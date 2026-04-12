ବିଶ୍ୱର କେବଳ ୯ଟି ଦେଶ ପାଖରେ କାହିଁକି ଅଛି ପରମାଣୁ ବୋମା, ବାକି ସବୁ ଦେଶ କାହିଁକି କରିପାରିବେନି ତିଆରି
କେଉଁ କେଉଁ ଦେଶ ପାଖରେ ଅଛି ପରମାଣୁ ବୋମା?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ପାକିସ୍ତାନ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା କୌଣସି ଚୁକ୍ତିନାମାରେ ପହଞ୍ଚିବା ବିନା ଶେଷ ହୋଇଛି।
ଆମେରିକାର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେ.ଡି. ଭାନ୍ସ ରବିବାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପ୍ରୟାସ ସତ୍ତ୍ୱେ ଦୁଇ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ମତଭେଦ ଦୂର ହୋଇପାରି ନାହିଁ।
କିନ୍ତୁ, ଭାନ୍ସ ଆୟୋଜକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବରେ ପାକିସ୍ତାନର ଭୂମିକା ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେହବାଜ ସରିଫ ଏବଂ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଅସୀମ ମୁନିରଙ୍କ ପ୍ରୟାସକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି।
ଏହି ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନାର ବିଫଳତା ୧୯୭୯ ପରେ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱ ସ୍ଥିରତା ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ପାଲିଟିଛି। ଏହି ସମୟରେ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ବୁଝିବା କାହିଁକି କେବଳ ନଅଟି ରାଷ୍ଟ୍ର ଶେଷରେ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ହୋଇପାରିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନେ ଏହା କରିପାରିଲେ ନାହିଁ।
ପରମାଣୁ ସଶସ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କ୍ଲବ୍:
ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱରେ କେବଳ ନଅଟି ଦେଶ ସରକାରୀ ଭାବରେ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ରଖିଛନ୍ତି। ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଆମେରିକା, ରୁଷ, ଯୁକ୍ତରାଜ୍ୟ, ଫ୍ରାନ୍ସ, ଚୀନ୍, ଭାରତ, ପାକିସ୍ତାନ, ଉତ୍ତର କୋରିଆ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ, ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ମୋଟ ୧୨,୧୨୧ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ଥିବା ବେଳେ, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ୯୦% କେବଳ ରୁଷ ଏବଂ ଆମେରିକା ପାଖରେ ଅଛି। ରୁଷ ୫,୫୮୦ ଅସ୍ତ୍ର ସହିତ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ବେଳେ ଆମେରିକା ୫,୦୪୪ ଅସ୍ତ୍ର ସହିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି।
କାହିଁକି କେବଳ ୯ଟି ଦେଶ ପରମାଣୁ ସମ୍ପନ୍ନ:
ଜର୍ମାନୀ, ଜାପାନ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଭଳି ବିକଶିତ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେଶମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପରମାଣୁ ବୋମା ନ ରହିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି NPT (ପରମାଣୁ ଅପ୍ରସାର ଚୁକ୍ତି)।
୧୯୬୮ ମସିହାରେ ଗୃହୀତ ଏବଂ ୧୯୭୦ ମସିହାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିବା ଏହି ଚୁକ୍ତିର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ବିଶ୍ୱକୁ ପରମାଣୁ ଯୁଦ୍ଧର ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିବା।
ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧୯୦ଟି ଦେଶ ଏଥିରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଚୁକ୍ତି ନୂତନ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ବିକାଶ କରିବାରୁ ନିଷେଧ କରେ ଏବଂ କେବଳ ସେହି ପାଞ୍ଚଟି ଦେଶକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ ଯେଉଁମାନେ ୧୯୬୭ ପୂର୍ବରୁ ପରୀକ୍ଷଣ କରିଥିଲେ।
ପାଞ୍ଚଟି ପ୍ରମୁଖ ଦେଶର ଏକାଧିକାର ଏବଂ ନିୟମ:
NPT ଅନୁଯାୟୀ, କେବଳ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର, ରୁଷ, ଯୁକ୍ତରାଜ୍ୟ, ଚୀନ୍ ଏବଂ ଫ୍ରାନ୍ସ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ରଖିବାର ଆଇନଗତ ଅଧିକାର ରଖିଛନ୍ତି। ଏହି ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବରେ ନାମିତ କରାଯାଇଛି କାରଣ ସେମାନେ ଚୁକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କର ପରମାଣୁ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ।
ବାକି ୧୮୫ ରୁ ଅଧିକ ଦେଶ ଯେଉଁମାନେ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି ବୈଷୟିକ ଭାବରେ ସକ୍ଷମ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ବିକାଶ କରିବାରୁ ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି, କାରଣ ଏହା କରିବା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଆଇନର ଉଲ୍ଲଂଘନ ହେବ।
ନିରସ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି:
ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବା ସ୍ୱାଭାବିକ: ଯଦି ଏକ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବିଶିଷ୍ଟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏକ ନିରସ୍ତ୍ର ଦେଶ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରେ ତେବେ କ’ଣ ହେବ? NPT ଅନୁଯାୟୀ, ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଯେ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ବିକାଶରୁ ବିରତ ଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକର ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱ ସେମାନଙ୍କର ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବିଶିଷ୍ଟ ସହଯୋଗୀମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ।
ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ “ପରମାଣୁ ଛତା” କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ଏବଂ ଜାପାନ ଭଳି ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ପ୍ରଦାନ କରେ, ଏକ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଯାହା ଏହା ୧୯୫୦ ଦଶକର ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ସାମରିକ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା।
ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ କିପରି ପରମାଣୁ ବୋମା ବିକଶିତ କଲେ:
ଯଦି ଚୁକ୍ତି କେବଳ ପାଞ୍ଚଟି ଦେଶକୁ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ରଖିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଏ, ତେବେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ କିପରି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବିକଶିତ କରିପାରିଲେ?
ଏହାର ସିଧାସଳଖ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଯେ ଭାରତ କିମ୍ବା ପାକିସ୍ତାନ କେବେ NPT ରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିନଥିଲେ। ଏହି ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଏହି ଚୁକ୍ତି ପକ୍ଷପାତପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା।
ଭାରତ ଏହାର ସୁରକ୍ଷା ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପରୀକ୍ଷଣ କରିଥିଲା, ଯାହା ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପରମାଣୁ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା। ଯେହେତୁ ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଚୁକ୍ତିର ପକ୍ଷ ନଥିଲେ, ତେଣୁ ଏହାର କଟକଣା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୈଷୟିକ ଭାବରେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହୋଇନଥିଲା।
ଉତ୍ତର କୋରିଆ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲର ଭିନ୍ନ କାହାଣୀ:
ଉତ୍ତର କୋରିଆ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ସମ୍ପର୍କରେ ପରିସ୍ଥିତି କିଛିଟା ଜଟିଳ। ଉତ୍ତର କୋରିଆ ପ୍ରଥମେ NPTର ଏକ ପକ୍ଷ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପରମାଣୁ ପରୀକ୍ଷଣ କରିଥିଲା ଏବଂ ଚୁକ୍ତିରୁ ଓହରି ଯାଇଥିଲା।
ଆଜି, ଏହା ଏକ ଘୋଷିତ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଷ୍ଟ୍ର। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଇସ୍ରାଏଲ କେବେବି ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ଏହାର ପରମାଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଘୋଷଣା କରିନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏହା ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ବିକଶିତ କରିଛି ବୋଲି ସାଧାରଣତଃ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଚାପ ସତ୍ତ୍ୱେ ଉଭୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ସେମାନଙ୍କର ପରମାଣୁ ନୀତିରେ ସ୍ଥିର ରହିଛନ୍ତି।
ପରମାଣୁ ବୋମା ତିଆରି କରିବାରେ ଆଉ କେଉଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଜଡିତ:
ପରମାଣୁ ବୋମା ବିକଶିତ କରିବାରେ ଅସମର୍ଥତାର କାରଣ କେବଳ ଚୁକ୍ତିନାମାଗୁଡ଼ିକର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନୁହେଁ ବରଂ ଏଥିରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମଧ୍ୟ ରହିଛି।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଯଦି କୌଣସି ନୂତନ ରାଷ୍ଟ୍ର ପରମାଣୁ ପରୀକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ତେବେ ତା’ ଉପରେ କଠୋର ଆର୍ଥିକ କଟକଣା ଲଗାଯାଏ। ଏପରି ପଦକ୍ଷେପ ଯାହା ଏହାର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିପାରେ।
ଇରାନର ମାମଲା ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଉଦାହରଣ ଭାବରେ ଠିଆ ହୋଇଛି, କାରଣ ଇରାନ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଏହାର ପରମାଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ କଟକଣା ଏବଂ ଚାପର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି।
ଏହି କାରଣରୁ ଅଧିକାଂଶ ରାଷ୍ଟ୍ର ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ହାସଲ ଅପେକ୍ଷା ଆର୍ଥିକ ବିକାଶକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବାକୁ ଅଧିକ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି।