିଧା ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ କାନ ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ଅବସ୍ଥିତ, ତେଣୁ ଗୁଣୁଗୁଣୁ ଶବ୍ଦ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚ ଏବଂ ବିରକ୍ତିକର ମନେହୁଏ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ରାତିରେ, ଚାରିପାଖରେ ନୀରବତା ଥାଏ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଏହି ନୀରବତା ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ କମ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ମଶାଙ୍କ ଗୁଣୁଗୁଣୁ ପ୍ରକୃତରେ ବହୁତ ଜୋରରେ ଶୁଭେ।

ଦିବାଲୋକ ସହିତ ମଶା ଅଦୃଶ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ ବରଂ ସେମାନେ ଲୁଚି ଯାଆନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ଏବଂ ତାପ ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷୁଦ୍ର ଶରୀରରୁ ଆର୍ଦ୍ରତାକୁ ଶୀଘ୍ର ହ୍ରାସ କରିପାରେ। ଏହି କାରଣରୁ, ସେମାନେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଥଣ୍ଡା, ଅନ୍ଧାର ଏବଂ ଆର୍ଦ୍ର ସ୍ଥାନରେ ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତି।

ଦିନବେଳା ମଶାମାନେ ଲୁକ୍କାୟିତ ସ୍ଥାନରେ ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତି, ଯେପରିକି ପରଦା ପଛରେ, ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ତଳେ ଏବଂ ୱାର୍ଡରୋବ ଭିତରେ। ଏହି ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କୁ ଗରମ ଏବଂ ଶିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ରକ୍ଷା କରେ।

ମଶା ମୁଖ୍ୟତଃ ରାତିରେ ସକ୍ରିୟ ଥାଆନ୍ତି। ଯେପରି ମଣିଷକୁ ନିଦ୍ରା ଆବଶ୍ୟକ, ସେହିପରି ମଶାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଦିନର ସମୟକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି।

You might also like More from author
More Stories

1 of 25,677