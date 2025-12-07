ମଦ ପିଇବା ପୂର୍ବରୁ 3 ଥର ମାଟିରେ କାହିଁକି ଛିଞ୍ଚାଯାଏ? କ’ଣ ରହିଛି ବୈଜ୍ଞାନିକ କାରଣ, କେଉଁଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏ ପରମ୍ପରା?
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ଅନେକ ଲୋକ ମଦ ପିଇବା ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇ କିମ୍ବା ତିନି ବୁନ୍ଦା ମଦ ଭୂମିରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି । କିଛି ଲୋକ ଏହାକୁ ଏକ ପୁରୁଣା ଅଭ୍ୟାସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ । କିନ୍ତୁ ଏହା ପଛରେ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଧରି ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ରହସ୍ୟମୟ ପରମ୍ପରାର ଏକ ଲମ୍ବା ଇତିହାସ ରହିଛି।
ଭାରତରୁ ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏହି ଅନନ୍ୟ ପ୍ରଥା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ସହିତ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। କେତେକ ଏହାକୁ ଏକ ଶୁଭ ସଙ୍କେତ ବୋଲି ବିବେଚନା କରନ୍ତି ତ କେତେକ ଦେବତା ଏବଂ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାର ଏକ ଉପାୟ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ଏବଂ କେତେକ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ଦୂରେଇ ରଖିବାର ଏକ ପ୍ରୟାସ ବୋଲି ବିବେଚନା କରନ୍ତି। ତେବେ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠଉଛୁ ଯେ, ଆମେ ଏହା କାହିଁକି କରୁ, ଏବଂ ଏହି ପରମ୍ପରା କେବେଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା?
ଭାରତର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ, ମଦ ଗ୍ଲାସ ହାତକୁ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ଲୋକମାନେ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ କିଛି ବୁନ୍ଦା ମଦ ଭୂମିରେ ଛିଞ୍ଚୁଥିବା ଦେଖାଯାଏ। ଏହି ଛୋଟ କାର୍ଯ୍ୟ ପଛରେ ଏକ ଗଭୀର ସାଂସ୍କୃତିକ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଇତିହାସ ରହିଛି।
1- ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ, ଭୂମିରେ ପଡ଼ିଥିବା ପ୍ରଥମ ବୁନ୍ଦା ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତିକୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ହୋଇଥାଏ । ତେଣୁ ପିଇଲା ବେଳେ ମଦ୍ୟପାନକାରୀ କୁହନ୍ତ ଯେ,” ଏହି ସିପ୍ ବା ଗ୍ଲାସ ମୋ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ସେହିମାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବି, ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ” ।
2- ଭାରତରେ, ଏହି ପରମ୍ପରା ଭୈରବନାଥଙ୍କ ପୂଜା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଜଡିତ। ପୌରାଣିକ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ, ଭୈରବନାଥଙ୍କୁ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଏବଂ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତିରୁ ସାଧକମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରୁଥିବା ଶକ୍ତିର ରକ୍ଷକ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
3- ମଦ ସିଞ୍ଚନକୁ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ ଇଚ୍ଛାର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ସମୟ ସହିତ, ଏହି ଧାର୍ମିକ ପରମ୍ପରା ଧୀରେ ଧୀରେ ଏକ ସାଧାରଣ ସାମାଜିକ ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା।
4- ଆକର୍ଷଣୀୟ ଭାବରେ, ଏହି ପ୍ରଥା କେବଳ ଭାରତରେ ନୁହେଁ। ୟୁରୋପ, ଆଫ୍ରିକା ଏବଂ ଆମେରିକାର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ, ପ୍ରଥମେ ଭୂମିରେ ମଦ କିମ୍ବା କୌଣସି ପାନୀୟ ଅର୍ପଣ କରିବାର ପରମ୍ପରା ଅଛି, ଯାହାକୁ ଲୀବେଶନ୍ କୁହାଯାଏ।
5- କେମ୍ବ୍ରିଜ୍ ଡିକ୍ସନାରୀ “ଲିବେଶନ୍” କୁ ମୃତ କିମ୍ବା ଦେବତାଙ୍କ ନାମରେ ଅର୍ପଣ କରାଯାଉଥିବା ମଦ ଭାବରେ ପରିଭାଷିତ କରେ। ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରୀକ୍ ଏବଂ ରୋମାନ ସଭ୍ୟତାରେ, ଲୋକମାନେ ମଦ ପିଇବା ପୂର୍ବରୁ ମଦ ଢାଳି ଥା’ନ୍ତି, ଯଦ୍ବାରା ଆଗାମୀ ଯାତ୍ରା, ଯୁଦ୍ଧ କିମ୍ବା ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ଦେବତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳୁ।
6- ଆଫ୍ରିକୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ, ଏହି ପରମ୍ପରା ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାର ଏକ ଉପାୟ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଆମେରିକାର ଅନେକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଏବେ ବି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭୂମିରେ କିଛି ବୁନ୍ଦା ମଦ ଢାଳି ସେମାନଙ୍କର ଦିବଂଗତ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ମନେ ପକାନ୍ତି।
7- ଏହି ପରମ୍ପରା ସାର୍ବଜନୀନ। ପ୍ରଥମ ବୁନ୍ଦା ମଦ ଏକ “ଉଚ୍ଚ ଶକ୍ତି” କିମ୍ବା “ଅଦୃଶ୍ୟ ରକ୍ଷକ” ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ। ଗ୍ରାମୀଣ ଭାରତରେ, ଏକ ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯେ ପ୍ରଥମ ବୁନ୍ଦା ମଦ ଛିଞ୍ଚିବା ଦ୍ୱାରା ମନ୍ଦ ବା ଖରାପ ଦୃଷ୍ଟି ଦୂର ହୁଏ।
8- ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ମଦରେ ଏକ “ଆକର୍ଷଣକାରୀ” ଶକ୍ତି ଅଛି, ଯାହା ଯେକୌଣସି ନକାରାତ୍ମକତାକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିପାରେ, ତେଣୁ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବକୁ ଦୂର କରିବା ଏବଂ ମଦ୍ୟପାନକାରୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଏକ ଛୋଟ ଅଂଶ ଭୂମିରେ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ।