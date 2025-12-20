କାହିଁକି ହୁଏନି ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ, ଏହା ଇସଲାମରେ ନିଷେଧ ନା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାରଣ
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଭାରତରେ ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁ, ଦୁର୍ଘଟଣା ଏବଂ ହତ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ କରାଯାଏ। ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁର ସଠିକ୍ କାରଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା, ଏହା ହତ୍ୟା, ଆତ୍ମହତ୍ୟା, କିମ୍ବା ଦୁର୍ଘଟଣା କି ନୁହେଁ ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ।
ଏହାସହ ରୋଗ କିମ୍ବା ମହାମାରୀ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଏବଂ ବୀମା ଦାବି ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରିବା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ହେଲେ, ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ଭାରତରେ ମୁସଲିମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତି, ଯାହା ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ସଂଘର୍ଷର କାରଣ ହୋଇଥାଏ।
ଭାରତରେ, ମୁସଲିମ ପର୍ସନାଲ ଲ ବୋର୍ଡ ଶରିଆ ଅନୁସାରେ ମୁସଲିମମାନଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମାମଲା ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏହା ମୁସଲିମମାନଙ୍କୁ ଶରିଆ ଅନୁସାରେ କିଛି ମାମଲା ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ, କିନ୍ତୁ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ଏହି ତାଲିକାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ।
ସାଉଦି ଆରବ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଭଳି ମୁସଲିମ ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରାଯାଏ। ତେବେ ଭାରତୀୟ ମୁସଲିମମାନେ କାହିଁକି ଏଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତି?
ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ସରକାରଙ୍କ କ୍ୟାବିନେଟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ମଦ୍ରାସା ବୋର୍ଡର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମୁଫତି ଶାମୁନ କାସମି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶରିଆ ଆଇନ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ଆଇନ ଅଧୀନରେ ନାହିଁ, ଏବଂ ଇସଲାମରେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ନିଷିଦ୍ଧ ବୋଲି ଧାରଣା ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଜ୍ଞାନର ପରିଣାମ।
ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଶାମୁନ କାସମି କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ବିନା, କୌଣସି ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା କଷ୍ଟକର, ନା ଚିକିତ୍ସା ଦାବି ଏବଂ ସରକାରୀ କ୍ଷତିପୂରଣ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ। ତେଣୁ, ଯେଉଁମାନେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମକୁ ନିନ୍ଦା କରନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜେ ଇସଲାମିକ ଆଇନ ବିଷୟରେ ଅଜ୍ଞ।
ଇସଲାମରେ ମୃତ ଶରୀରକୁ ଜୀବିତ ମଣିଷ ପରି ସମାନ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଏ:
ଯେପରି ଇସଲାମ ଜୀବନଯାପନର ଉପାୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରେ, ସେହିପରି ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମୃତ ଶରୀରର ଚିକିତ୍ସା ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରେ।
ଜମିଆତ-ଏ-ଇସଲାମି ହିନ୍ଦର ଜାତୀୟ ସମ୍ପାଦକ ଡକ୍ଟର ମହମ୍ମଦ ରାଜିଉଲ ଇସଲାମ ନଦଭି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରନ୍ତି ଯେ ଇସଲାମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଏ ଯେ ଏକ ମୃତ ଶରୀରକୁ ଜଣେ ଜୀବିତ ବ୍ୟକ୍ତି ପରି ସମାନ ସମ୍ମାନ ସହିତ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ଉଚିତ।
ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ସମୟରେ, ଶରୀରକୁ କାଟି ଅଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକୁ ବାହାର କରିଦିଆଯାଏ। ଅନେକ ଲୋକ ଭୟ କରନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଅସମ୍ମାନ କରାଯିବ।
ନଦଭି ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇସଲାମ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମକୁ ନିଷେଧ କରେ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ଯେକୌଣସି ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ପ୍ରମୁଖ ମୁସଲିମ ଅନୁଷ୍ଠାନ (ଦେଓବନ୍ଦ, ଅଲ-ଆଜହର, ଇତ୍ୟାଦି) ଆଇନଗତ ଆବଶ୍ୟକତା, ସନ୍ଦେହଜନକ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ଏବଂ ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରଙ୍କ ତାଲିମ ପାଇଁ (କିନ୍ତୁ ରୋଗୀଙ୍କ ଅନୁମତି କିମ୍ବା ଇଚ୍ଛା ଆବଶ୍ୟକ) ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମକୁ ଯଥାର୍ଥ କରିଛନ୍ତି। ହେଲେ, ମୁସଲିମ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣ ମୃତ୍ୟୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି।
ମୃତ ଶରୀର ବିଷୟରେ ଇସଲାମରେ କ’ଣ ନିୟମ ଅଛି:
କୋରାନ ଏବଂ ହଦିସ ବାରମ୍ବାର ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରନ୍ତି ଯେ ମୃତକଙ୍କୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର କବର ଦିଆଯିବା ଉଚିତ। ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା କିମ୍ବା ଦିନ ମଧ୍ୟ ଲାଗିପାରେ, ଯାହା ଫଳରେ କବର ଦେବାରେ ବିଳମ୍ବ ହୁଏ।
ମୁସଲମାନମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆଲ୍ଲାହ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ, ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ କବର ଦିଆଯିବା ଉଚିତ। ଶରୀରକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିବା କିମ୍ବା ଅଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକୁ କାଢ଼ି ନେବା ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ।