ଦୁଃଖ ଭୁଲିବାକୁ ଲୋକେ କାହିଁକି ନିଅନ୍ତି ମଦର ସାହାରା, କାରଣ ଜାଣିଲେ ହୋଇଯିବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ
ଦୁଃଖରେ କହିଁକି ଲୋକେ ପିଅନ୍ତି ମଦ, କଣ ରହିଛି ଏହା ପଛର କାରଣ...
Emotional Drinking: ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା ଥାଆନ୍ତି କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗିଥାଏ ଅବା ଦୁଃଖରେ ଥାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଏକ ମାତ୍ର ବାଡ ଆପଣେଇ ଥାଆନ୍ତି । ଆଉ ସେଇଟା ହେଉଛି ମଦ । ନିଜ ଦୁଃଖକୁ ଭୁଲିବା ପାଇଁ ମଦର ସାହାରା ନେଇଥାଆନ୍ତି ଲୋକେ । କିନ୍ତୁ ଆପଣ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ସେମାନେ କାହିଁକି ଏପରି କରନ୍ତି । କାହିଁକ ଦୁଃଖରେ ଥିବା ବେଳେ ମଦ ପିଇଥାଆନ୍ତି ଲୋକେ । ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେ ବିଷୟରେ…
ଆଲକୋହଲ ପାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ର ଧିମା ହୋଇଯାଇଥାଏ । ଆଉ ଖାସ୍ ଏଥିପାଇଁ ଇମୋସନାଲ କଷ୍ଟ କମ ହୋଇଯାଇଥାଏ । ଏହାଛଡା ସ୍ନାୟୁ ତନ୍ତ୍ର ଧିମା ହୋଇଯିବା ଯୋଗୁଁ ମନରେ ବସା ବାନ୍ଧି ରହିଥିବା ଭାବନା ଦୁରେଇଯିବା ସହ ହଲ୍କା ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ । ଏଥିନିମନ୍ତେ ଯେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଦୁଃଖରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସାମୟିକ ଭାବେ ଶାନ୍ତି ମିଳିଥାଏ ।
ଏହାଛଡା ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଲକୋହଲ କଞ୍ଜୁମ କରିଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମସ୍ତିଷ୍କରୁ ଡୋପାମିନ୍ ହରମୋନ୍ ରିଲିଜ ହୋଇଥାଏ । ଯାହା ମଣିଷକୁ ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଡୋପାମିନ୍ ର ଏହି ବୃଦ୍ଧି ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଦୁଃଖକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା କିମ୍ବା ହାଲୁକା ଆନନ୍ଦର ଭାବନାରେ ବଦଳାଇ ଦେଇଥାଏ। ଯାହା ମସ୍ତିଷ୍କକୁ, ଯାହା ହୋଇଛି ଭଲ ହୋଇଛି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇଥାଏ।
ଆଲକୋହଲ ପାନ ମସ୍ତିଷ୍କର ପ୍ରିଫ୍ରଣ୍ଟାଲ୍ କର୍ଟେକ୍ସକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦିଏ । ମସ୍ତିଷ୍କର ଏହି ଅଂଶ ବିଚାର, ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ତାର୍କିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ପାଇଁ ଦାୟୀ ରହିଥାଏ। ତେବେ ଏହି ଅଂଶ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯିବା ଫଳରେ, ଲୋକମାନେ କମ୍ ଆତ୍ମସଚେତନ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ବାରମ୍ୱାର ମନେପକାଇବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥାନ୍ତି।
ଅନେକ ସଂସ୍କୃତିରେ ଦୁଃଖ ସମୟରେ ଆଲକୋହଲ କଞ୍ଜ୍ୟୁମ କରିବା ଏକ ସାଧାରଣ ଘଟଣା ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହାଛଡା ବିଭିନ୍ନ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ଗୀତ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଏହି ଧାରଣାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରନ୍ତି, ଯେ ଆଲକୋହଲ କଞ୍ଜ୍ୟୁମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଅନୁଭବ ଦେଇପାରେ।
ଡିପ୍ରେସନ୍ ପ୍ରାୟତଃ ଲୋକଙ୍କୁ ଅସହାୟ କିମ୍ବା ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ଅନୁଭବ କରାଇଥାଏ। ତେବେ ଆଲକୋହଲ ପାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ଭାବନାଗୁଡ଼ିକ ମନ୍ଥର ହେବା ସହ ଏ ପରିସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା କରିହେବ ବୋଲି ମନରେ ଏକ ବିଶ୍ୱାସ ଜନ୍ମିଥାଏ । ତେବେ ଏହି ଭ୍ରମାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା କେବଳ ନିଶା ଉତୁରିବାଯାଏ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଥାଏ।